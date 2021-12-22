07:30 Выезд из Краснодара переезд в Абрау-Дюрсо ~ 160 км. Обзорная экскурсия в пути.

Именно здесь Вы станете свидетелем процесса рождения шампанского и узнаете, что же означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж». Познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.

Дети 3 - 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.

Выход с экскурсии через фирменный магазин завода «Грот». Здесь можно купить понравившиеся образцы различных напитков, выпускаемых заводом шампанских вин «Абрау Дюрсо»

Прогулка вдоль красивого озера Абрау — самого большого пресноводного озера на всём Северном Кавказе.

Если позволяет время перед прибытием в Абрау Дюрсо

Остановка по дороге в Культурно-развлекательном комплексе «Россия». Посещение аттракциона «Дом вверх дном», уникальность заключается в том, что в этом доме всё перевёрнуто с ног на голову: унитаз свисает с потолка, люстра торчит из пола, даже телевизор показывает «вверх ногами».

Здесь делаются очень смешные фотографии, которыми вы насмешите не только своих друзей и родственников, но и вдоволь насмеётесь сами. На территории КРК также можно посетить контактный зоопарк «Весёлая ферма» и сфотографироваться на Троянском коне.

Переезд в Новороссийск. ~ 15 км

Посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов». Экспертами крейсер признан одним из шедевров мирового судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в каталог, как корабль, представляющий историческую ценность.

Знакомство со знаменитой набережной им. Л. М. Серебрякова, осмотр памятника «Морская слава России», памятника Отцам-основателям города, фонтан-скульптуру «Дарующая воду» и др.

Свободное время, самостоятельный обед.

17:00 Отъезд в Краснодар. Предположительное прибытие в 20:00.

Как вариант вместо поездки в Новороссийск заезжаем в Конно-туристический комплекс «Россия» на уникальные конные экстрим шоу «Свадьба в Малиновках»