Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы познакомитесь сразу с двумя совершенно разными сторонами Краснодарского края.



В Новороссийске вас ждут морские панорамы, прогулка по набережной и история легендарного крейсера «Михаил Кутузов», а в Абрау-Дюрсо — знаменитые винные подвалы, дегустация игристых вин и прогулка по живописному берегу озера Абрау.



Путешествие дополнит посещение мультимедийной «Галереи света Абрау», где современные технологии превращают искусство в яркое 4.6 5 отзывов

EOS-tour Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 4.6 5 отзывов более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта поездка объединяет сразу два ярких места Краснодарского края: город-герой Новороссийск и знаменитый Русский винный дом «Абрау-Дюрсо». За один день вы познакомитесь с историей крупнейшего черноморского порта, полюбуетесь живописными пейзажами и прикоснетесь к традициям российского виноделия. Первой остановкой станет Новороссийск. Во время прогулки по набережной Адмирала Серебрякова вы узнаете историю города, насладитесь видами Цемесской бухты и увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов», который при желании сможете посетить. Затем маршрут приведет вас в Абрау-Дюрсо — живописный поселок среди гор, известный как центр российского производства игристых вин. Здесь вас ждет экскурсия по знаменитым винным подвалам, где с 1870 года сохраняются традиции классического виноделия. Вы познакомитесь с историей предприятия, увидите процесс производства игристых вин и сможете принять участие в дегустации. После экскурсии останется время для прогулки по берегу озера Абрау — крупнейшего природного озера Краснодарского края. Его изумрудная гладь, горные пейзажи и уютная набережная давно стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кубани. Дополнит впечатления посещение «Галереи света Абрау» — современного мультимедийного пространства, где свет, звук, видео и цифровое искусство создают эффект полного погружения. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новороссийск

Набережную Адмирала Серебрякова

Цемесскую бухту

Корабль-музей «Крейсер Михаил Кутузов»

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»

Исторические винные подвалы

Озеро Абрау

Галерею света Абрау Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение

Страховка Что не входит в цену Экскурсия по винным подвалам:/n 2000 руб/чел без дегустации/n 2500 руб/чел с дегустацией

Экскурсия в Галерею света «Абрау» - 500 руб/чел (по билету в подвалы - бесплатно)

Экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов»:/n взрослые - 600 руб/чел, /n дети - 300 руб/чел

ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Место начала и завершения? Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Когда и сколько длится? Когда: по расписанию Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация При бронировании обязательно указывайте фамилии

Имена

Отчества

Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.