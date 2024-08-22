Массив Ачишхо - это горные леса и альпийская природа. Настоящая водная драгоценность - озеро Зеркальное, отражающее горы Кавказского хребта. Ачипсинские водопады, или «Братья», завораживают своей красотой и освежающей водой.
На маршруте
На маршруте
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вас ждёт невероятно живописный маршрут, который проходит по лесным тропам и альпийским лугам:
- вы увидите небольшое горное озеро Зеркальное на одном из склонов Ачишхо. Название очень говорящее — водоём, будто зеркало, отражает горы Кавказского хребта
- мы заглянем на несколько смотровых площадок и полюбуемся панорамой массива Ачишхо и Красной Поляны. А ещё — рассмотрим Чугуш, Фишт и плато Лагонаки
- конечная точка — Ачипсинские водопады или Братья, как их называют в народе. Вы не только насладитесь завораживающими видами Кавказских гор, но и искупаетесь в освежающей воде горной реки
А по пути мы поделимся легендами и мифами, связанными с озером и водопадами. И расскажем, как образовались эти места — вы услышите о географических особенностях Кавказского хребта, об обычаях и традициях местных жителей.
Примерный тайминг
08:00 — Встреча в Красной Поляне
08:30 — Заброска на комфортабельных внедорожниках до Хмелевских озёр
09:30 — Начало пешего похода к озеру Зеркальное
11:00 — Прибытие на озеро Зеркальное (привал)
12:00 — Продолжение маршрута к Ачипсинским водопадам
13:30 — Привал у водопадов, обед и купание
15:00 — Возвращение к стартовой точке
18:00 — Возвращение на внедорожниках в Красную Поляну
Организационные детали
- Самую сложную часть маршрута на подъём мы преодолеем на внедорожнике, пешая нитка предполагает плавные наборы и сбросы высоты — поэтому треккинг доступен даже новичкам
- По запросу мы можем организовать более длительный поход с ночёвкой — детали уточняйте в переписке
В стоимость включено:
- Сопровождение профессионального опытного гида
- Заброска и возвращение на комфортабельных внедорожниках
- Полное снаряжение для похода (треккинговые палки, аптечка, рюкзаки)
- Обед и напитки на маршруте
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пгт Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов на Красной поляне
Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий, и я — организатор походов. Наша команда состоит из опытнейших инструкторов, которые уже более 10 лет занимаются организацией активного отдыха в горах. Мы гордимсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
22 авг 2024
Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.
Анатолий
14 авг 2024
Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком 7 лет, темп ходьбы был не высокий, по времени было бы поздно возвращаться.
Зато успели
Зато успели
Входит в следующие категории Красной поляны
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