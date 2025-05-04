В 1918 году Екатеринодар стал важным центром белого движения.
Ставка генерала Деникина, интеллигенция со всей страны, культурный взлет и хаос в экономике - все это оживает в аудиоэкскурсии.
Прогулка по историческим местам
6 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство аудиоформата
- 📜 Историческая достоверность
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🕰 Гибкость времени
- 🔍 Уникальные факты
- 🎭 Культурное погружение
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Особняк Фотиади
- Гранд-отель
- Дом лётчика Ткачёва
- Здание, где работал Самуил Маршак
Описание аудиогида
Особняк греческого торговца Фотиади, который на время стал домом для главкома Добровольческой армии Антона Деникина.
«Гранд-отель», у балкона которого большевики повесили тело погибшего идеолога белого движения генерала Корнилова.
Дом лётчика Ткачёва — главнокомандующего ВВС врангелевской армии.
Здание, где работал Самуил Маршак — услышите его сатирические стихи.
Вы узнаете:
- о легендарном «ледяном походе», где офицеров было больше, чем солдат
- переходящем из рук в руки Екатеринодаре, ставшем стратегической базой для сбора разрозненных частей белых
- утраченном шансе свергнуть большевиков из-за случайного снаряда
- золоте Кубанской рады, которое до сих пор ищут кладоискатели
и многом другом!
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
- Сопровождение гида не предусмотрено
- Вам понадобятся наушники, мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
- Программа рассчитана на 3 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
- Экскурсия не рекомендуется для детей младше 12 лет — в ней есть жестокие моменты
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь 100, 200 лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
4 мая 2025
Очень интересно было слушать и гулять, даже дождь не помешал получить удовольствие от прогулки. Рекомендую)
Константин
2 апр 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Пешеходных экскурсий с гидом по центру Краснодара, к сожалению, мало.
Но эта аудиоэкскурсия без гида позволила решить проблему.
Спасибо большое за подробный рассказ про времена начала прошлого века, про историю людей и зданий, связанных с ними. Погрузился в вехи революции и гражданской войны, в ту атмосферу, узнал о судьбах известных деятелей из разных сфер жизни.
Благодарю!
Ильгиз
1 фев 2025
Все понравилось: и формат и рассказчик. Грамотно построенный маршрут и тема прояснена в полном обьеме. Класс!
Входит в следующие категории Краснодара
