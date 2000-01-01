Абрау-Дюрсо + Новороссийск

Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Абрау-Дюрсо + Новороссийск

Что вы увидите 🤩

  • Центральная набережная г. Новороссийска
  • Завод Абрау-Дюрсо
  • озеро Абрау
Невозможно жить на юге России, не посетив одно из самых прекрасных мест этого региона – Абрау-Дюрсо. Мы приглашаем вас на экскурсию, для знакомства с потрясающей природой этого края, со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» и городом-героем Новороссийском.
ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Центральная набережная г. Новороссийска. Наша экскурсия пройдёт по удивительно красивой улице Новороссийска – Набережной Адмирала Серебрякова. Вы увидите исторические достопримечательности и памятники, которые не включают в обычные обзорные экскурсии. В ходе экскурсии вы познакомитесь с уникальным памятником «Исход», посвящённого бегству Деникинской армии во время Гражданской войны, остановимся у памятника «Погибшим рыбакам с сейнера «Уруп» и памятника всем морякам-героям «Неизвестному матросу», созданного скульптором О. Коломийцевым. У памятника «Отцам-основателям Новороссийска», вы услышите рассказ об истории города. В ходе экскурсии вы будете наслаждаться морским воздухом и любоваться красотами Цемесской бухты. А завершится экскурсия у корабля–музея «Крейсер Михаил Кутузов», который, при желании, вы сможете посетить.
Озеро Абрау причисляют к списку самых ярких достопримечательностей Кубани, происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Здесь расположено много красивых и необычных достопримечательностей. Кроме того, на фоне озера и гор получаются отличные фотографии. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой.
Экскурсия по винным подвалам. История завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству. По желанию, дегустацию игристых вин, можно заменить на мастер-класс «Согревающий глинтвейн». После посещения завода будет время посетить фирменный магазин «Грот» для покупки вин и сувениров.
Галерея света «Абрау». Это уникальный проект, представляющий самые передовые из ныне существующих видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия по винным подвалам - 1000 руб/чел без дегустации, 1500 руб/чел с дегустацией
  • Экскурсия в Галерею света «Абрау» – 500 руб/чел (по билету в подвалы - бесплатно)
  • Экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов» - 300 руб/чел, 100 руб/дет
Место начала и завершения
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • Информация по отправлению будет накануне выезда на нашем сайте в разделе онлайн-табло https://eostour.ru/tours/online-tablo/
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
EOS-tour
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