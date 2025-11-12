Идём гулять — без спешки и суеты.
Зеркальный лабиринт, впечатляющие фонтаны, скульптуры с глубоким смыслом, необычные растения… Это путешествие раскроет для вас парк как атмосферное пространство, где гармонично уживаются природа и творческие задумки человека.
Зеркальный лабиринт, впечатляющие фонтаны, скульптуры с глубоким смыслом, необычные растения… Это путешествие раскроет для вас парк как атмосферное пространство, где гармонично уживаются природа и творческие задумки человека.
Описание экскурсии
Вы погуляете по французскому саду, парку Облаков и Зеркальному лабиринту.
Увидите арт-объект «Внутренний ребёнок», фонтаны «Инфинити» и «Кратер».
Подниметесь на холм, окружённый кипарисами, и рассмотрите окрестности с высоты.
И узнаете:
- что было на месте парка до революции и много веков назад
- какие уникальные растения здесь живут
- какой смысл таят установленные в парке произведения современного искусства
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
в будние дни в 10:30 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Краснодар» (парке Галицкого)
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 55 туристов
Атестованный гид по Краснодарскому краю. Член Русского географического общества. Провожу экскурсии по Краснодару и Краснодарскому краю. Рассказываю о малоизвестных фактах из жизни знаменитых людей. Люблю этот город и хочу, чтобы люди узнавали о нём больше. И чтобы через меня он становился им ближе, роднее и интереснее.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
12 ноя 2025
Шикарно
Ю
Юлия
11 ноя 2025
Безусловно, парк Галицкого - это сейчас главная достопримечательность Краснодара. Решила, что в первый раз правильнее всего прийти сюда с экскурсоводом, который поможет сориентироваться и наметить маршруты для дальнейшего подробного изучения
Е
Екатерина
11 ноя 2025
В парке были не один раз. Хотелось посмотреть новые локации. Появилось свободное время и мы решили попробовать.
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Ларисе за замечательную экскурсию. Увидеть и узнать столько интересного, сделать замечательные фото, узнать столько нового и познакомиться с профессионалом своего дела у нас получилось!
Спасибо огромное Ларисе за замечательную экскурсию!
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Ларисе за замечательную экскурсию. Увидеть и узнать столько интересного, сделать замечательные фото, узнать столько нового и познакомиться с профессионалом своего дела у нас получилось!
Спасибо огромное Ларисе за замечательную экскурсию!
юрий
9 ноя 2025
Хорошо бы в конце экскурсии виски со льдом или текилу с лимоном и солью! Символически!
И
Ирина
5 ноя 2025
Добрый день!
Вела экскурсию вместо Сергея Лариса. Очень милая и внимательная, как наседка собирающая своих цыплят по парку. Только как экскурсовод никакой. Совершенно не интересно. Сколько квадратных метров парк и сколько
Вела экскурсию вместо Сергея Лариса. Очень милая и внимательная, как наседка собирающая своих цыплят по парку. Только как экскурсовод никакой. Совершенно не интересно. Сколько квадратных метров парк и сколько
Т
Татьяна
17 окт 2025
Замена экскурсовода не сказалась на прекрасном впечатлении об экскурсии, Лариса спасибо! Впервые посетив парк, теперь прекрасно в нем ориентируюсь и знаю историю, самостоятельно перейду в любую локацию.
Ольга
16 окт 2025
Прогулку проводила Лариса, ощущение было, что знакомы много лет. Всё понравилось, интересно, местами удивляла, вызывая детский восторг. На следующий день была уже сама, не то, Ларисы не хватало😁Прогулку рекомендую всём, не пожалеете!!!
Елена
27 сен 2025
Sapienti sat:)
Редко кому могу написать в отзыве, что готова повторить эту прогулку. Спасибо.
Редко кому могу написать в отзыве, что готова повторить эту прогулку. Спасибо.
Антонина
19 сен 2025
Очень рады, что пошли на экскурсию в парк Галицкого с экскурсоводом Сергеем Александровичем, сами мы и половины бы не посмотрели, прошли бы мимо, хороший рассказчик, внимателен к деталям, любит своë дело.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: Рядом со стадионом
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 5 чел.