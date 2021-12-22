Русский винный дом Абрау-Дюрсо

Экскурсия по Русскому Винному Дому "Абрау-Дюрсо" - это уникальное путешествие

Индивидуально
для 4 чел.
Экскурсия по Русскому Винному Дому «Абрау-Дюрсо» — это уникальное путешествие в тайны шампанского производства, которые откроет Вам старейший в России завод шампанских вин.

Вы попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века князем Львом Голицыным, когда Абрау-Дюрсо было удельным имением царской семьи.

Именно здесь Вы станете свидетелем процесса рождения шампанского и узнаете, что же означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж».

Познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Русский винный дом Абрау-Дюрсо

Что вы увидите 🤩

  • Винный дом «Абрау-Дюрсо»
  • Озеро Абрау
  • КРК «Россия»
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Набережная им. Л. М. Серебрякова
  • Памятник «Морская слава России»
  • Фонтан-скульптура «Дарующая воду"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
07:30 Выезд из Краснодара переезд в Абрау-Дюрсо ~ 160 км. Обзорная экскурсия в пути.
Именно здесь Вы станете свидетелем процесса рождения шампанского и узнаете, что же означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж». Познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.
Дети 3 - 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.
Выход с экскурсии через фирменный магазин завода «Грот». Здесь можно купить понравившиеся образцы различных напитков, выпускаемых заводом шампанских вин «Абрау Дюрсо»
Прогулка вдоль красивого озера Абрау — самого большого пресноводного озера на всём Северном Кавказе.
Если позволяет время перед прибытием в Абрау Дюрсо
Остановка по дороге в Культурно-развлекательном комплексе «Россия». Посещение аттракциона «Дом вверх дном», уникальность заключается в том, что в этом доме всё перевёрнуто с ног на голову: унитаз свисает с потолка, люстра торчит из пола, даже телевизор показывает «вверх ногами».
Здесь делаются очень смешные фотографии, которыми вы насмешите не только своих друзей и родственников, но и вдоволь насмеётесь сами. На территории КРК также можно посетить контактный зоопарк «Весёлая ферма» и сфотографироваться на Троянском коне.

Переезд в Новороссийск. ~ 15 км

Посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов». Экспертами крейсер признан одним из шедевров мирового судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в каталог, как корабль, представляющий историческую ценность.
Знакомство со знаменитой набережной им. Л. М. Серебрякова, осмотр памятника «Морская слава России», памятника Отцам-основателям города, фонтан-скульптуру «Дарующая воду» и др.
Свободное время, самостоятельный обед.
17:00 Отъезд в Краснодар. Предположительное прибытие в 20:00.
Как вариант вместо поездки в Новороссийск заезжаем в Конно-туристический комплекс «Россия» на уникальные конные экстрим шоу «Свадьба в Малиновках»

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо без дегустации - 1000 руб\чел
  • Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо с дегустацией - 1500 руб\чел
  • Экскурсия на легендарный крейсер «Михаил Кутузов» - 300 руб\взр, 100 руб\дет
  • конное экстрим-шоу «Свадьба в Малиновках» в КТК "Россия" - 700 руб/чел
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: будни в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • документы, удостоверяющие личность, удобную одежду и обувь по погоде и весёлое настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

будни в 07:30

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