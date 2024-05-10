1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- DDmitry17 ноября 2023Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
- ААнастасия13 ноября 2023Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья18 августа 2023Всё понравилось
- ЮЮлия15 мая 2023Продуманный не простой маршрут. В какие то моменты не много экстремальный. Пришлось переходить водопад по бревну. Благодаря опытному инструктору Валерию преодолели эту преграду. Получила море впечатлений. Много интересной информации. Красивые виды. Чудесная природа.
- ВВиктория1 августа 2022Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
- ССергей20 июля 2022Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
- ККира1 июля 2022Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
- ЕЕлена29 апреля 2022У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопад Кейва»
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