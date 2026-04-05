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Арт-прогулка по Парку облаков в Краснодаре

Открыть феномен уникального пространства через инсталляции и объекты со всего мира
Парк облаков — это седьмая очередь парка Галицкого.

Мы пройдём с вами по арт-объектам, откроем их философский смысл, разгадаем код парка и поговорим об авторах и их творчестве, искусстве ландшафтного дизайна и стилистике парковой зоны.
5
3 отзыва
Арт-прогулка по Парку облаков в Краснодаре
Арт-прогулка по Парку облаков в Краснодаре
Арт-прогулка по Парку облаков в Краснодаре

Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Внутренний ребёнок — арт-объект с психологическим подтекстом в окружении платанов в виде лавочек.
  • Рука Бога — арт-объект, украсивший парк к новому 2026 году.
  • Точка геолокации — место, где, по замыслу автора, остановилось время.
  • Абстракта — портал в воображаемые затерянные миры.
  • Сила природы — образ матери-земли и напоминание о хрупкости окружающего мира.
  • Гигантские головы — художественное воплощение человеческих эмоций.
  • Кроличья нора — фантазия на тему рождения и устройства мира.
  • Водный каньон — арт-объект, вдохновлённый наследием инков.

Вы узнаете:

  • как идея строительства стадиона превратилась в масштабный парк современного искусства.
  • какие смыслы и сюжеты заложены в арт-объектах и как научиться их «читать».
  • кто создавал парк и какие художники работали над инсталляциями.
  • как пространство менялось со временем и каким оно будет в будущем.

Организационные детали

  • Можем сделать кофе-паузу по вашему желанию. Напитки оплачиваются отдельно.
  • Если вы хотите продлить экскурсию и посмотреть другие локации парка, дополнительная оплата — 1500 ₽ за час.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 239 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Ощущение было, что все кружится вокгруг нас. Для гостей Краснодара и парка Галицкого направлено гостеприимство хозяйки. Получили большое удовольствие от экскурсии и от самого парка. Как вам Краснодарцы повезло
Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв. Были рады принять наших соседей - крымчан. Очень интересная группа, заинтересованные, энергичные, много вопросов. С вами время пролетело не заметно.
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Р
Посетили парк облаков с Ульяной. Все замечательно, открыли новые локации, только с погодой не повезло. Экскурсия прошла очень позитивно, получили много информации и положительных эмоций. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, с удовольствием воспользуемся снова услугами Ульяны.
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Ольга
Хорошая экскурсия, продуманная, проработанная. Ульяна очень клиентоориентированна. Мы довольны!
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