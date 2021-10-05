Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

Полноводный водопад в древнем лесу

На маршруте вы увидите вдохновляющие панорамы Кавказских гор и вершины хребта Аигба. Пройдете среди реликтовых деревьев и стелющихся по земле корней. В сезон рассмотрите первоцветы или желтый рододендрон Азалия. Послушаете гармоничный хор пернатых и надышитесь чистым горным воздухом. А в конце выйдете к безымянному ручью, впадающему в шумную Мзымту, и главному объекту программы — 10-метровому водопаду. Сделаем привал, устроим фотосессию и попьем ароматный чай.

Дружеская компания

В ненавязчивом формате и без излишних исторических справок вы немного узнаете о советских традициях местных походов и эстонце, работавшем на краснополянской турбазе — это в его честь назвали водопад. Ну а основное внимание уделим отдыху на природе без суеты и туристических толп. Это раньше сюда не иссякали потоки отдыхающих, а сегодня вы вполне сможете провести время наедине с заповедной природой сочинских окрестностей.

Организационные детали