Абрау-Дюрсо — это путешествие в историю российского виноделия, где старинные тоннели, современные технологии и традиции производства игристых вин соединяются в одной экскурсии.
Вы познакомитесь с секретами создания шампанского, посетите знаменитые подвалы, примете участие в дегустации и прогуляетесь по живописному берегу озера Абрау.
По желанию отдых можно дополнить прогулкой на пароходе XIX века или ярким конным шоу с трюками и спецэффектами.
Вы познакомитесь с секретами создания шампанского, посетите знаменитые подвалы, примете участие в дегустации и прогуляетесь по живописному берегу озера Абрау.
По желанию отдых можно дополнить прогулкой на пароходе XIX века или ярким конным шоу с трюками и спецэффектами.
Описание экскурсииРусский винный дом «Абрау-Дюрсо» — место, где уже более века бережно сохраняют традиции производства игристых вин. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей старейшего в России завода шампанских вин и узнаете, как рождается знаменитое шампанское по классической технологии. Вы спуститесь в исторические тоннели, построенные в конце XIX века князем Львом Голицыным, когда Абрау-Дюрсо было удельным имением царской семьи. Здесь вам раскроют секреты производства и объяснят значение профессиональных терминов «кюве», «ремюаж» и «дегоржаж», а также покажут современные цеха предприятия. Во время дегустации вы познакомитесь с особенностями оценки игристых вин и узнаете, на что обращают внимание профессиональные дегустаторы. После экскурсии можно заглянуть в фирменный магазин «Грот», где представлены напитки собственного производства. Путешествие продолжится прогулкой вдоль озера Абрау — самого большого естественного озера Краснодарского края. В стоимость билета также входит посещение «Галереи света Абрау» с мультимедийными инсталляциями и 3D-фильмом «Миры Абрау-Дюрсо». По желанию программу можно дополнить прогулкой по озеру на стилизованном пароходе XIX века «Шампань» или посещением конно-спортивного комплекса «Россия», где проходят масштабные конные шоу с акробатическими трюками, спецэффектами и театрализованными постановками.
Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
- Исторические винные тоннели князя Льва Голицына
- Современное производство игристых вин
- Галерею света Абрау
- Озеро Абрау
- Пароход XIX века «Шампань» (по желанию)
- Конно-спортивный комплекс «Россия» (по желанию)
- Конные шоу "Свадьба в Малиновках", "Тайна Белого Единорога", "Мифы Древнего Рима: Боги и Демоны" и другие
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо без дегустации - 1800 руб/чел, дети до 9 лет - 900 руб/чел
- Экскурсия по винным подвалам Абрау Дюрсо с дегустацией - 2300 руб/чел
- Конное экстрим-шоу - 1500 руб/чел
- "прогулка на пароходе /"Шампань/" по акватории озера Абрау - 1200 руб/чел
- Дети до 12 лет - 600 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Заказывали индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Спасибо Евгению за прекрасно организованный день! Маршрут был продуман до мелочей: Абрау-Дюрсо с дегустацией и прогулкой у озера, обзор Новороссийска с обедом, затем посещение Шато-Пино с виноградниками, мастерскими и ретро-музеем. Всё прошло интересно, душевно и в лёгкой атмосфере. Рекомендуем и обязательно вернёмся, чтобы попасть на шоу фонтанов!
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К
Отмечали юбилей поездкой в Краснодар с посещением Абрау-Дюрсо и остались в полном восторге. Экскурсию организовали заранее, учли все наши пожелания. Поездка прошла комфортно: интересный рассказ по дороге, остановка у моря, прогулка по набережной и посещение винодельни с дегустацией. День получился насыщенным и очень приятным. Спасибо Евгению за профессионализм и внимательное отношение — праздник удался!
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А
Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению, который оказался приятным собеседником и знатоком истории, в том числе памятных событий Краснодарского края. Увиденное воочию превзошло все ожидания: красота озера и вкус напитков покорили. В Пбрау-Дюрсо хочется приезжать вновь и вновь…
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Л
Благодарим Евгения за чёткую организацию и внимательный подход к нашей группе. Поездка была спланирована с учётом всех пожеланий, и всё прошло на отлично. Экскурсия получилась познавательной и увлекательной, а дорога не утомила благодаря лёгкой атмосфере — были даже конкурсы и загадки. Отдельное спасибо водителю Ивану за профессионализм. Обязательно обратимся ещё!
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Ж
Провели с Евгением два отличных экскурсионных дня. Всё было организовано на высоком уровне: комфортные поездки, аккуратное вождение и внимательное отношение к туристам. Евгений проявил себя как профессиональный гид и ответственный водитель. Также получили полезные рекомендации по кафе и сувенирам. С удовольствием вернёмся снова!
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Е
Хочу поблагодарить Евгения за отличную организацию и интересные экскурсии. Всё продумано до мелочей: удобный маршрут, насыщенная программа и при этом остаётся время отдохнуть и перекусить. Поездка проходит легко и оставляет только приятные впечатления. С удовольствием поедем ещё раз!
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Входит в следующие категории Краснодара
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