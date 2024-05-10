Водопад Кейва – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Кейва» на Красной поляне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
    читать дальше

    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • D
    Dmitry
    17 ноября 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких
  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Всё понравилось
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Продуманный не простой маршрут. В какие то моменты не много экстремальный. Пришлось переходить водопад по бревну. Благодаря опытному инструктору Валерию преодолели эту преграду. Получила море впечатлений. Много интересной информации. Красивые виды. Чудесная природа.
  • В
    Виктория
    1 августа 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
  • С
    Сергей
    20 июля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
    читать дальше

    отеля и привезла потом обратно. Дала дождевики, когда пошел дождь. Посоветовала, как лучше самим добраться в другой день на водопад Поликаря.

  • К
    Кира
    1 июля 2022
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на
  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопад Кейва»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  2. К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
  3. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  4. Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Водопад Кейва" можно забронировать 4 экскурсии от 5 340 до 8 670. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по теме «Водопад Кейва», 27 ⭐ отзывов, цены от 5340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам