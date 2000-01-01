Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

  1. Россия
  2. Экскурсии

Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный

Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки

Кирилл
Кирилл – Гид из Красной поляны
Друзья, предлагаю вам отправиться в легкий трекинг, на фотопрогулку 👣 к водопаду Хрустальный.

Добраться сюда труднее, чем до популярных локаций — поэтому здесь нет толп туристов.

После дороги через заповедный лес 🌳 и вдоль реки Мзымта вас ждет водопад, который не заметен, пока не подойдёшь к нему почти вплотную! Дополнят приключение пикник у воды и фотосессии.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 5 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный

Что вас ожидает

Время наедине с природой
Наша прогулка 👣 займет около 4 часов. Первая часть пути не очень живописная и проходит вдоль нового Краснополянского шоссе — зато потом вы попадёте в сказку дикого реликтового леса, где мох укрывает ветки деревьев, где легко и приятно дышится. Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой. Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный. По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года.

Дружеский формат
Погружение в историю 📖 с датами и именами — не про этот трекинг, но я с радостью расскажу вам о флоре и фауне нашего края. У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы.

Организационные детали

  • Специальная подготовка не нужна
  • Чаем я вас угощаю :)
  • После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
  • Желательно иметь хорошую обувь с протектором (кроссовки/ботинки) и трекинговые палки (можно взять в аренду в Сочи или Красной Поляне)
Начало и место завершения
🚩 на остановке Чвижепсе
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Добрый день, друзья. Меня зовут Кирилл, раньше я работал проф. фотографом (фотографией занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге, до того как влюбился в горы и переехал в Красную поляну. Я живу здесь круглогодично уже 4-ый год, катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую трекинговые прогулки и фотопоходы) Красная поляна — уникальное место, сочетающее в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру, которая позволяет утром отправиться на вершину горы над облаками, на высоту более 2000 м, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы)
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
2 500
12 часов
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
5 отзывов
1.4536
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
15 000
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
1 отзыв
1.4318
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
1 500
1 час
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя