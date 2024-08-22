Мои заказы

Озеро Зеркальное – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Зеркальное» на Красной поляне, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пешая
4 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Пешая
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший поход по Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    22 августа 2024
    Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
    Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.
    Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в СочиПрофессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи
  • А
    Анатолий
    14 августа 2024
    Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
    Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком 7 лет, темп ходьбы
    читать дальше

    был не высокий, по времени было бы поздно возвращаться.

    Зато успели посмотреть горные озера и побывать на смотровых площадках, как в сторону Красной поляны, так и на северную сторону. Единственный минус может быть в продолжительном спуске. Но виды с разных ракурсов по ходу маршрута это компенсируют.

    Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенкомПоход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенкомПоход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озеро Зеркальное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  2. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  3. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
  4. Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Роза Хутор
  3. Озеро Рица
  4. Юпшарский каньон
  5. Нарзанный источник
  6. Мзымта
  7. Водопад Кейва
  8. Ущелье Ахцу
  9. Ахштырская пещера
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Озеро Зеркальное" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Озеро Зеркальное», 37 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль