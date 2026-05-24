Приглашаем открыть для себя место, где природа, искусство и вино существуют бок о бок. Вы погуляете по парку, увидите озеро Абрау с его невероятными пейзажами и виноградную лозу, которую посадил президент. Изюминкой поездки станет завод, где вы познакомитесь с традициями российского виноделия и узнаете, как выбирать вино.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Краснодара

12:00 — озеро Абрау. Вы увидите живописный водоём в окружении гор и услышите о его происхождении: версии о карстовом провале и остатках древнего Киммерийского моря

12:40 — прогулка по парку Абрау‑Дюрсо. Гид покажет точки для фотографий и расскажет, как создавали ландшафтный дизайн

13:30 — экскурсия на завод «Абрау‑Дюрсо» (по желанию, оплачивается отдельно). Вы познакомитесь с историей виноделия, пройдёте по производственным цехам и, при выборе тарифа с дегустацией, научитесь различать базовые ароматы и вкусы вин

15:00 — Галерея света Абрау. Вы погрузитесь в мир медиаискусства: аудиовизуальные инсталляции создадут эффект полного погружения в свет и звук

15:40 — свободное время и фирменный магазин. Вы сможете приобрести игристые и тихие вина, сувениры и местные продукты по ценам производителя

16:30–21:00 — возвращение в Краснодар

Организационные детали