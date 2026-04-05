Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 239 туристов

Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.