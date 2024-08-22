Массив Ачишхо - это горные леса и альпийская природа. Настоящая водная драгоценность - озеро Зеркальное, отражающее горы Кавказского хребта. Ачипсинские водопады, или «Братья», завораживают своей красотой и освежающей водой.На маршруте

вы увидите панорамы массива Ачишхо и Красной Поляны, а также Чугуш, Фишт и плато Лагонаки. Гид расскажет легенды и мифы, связанные с этими местами, и познакомит с географическими особенностями Кавказского хребта и традициями местных жителей. Пеший маршрут доступен даже новичкам благодаря плавным наборам и сбросам высоты

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Описание экскурсии

Вас ждёт невероятно живописный маршрут, который проходит по лесным тропам и альпийским лугам:

вы увидите небольшое горное озеро Зеркальное на одном из склонов Ачишхо. Название очень говорящее — водоём, будто зеркало, отражает горы Кавказского хребта

мы заглянем на несколько смотровых площадок и полюбуемся панорамой массива Ачишхо и Красной Поляны. А ещё — рассмотрим Чугуш, Фишт и плато Лагонаки

конечная точка — Ачипсинские водопады или Братья, как их называют в народе. Вы не только насладитесь завораживающими видами Кавказских гор, но и искупаетесь в освежающей воде горной реки

А по пути мы поделимся легендами и мифами, связанными с озером и водопадами. И расскажем, как образовались эти места — вы услышите о географических особенностях Кавказского хребта, об обычаях и традициях местных жителей.

Примерный тайминг

08:00 — Встреча в Красной Поляне

08:30 — Заброска на комфортабельных внедорожниках до Хмелевских озёр

09:30 — Начало пешего похода к озеру Зеркальное

11:00 — Прибытие на озеро Зеркальное (привал)

12:00 — Продолжение маршрута к Ачипсинским водопадам

13:30 — Привал у водопадов, обед и купание

15:00 — Возвращение к стартовой точке

18:00 — Возвращение на внедорожниках в Красную Поляну

Организационные детали

Самую сложную часть маршрута на подъём мы преодолеем на внедорожнике, пешая нитка предполагает плавные наборы и сбросы высоты — поэтому треккинг доступен даже новичкам

По запросу мы можем организовать более длительный поход с ночёвкой — детали уточняйте в переписке

В стоимость включено: