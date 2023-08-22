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Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Групповая экскурсия на автобусе по Абрау-Дюрсо и Новороссийску весь день
За один день вы познакомитесь сразу с двумя совершенно разными сторонами Краснодарского края.

В Новороссийске вас ждут морские панорамы, прогулка по набережной и история легендарного крейсера «Михаил Кутузов», а в Абрау-Дюрсо — знаменитые винные подвалы, дегустация игристых вин и прогулка по живописному берегу озера Абрау.

Путешествие дополнит посещение мультимедийной «Галереи света Абрау», где современные технологии превращают искусство в яркое
4.6
5 отзывов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Описание экскурсии

Эта поездка объединяет сразу два ярких места Краснодарского края: город-герой Новороссийск и знаменитый Русский винный дом «Абрау-Дюрсо». За один день вы познакомитесь с историей крупнейшего черноморского порта, полюбуетесь живописными пейзажами и прикоснетесь к традициям российского виноделия. Первой остановкой станет Новороссийск. Во время прогулки по набережной Адмирала Серебрякова вы узнаете историю города, насладитесь видами Цемесской бухты и увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов», который при желании сможете посетить. Затем маршрут приведет вас в Абрау-Дюрсо — живописный поселок среди гор, известный как центр российского производства игристых вин. Здесь вас ждет экскурсия по знаменитым винным подвалам, где с 1870 года сохраняются традиции классического виноделия. Вы познакомитесь с историей предприятия, увидите процесс производства игристых вин и сможете принять участие в дегустации. После экскурсии останется время для прогулки по берегу озера Абрау — крупнейшего природного озера Краснодарского края. Его изумрудная гладь, горные пейзажи и уютная набережная давно стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей Кубани. Дополнит впечатления посещение «Галереи света Абрау» — современного мультимедийного пространства, где свет, звук, видео и цифровое искусство создают эффект полного погружения. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

по расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новороссийск
  • Набережную Адмирала Серебрякова
  • Цемесскую бухту
  • Корабль-музей «Крейсер Михаил Кутузов»
  • Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
  • Исторические винные подвалы
  • Озеро Абрау
  • Галерею света Абрау
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Экскурсия по винным подвалам:/n 2000 руб/чел без дегустации/n 2500 руб/чел с дегустацией
  • Экскурсия в Галерею света «Абрау» - 500 руб/чел (по билету в подвалы - бесплатно)
  • Экскурсия на крейсер «Михаил Кутузов»:/n взрослые - 600 руб/чел, /n дети - 300 руб/чел
  • ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте фамилии
  • Имена
  • Отчества
  • Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия понравилась. Гид компетентный, очень много интересного рассказала об истории нашего замечательного края.
Лично мне Новороссийск был не сильно интересен, ехала ради Абрау. На заводе тоже классная экскурсия, долго длится. В конце - дегустация. Все подробно рассказали, показали. Информации в голове осталось море!)

Из минусов - поломка автобуса и неработающий кондиционер. В целом, впечатления остались хорошие.
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