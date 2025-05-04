Константин

Спасибо большое за экскурсию!

Пешеходных экскурсий с гидом по центру Краснодара, к сожалению, мало.

Но эта аудиоэкскурсия без гида позволила решить проблему.

Спасибо большое за подробный рассказ про времена начала прошлого века, про историю людей и зданий, связанных с ними. Погрузился в вехи революции и гражданской войны, в ту атмосферу, узнал о судьбах известных деятелей из разных сфер жизни.

Благодарю!