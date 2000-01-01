Невозможно жить на юге России, не посетив одно из самых прекрасных мест этого региона – Абрау-Дюрсо. Мы приглашаем вас на экскурсию, для знакомства с потрясающей природой этого края, со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» и городом-героем Новороссийском.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Центральная набережная г. Новороссийска. Наша экскурсия пройдёт по удивительно красивой улице Новороссийска – Набережной Адмирала Серебрякова. Вы увидите исторические достопримечательности и памятники, которые не включают в обычные обзорные экскурсии. В ходе экскурсии вы познакомитесь с уникальным памятником «Исход», посвящённого бегству Деникинской армии во время Гражданской войны, остановимся у памятника «Погибшим рыбакам с сейнера «Уруп» и памятника всем морякам-героям «Неизвестному матросу», созданного скульптором О. Коломийцевым. У памятника «Отцам-основателям Новороссийска», вы услышите рассказ об истории города. В ходе экскурсии вы будете наслаждаться морским воздухом и любоваться красотами Цемесской бухты. А завершится экскурсия у корабля–музея «Крейсер Михаил Кутузов», который, при желании, вы сможете посетить.

Озеро Абрау причисляют к списку самых ярких достопримечательностей Кубани, происхождение этого изумрудно-голубого чуда и сегодня вызывает множество споров. Слово «Абрау» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «обвал». Набережная озера пользуется огромной популярностью у туристов. Здесь расположено много красивых и необычных достопримечательностей. Кроме того, на фоне озера и гор получаются отличные фотографии. Центром набережной является белоснежная беседка в форме полукруга, которая по совместительству является смотровой площадкой.

Экскурсия по винным подвалам. История завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У вас будет возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству. По желанию, дегустацию игристых вин, можно заменить на мастер-класс «Согревающий глинтвейн». После посещения завода будет время посетить фирменный магазин «Грот» для покупки вин и сувениров.

Галерея света «Абрау». Это уникальный проект, представляющий самые передовые из ныне существующих видов искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены видео, звук, свет и даже танец.