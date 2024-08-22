Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший поход по Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
- ППавел22 августа 2024Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.
- ААнатолий14 августа 2024Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком 7 лет, темп ходьбы
