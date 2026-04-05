Парк облаков — это седьмая очередь парка Галицкого.
Мы пройдём с вами по арт-объектам, откроем их философский смысл, разгадаем код парка и поговорим об авторах и их творчестве, искусстве ландшафтного дизайна и стилистике парковой зоны.
Мы пройдём с вами по арт-объектам, откроем их философский смысл, разгадаем код парка и поговорим об авторах и их творчестве, искусстве ландшафтного дизайна и стилистике парковой зоны.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Внутренний ребёнок — арт-объект с психологическим подтекстом в окружении платанов в виде лавочек.
- Рука Бога — арт-объект, украсивший парк к новому 2026 году.
- Точка геолокации — место, где, по замыслу автора, остановилось время.
- Абстракта — портал в воображаемые затерянные миры.
- Сила природы — образ матери-земли и напоминание о хрупкости окружающего мира.
- Гигантские головы — художественное воплощение человеческих эмоций.
- Кроличья нора — фантазия на тему рождения и устройства мира.
- Водный каньон — арт-объект, вдохновлённый наследием инков.
Вы узнаете:
- как идея строительства стадиона превратилась в масштабный парк современного искусства.
- какие смыслы и сюжеты заложены в арт-объектах и как научиться их «читать».
- кто создавал парк и какие художники работали над инсталляциями.
- как пространство менялось со временем и каким оно будет в будущем.
Организационные детали
- Можем сделать кофе-паузу по вашему желанию. Напитки оплачиваются отдельно.
- Если вы хотите продлить экскурсию и посмотреть другие локации парка, дополнительная оплата — 1500 ₽ за час.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 239 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ощущение было, что все кружится вокгруг нас. Для гостей Краснодара и парка Галицкого направлено гостеприимство хозяйки. Получили большое удовольствие от экскурсии и от самого парка. Как вам Краснодарцы повезло
Ульяна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв. Были рады принять наших соседей - крымчан. Очень интересная группа, заинтересованные, энергичные, много вопросов. С вами время пролетело не заметно.
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Р
Посетили парк облаков с Ульяной. Все замечательно, открыли новые локации, только с погодой не повезло. Экскурсия прошла очень позитивно, получили много информации и положительных эмоций. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, с удовольствием воспользуемся снова услугами Ульяны.
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Хорошая экскурсия, продуманная, проработанная. Ульяна очень клиентоориентированна. Мы довольны!
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Входит в следующие категории Краснодара
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