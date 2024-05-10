Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Представьте себе тропу, ведущую через древний лес к живописному водопаду, где каждый шаг открывает новые красоты природы.
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение в Сочинском национальном парке, где вы читать дальшеуменьшить
сможете насладиться великолепием Кавказских гор, обойти реликтовые деревья и услышать гармоничный хор местных птиц.
На маршруте вы встретите вдохновляющие панорамы и сможете увидеть редкие виды растений, такие как желтый рододендрон Азалия в сезон их цветения.
Ваш путь завершится у впечатляющего водопада Кейва, где на фоне мощного потока воды будет организована профессиональная фотосессия, чтобы запечатлеть ваши эмоции и впечатления от увиденного.
После прогулки и фотосессии вы сможете расслабиться за чашечкой ароматного чая, наслаждаясь спокойствием и красотой окружающей природы.
Это идеальная возможность провести время наедине с природой, избегая туристических толп, и узнать интересные факты о местной флоре и фауне. Подготовка специальная не требуется, хотя на маршруте вас ждут несколько крутых подъемов.
В конце вас ожидает приятный бонус - от 10 до 20 профессиональных фотографий вашего приключения, чтобы эти моменты остались с вами навсегда
📸 Индивидуальная фотосессия на фоне живописных пейзажей
🌲 Прогулка по древнему лесу с реликтовыми деревьями
🏞 Уединение на природе без туристических толп
🍵 Дружеское чаепитие на свежем воздухе
🌸 Возможность увидеть редкие растения и цветы
🦜 Наблюдение за местной фауной и птицами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для треккинга к водопаду Кейва и фотосессии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа радует обилием зелени и цветущими растениями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, маршрут может быть сложнее из-за погодных условий, но всё же остаётся доступным для любителей приключений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кавказские горы
Хребет Аигба
Водопад Кейва
Река Мзымта
Описание фото-прогулки
Полноводный водопад в древнем лесу
На маршруте вы увидите вдохновляющие панорамы Кавказских гор и вершины хребта Аигба. Пройдете среди реликтовых деревьев и стелющихся по земле корней. В сезон рассмотрите первоцветы или желтый рододендрон Азалия. Послушаете гармоничный хор пернатых и надышитесь чистым горным воздухом. А в конце выйдете к безымянному ручью, впадающему в шумную Мзымту, и главному объекту программы — 10-метровому водопаду. Сделаем привал, устроим фотосессию и попьем ароматный чай.
Дружеская компания
В ненавязчивом формате и без излишних исторических справок вы немного узнаете о советских традициях местных походов и эстонце, работавшем на краснополянской турбазе — это в его честь назвали водопад. Ну а основное внимание уделим отдыху на природе без суеты и туристических толп. Это раньше сюда не иссякали потоки отдыхающих, а сегодня вы вполне сможете провести время наедине с заповедной природой сочинских окрестностей.
Организационные детали
Специальная подготовка не нужна. На маршруте есть несколько крутых участков с подъёмом, но большая часть спокойная с постепенным набором высоты
Съёмка проходит на полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III
После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
Чаем я вас угощаю:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. читать дальшеуменьшить
Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Глеб
Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь читать дальшеуменьшить
только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка)
Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.
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Кира
Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
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Л
Любовь
Кирилл прекрасный и открытый человек, очень четко распланирован маршрут, участнику нужно просто предоставить адрес откуда забрать, обо всем остальном можно не беспокоиться!
Очень комфортный подъем к водопаду с увлекательной беседой!
Больше всего была поражена кулинарным способностям Кирилла, блинчики мне еще никто не жарил при восхождении))
Очень рекомендую данный маршрут для перезагрузки, также Кирилл берет с собой фотоаппарат и готов найти красивые кадры)
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Е
Евгения
Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!!!
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