тыс деревьев того или иного вида - я могу и в интернете прочитать. И картинки распечатанные посмотреть - как выглядят деревья весной тоже могу. А рассказывать интересно, чтобы не было желания отойти от экскурсовода или отвлечься хоть на минуту - это талант и, к сожалению, у данного экскурсовода его нет. . Скучно, не интересно, а еще и не достоверно. Например, Лариса рассказывала про БАОБАБ в центре локации ИИ, хотя на самом деле это ХАРИЗИЯ, об этом и в открытых источниках везде указано. Могла бы и прочитать хотя бы….

Например вместе с нами в этой локации оказался другой экскурсовод - он в это же время водил парней-спортсменов. Ну невозможно было оторваться насколько интересно, как талантливо объяснил, что хотел показать художник в композиции искусственный интеллект. Сказал и про дерево и столько всего за одну минуту услышала потрясающего. А вот Лариса - увы и ахх…

Ушла с экскурсии, чтобы не терять время. Разочарование.