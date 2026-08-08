Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны. Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере. Устроим дружеский пикник с полезными угощениями. А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Максимально видовой маршрут

Быстрая доставка на подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем как все толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся лучше на гору Табунная, и обойдём пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.

Если останутся время и силы, дойдём до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.

Пикник, фото и рассказы

Важная часть похода — приятный перекус. У нас будет чай и местные угощения

Не менее важны атмосферные фотографии, которые я отправлю вам после похода совершенно бесплатно

Конечно, я разбираюсь в истории региона, буду рад рассказать о посещаемых местах и ответить на ваши вопросы. Но не буду заполнять эфир названиями и цифрами. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем этим наслаждаться!

Организационные детали

Входит в стоимость: групповая аптечка и дождевики, чай и угощения.

Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход был максимально комфортным Но вам точно понадобятся кроссовки на нескользящей подошве, 1.5 л. воды на человека, очки и крем от солнца, ветровка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы