Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз

Комфортный, безопасный, интересный новичкам и опытным путешественникам поход по зрелищному маршруту

Индивидуальная
Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны.

Минуя палаточные площадки, вы погуляете среди субальпийских пейзажей, откроете замечательные виды, рассмотрите горнолыжные курорты и искупаетесь в озере.

Устроим дружеский пикник с полезными угощениями.

А в качестве бонуса вы получите фотографии вашего приключения.
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Максимально видовой маршрут

Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — само по себе классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Не будем толпиться на вытоптанной поляне карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482 м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку.

Если останутся время и силы, дойдем до горного озера, чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути вы увидите потрясающее освещение, созданное садящимся за горы солнцем.

Пикник, фото и рассказы

  • Важная часть похода — необычное угощение. Я предлагаю собрать ланчбокс из специально приготовленных для вас блюд: удобно и питательно.
  • Не менее важны атмосферные фотографии, которые я отправлю вам после похода совершенно бесплатно.
  • Конечно, я разбираюсь в истории региона, буду рад рассказать о посещаемых местах и ответить на ваши вопросы. Но не буду заполнять эфир названиями и цифрами. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем этим наслаждаться.

Организационные детали

  • Входит в стоимость: трансферы по Красной Поляне, групповая аптечка и дождевик
  • Оплачивается дополнительно: трансфер из Сочи/Адлера (1800/1200 руб. ); подъемник (1500 руб. /человека) или въезд на территорию Газпром Лаура к началу маршрута (3000 руб. /автомобиль); вход в Кавказский заповедник (300 руб. /человека); ланч бокс, разные варианты (650 руб. /человека); треккинговые палки (300 руб., очень рекомендуем)
  • Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход был максимально комфортным

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории курорта Газпром «Альпика»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🚶Пешеходные🏡Выездные🏆Активный отдых☀️На весь деньГоры

Еще несколько похожих предложений на Красной поляне

Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
Нет отзывов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
от 13 000 за 1-10 чел.
Двухдневный арт-поход в горы
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Daniel
Нет отзывов
Двухдневный арт-поход в горы
Пройти по лучшему маршруту Красной Поляны, переночевать под звездами и написать картину с художником
20 000 за 1 человека
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Даниил
Нет отзывов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
от 9 000 за 1-10 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
3 500 за 1-10 чел.
Рыбалка в горах Красной Поляны
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
Таня
Нет отзывов
Рыбалка в горах Красной Поляны
Отправиться за уловом к горным озерам и приготовить рыбу на костровой печи по старинному рецепту
7 000 за 1 человека
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
5
8 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
от 6 500 за 1-10 чел.
Конные прогулки в Красной Поляне
3.5 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Марта
5
2 отзыва
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
от 13 000 за 1-2 чел.
Фотопрогулка по Красной Поляне
2 часа
🚗 На машине
Для красивых фото
Илья
Нет отзывов
Фотопрогулка по Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
8 000 за 1-4 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
1 час
🚶 Пешая
Для красивых фото
Кирилл
Нет отзывов
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
от 6 500 за 1-2 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александр
5
1 отзыв
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
2 500 за 1 человека
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
4 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Кирилл
5
1 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пройти одним из старейших маршрутов Красной Поляны и провести время вдали от туристической суеты
от 6 500 за 1-2 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
6 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
4 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ