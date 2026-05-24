В Абрау-Дюрсо из Краснодара

Полюбоваться пейзажами, посетить музей «Галерея света» и узнать о российской энологии
Приглашаем открыть для себя место, где природа, искусство и вино существуют бок о бок.

Вы погуляете по парку, увидите озеро Абрау с его невероятными пейзажами и виноградную лозу, которую посадил президент.

Изюминкой поездки станет завод, где вы познакомитесь с традициями российского виноделия и узнаете, как выбирать вино.
5
1 отзыв
В Абрау-Дюрсо из Краснодара

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Краснодара

12:00 — озеро Абрау. Вы увидите живописный водоём в окружении гор и услышите о его происхождении: версии о карстовом провале и остатках древнего Киммерийского моря

12:40 — прогулка по парку Абрау‑Дюрсо. Гид покажет точки для фотографий и расскажет, как создавали ландшафтный дизайн

13:30 — экскурсия на завод «Абрау‑Дюрсо» (по желанию, оплачивается отдельно). Вы познакомитесь с историей виноделия, пройдёте по производственным цехам и, при выборе тарифа с дегустацией, научитесь различать базовые ароматы и вкусы вин

15:00 — Галерея света Абрау. Вы погрузитесь в мир медиаискусства: аудиовизуальные инсталляции создадут эффект полного погружения в свет и звук

15:40 — свободное время и фирменный магазин. Вы сможете приобрести игристые и тихие вина, сувениры и местные продукты по ценам производителя

16:30–21:00 — возвращение в Краснодар

Организационные детали

  • 15% стоимости вы оплачиваете на Трипстере, а оставшуюся часть — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
  • Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
  • Дополнительно оплачивается: экскурсия на завод Абрау-Дюрсо с дегустацией — 2300 ₽, экскурсия без дегустации — 1800 ₽, обед
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне Toyota Hiace, Mercedes Sprinter, Ford Transit с кондиционером
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1086 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

Карвандина
23.05 Поездка в Абрау Дюрсо. Все прошло отлично!
