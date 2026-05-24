12:00 — озеро Абрау. Вы увидите живописный водоём в окружении гор и услышите о его происхождении: версии о карстовом провале и остатках древнего Киммерийского моря
12:40 — прогулка по парку Абрау‑Дюрсо. Гид покажет точки для фотографий и расскажет, как создавали ландшафтный дизайн
13:30 — экскурсия на завод «Абрау‑Дюрсо» (по желанию, оплачивается отдельно). Вы познакомитесь с историей виноделия, пройдёте по производственным цехам и, при выборе тарифа с дегустацией, научитесь различать базовые ароматы и вкусы вин
15:00 — Галерея света Абрау. Вы погрузитесь в мир медиаискусства: аудиовизуальные инсталляции создадут эффект полного погружения в свет и звук
15:40 — свободное время и фирменный магазин. Вы сможете приобрести игристые и тихие вина, сувениры и местные продукты по ценам производителя
16:30–21:00 — возвращение в Краснодар
Организационные детали
15% стоимости вы оплачиваете на Трипстере, а оставшуюся часть — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
Дополнительно оплачивается: экскурсия на завод Абрау-Дюрсо с дегустацией — 2300 ₽, экскурсия без дегустации — 1800 ₽, обед
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне Toyota Hiace, Mercedes Sprinter, Ford Transit с кондиционером
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1086 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные, читать дальшеуменьшить
групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.
Отзывы и рейтинг
Карвандина
23.05 Поездка в Абрау Дюрсо. Все прошло отлично!
