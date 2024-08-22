Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады

Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Массив Ачишхо - это горные леса и альпийская природа. Настоящая водная драгоценность - озеро Зеркальное, отражающее горы Кавказского хребта. Ачипсинские водопады, или «Братья», завораживают своей красотой и освежающей водой.

На маршруте
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вы увидите панорамы массива Ачишхо и Красной Поляны, а также Чугуш, Фишт и плато Лагонаки.

Гид расскажет легенды и мифы, связанные с этими местами, и познакомит с географическими особенностями Кавказского хребта и традициями местных жителей. Пеший маршрут доступен даже новичкам благодаря плавным наборам и сбросам высоты

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞️ Озеро Зеркальное
  • 💧 Ачипсинские водопады
  • 🚙 Комфортабельные внедорожники
  • 🗺️ Легенды и мифы Кавказа
  • 🍴 Обед и напитки включены
    • Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
    Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
    Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00

    Что можно увидеть

  • Озеро Зеркальное
  • Ачипсинские водопады
  • Массив Ачишхо
  • Чугуш
  • Фишт
  • Плато Лагонаки

    • Описание экскурсии

    Вас ждёт невероятно живописный маршрут, который проходит по лесным тропам и альпийским лугам:

    • вы увидите небольшое горное озеро Зеркальное на одном из склонов Ачишхо. Название очень говорящее — водоём, будто зеркало, отражает горы Кавказского хребта
    • мы заглянем на несколько смотровых площадок и полюбуемся панорамой массива Ачишхо и Красной Поляны. А ещё — рассмотрим Чугуш, Фишт и плато Лагонаки
    • конечная точка — Ачипсинские водопады или Братья, как их называют в народе. Вы не только насладитесь завораживающими видами Кавказских гор, но и искупаетесь в освежающей воде горной реки

    А по пути мы поделимся легендами и мифами, связанными с озером и водопадами. И расскажем, как образовались эти места — вы услышите о географических особенностях Кавказского хребта, об обычаях и традициях местных жителей.

    Примерный тайминг

    08:00 — Встреча в Красной Поляне
    08:30 — Заброска на комфортабельных внедорожниках до Хмелевских озёр
    09:30 — Начало пешего похода к озеру Зеркальное
    11:00 — Прибытие на озеро Зеркальное (привал)
    12:00 — Продолжение маршрута к Ачипсинским водопадам
    13:30 — Привал у водопадов, обед и купание
    15:00 — Возвращение к стартовой точке
    18:00 — Возвращение на внедорожниках в Красную Поляну

    Организационные детали

    • Самую сложную часть маршрута на подъём мы преодолеем на внедорожнике, пешая нитка предполагает плавные наборы и сбросы высоты — поэтому треккинг доступен даже новичкам
    • По запросу мы можем организовать более длительный поход с ночёвкой — детали уточняйте в переписке

    В стоимость включено:

    • Сопровождение профессионального опытного гида
    • Заброска и возвращение на комфортабельных внедорожниках
    • Полное снаряжение для похода (треккинговые палки, аптечка, рюкзаки)
    • Обед и напитки на маршруте

    в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет10 450 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В пгт Красная Поляна
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    П
    22 авг 2024
    Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.
    Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.Профессиональные инструкторы. Восхитительные виды. Вкусный воздух. Лучшее впечатление летней поездки в Сочи.
    Анатолий
    14 авг 2024
    Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком 7 лет, темп ходьбы был не высокий, по времени было бы поздно возвращаться.

    Зато успели
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    посмотреть горные озера и побывать на смотровых площадках, как в сторону Красной поляны, так и на северную сторону. Единственный минус может быть в продолжительном спуске. Но виды с разных ракурсов по ходу маршрута это компенсируют.

    Поход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенкомПоход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенкомПоход прошел отлично, красивые места интересный маршрут. До водопадов не дошли, так как были с ребенком

    Входит в следующие категории Красной поляны

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