Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Абрау-Дюрсо — это путешествие в историю российского виноделия, где старинные тоннели, современные технологии и традиции производства игристых вин соединяются в одной экскурсии.



Вы познакомитесь с секретами создания шампанского, посетите знаменитые подвалы, примете участие в дегустации и прогуляетесь по живописному берегу озера Абрау.



По желанию отдых можно дополнить прогулкой на пароходе XIX века или ярким конным шоу с трюками и спецэффектами. 5 7 отзывов

КрайЮГА Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 12 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — место, где уже более века бережно сохраняют традиции производства игристых вин. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей старейшего в России завода шампанских вин и узнаете, как рождается знаменитое шампанское по классической технологии. Вы спуститесь в исторические тоннели, построенные в конце XIX века князем Львом Голицыным, когда Абрау-Дюрсо было удельным имением царской семьи. Здесь вам раскроют секреты производства и объяснят значение профессиональных терминов «кюве», «ремюаж» и «дегоржаж», а также покажут современные цеха предприятия. Во время дегустации вы познакомитесь с особенностями оценки игристых вин и узнаете, на что обращают внимание профессиональные дегустаторы. После экскурсии можно заглянуть в фирменный магазин «Грот», где представлены напитки собственного производства. Путешествие продолжится прогулкой вдоль озера Абрау — самого большого естественного озера Краснодарского края. В стоимость билета также входит посещение «Галереи света Абрау» с мультимедийными инсталляциями и 3D-фильмом «Миры Абрау-Дюрсо». По желанию программу можно дополнить прогулкой по озеру на стилизованном пароходе XIX века «Шампань» или посещением конно-спортивного комплекса «Россия», где проходят масштабные конные шоу с акробатическими трюками, спецэффектами и театрализованными постановками.

Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»

Исторические винные тоннели князя Льва Голицына

Современное производство игристых вин

Галерею света Абрау

Озеро Абрау

Пароход XIX века «Шампань» (по желанию)

Конно-спортивный комплекс «Россия» (по желанию)

Конные шоу "Свадьба в Малиновках", "Тайна Белого Единорога", "Мифы Древнего Рима: Боги и Демоны" и другие Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо без дегустации - 1800 руб/чел, дети до 9 лет - 900 руб/чел

Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо с дегустацией - 2300 руб/чел

Конное экстрим-шоу - 1500 руб/чел

"прогулка на пароходе /"Шампань/" по акватории озера Абрау - 1200 руб/чел

Дети до 12 лет - 600 руб/чел Где начинаем и завершаем? Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.