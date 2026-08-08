Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны.
Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере. Устроим дружеский пикник с полезными угощениями. А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.
Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере. Устроим дружеский пикник с полезными угощениями. А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.
Описание экскурсии
Максимально видовой маршрут
Быстрая доставка на подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем как все толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся лучше на гору Табунная, и обойдём пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.
Если останутся время и силы, дойдём до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.
Пикник, фото и рассказы
- Важная часть похода — приятный перекус. У нас будет чай и местные угощения
- Не менее важны атмосферные фотографии, которые я отправлю вам после похода совершенно бесплатно
- Конечно, я разбираюсь в истории региона, буду рад рассказать о посещаемых местах и ответить на ваши вопросы. Но не буду заполнять эфир названиями и цифрами. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем этим наслаждаться!
Организационные детали
- Входит в стоимость: групповая аптечка и дождевики, чай и угощения.
- Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход был максимально комфортным Но вам точно понадобятся кроссовки на нескользящей подошве, 1.5 л. воды на человека, очки и крем от солнца, ветровка
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер из Сочи или Адлера — 3000 ₽ или 2000 ₽
- Подъёмник — 1500-2000 ₽ за чел.
- Билет в Кавказский заповедник — 300 ₽ за чел.
- Аренда треккинговых палок — 350 ₽ за чел. (очень рекомендуем)
- Ланч-бокс — от 800 ₽ за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3950 ₽
|Дети до 16 лет
|1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории курорта Газпром «Альпика»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Привет! Хотим показать всем красоту мест, где мы живём. Зовём вас в комфортные походы. У нас продуманные маршруты, живые разговоры, приятные мелочи, яркие фотографии. Гиды нашей команды много лет делятся своей любовью к природе, и отвечают за вашу безопасность.
Входит в следующие категории Красной поляны
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