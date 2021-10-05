Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия

Пройти одним из старейших маршрутов Красной Поляны и провести время вдали от туристической суеты

5
1 отзыв
По живописной территории Сочинского национального парка я проведу вас к красивому уединенному водопаду, который не пересыхает летом и не замерзает зимой.

Подберу отличные ракурсы для фотосессии и запечатлею ваши эмоции от природных красот.

А еще устроим дружеское чаепитие и поговорим о богатстве местной флоры и фауны.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия

Что вас ожидает

Полноводный водопад в древнем лесу

На маршруте вы увидите вдохновляющие панорамы Кавказских гор и вершины хребта Аигба. Пройдете среди реликтовых деревьев и стелющихся по земле корней. В сезон рассмотрите первоцветы или желтый рододендрон Азалия. Послушаете гармоничный хор пернатых и надышитесь чистым горным воздухом. А в конце выйдете к безымянному ручью, впадающему в шумную Мзымту, и главному объекту программы — 10-метровому водопаду. Сделаем привал, устроим фотосессию и попьем ароматный чай.

Дружеская компания

В ненавязчивом формате и без излишних исторических справок вы немного узнаете о советских традициях местных походов и эстонце, работавшем на краснополянской турбазе — это в его честь назвали водопад. Ну а основное внимание уделим отдыху на природе без суеты и туристических толп. Это раньше сюда не иссякали потоки отдыхающих, а сегодня вы вполне сможете провести время наедине с заповедной природой сочинских окрестностей.

Организационные детали

  • Специальная подготовка не нужна. На маршруте есть несколько крутых участков с подъёмом, но большая часть спокойная с постепенным набором высоты
  • После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
  • Чаем я вас угощаю:)
Место начала и завершения
в поселке Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Кирилл
Кирилл
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. Я живу здесь уже 4-ый год: катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фотопоходы летом и осенью. Красная поляна — сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
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1 реальный отзыв

Е
5 окт 2021
Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!

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