Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

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Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный

Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Представьте себе место, где шум города сменяется пением птиц, а суета - спокойствием дикой природы. Водопад Хрустальный в Красной Поляне - это именно такое место.

Сложность доступа обеспечивает его уединенность от
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толп туристов, предлагая вам уникальный шанс насладиться красотой нетронутой природы.

Ваше приключение начнется с легкого трекинга через заповедный лес, где каждый шаг открывает новые удивительные виды.

Вдоль реки Мзымта вы достигнете водопада, который останется невидимым до последнего момента - магическое открытие для каждого путешественника.

На этом пути вы не только насладитесь великолепием природы, но и узнаете интересные факты о флоре и фауне местности.

Вас ждет уютный пикник у воды и профессиональная фотосессия, чтобы запечатлеть ваши яркие моменты среди природы.

Специальная подготовка не требуется, но рекомендуется хорошая обувь и, при необходимости, трекинговые палки.

В конце путешествия вас ждут профессиональные фотографии, которые станут прекрасным напоминанием об этом незабываемом приключении

5
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии без толп туристов
  • 🌲 Прогулка через реликтовый лес
  • 💧 Водопад Хрустальный - скрытая жемчужина
  • 🍵 Пикник у воды с чаепитием
  • 🌿 Знакомство с флорой и фауной края
  • 👟 Легкий трекинг без специальной подготовки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопохода - с апреля по сентябрь. В это время водопад наиболее полноводен, а природа вокруг особенно живописна, что гарантирует отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный

Что можно увидеть

  • Водопад Хрустальный
  • Река Мзымта
  • Краснополянское шоссе

Описание фото-прогулки

Время наедине с природой

Наша прогулка займет около 4 часов. Первая часть пути не очень живописная и проходит вдоль нового Краснополянского шоссе — зато потом вы попадёте в сказку дикого реликтового леса, где мох укрывает ветки деревьев, где легко и приятно дышится. Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой. Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный. По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года.

Дружеский формат

Погружение в историю с датами и именами — не про этот трекинг, но я с радостью расскажу вам о флоре и фауне нашего края. У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы.

Организационные детали

  • Специальная подготовка не нужна
  • Чаем я вас угощаю:)
  • После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
  • Съёмка проходит на полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III
  • Желательно иметь хорошую обувь с протектором (кроссовки/ботинки) и трекинговые палки (можно взять в аренду в Сочи или Красной Поляне)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке Чвижепсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну.
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Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой
Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой
Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой
Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой
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А
Круто!
Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках.
Место очень красивое!
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