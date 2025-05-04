Мои заказы

Аудиоэкскурсия: белогвардейская история Краснодара (без гида)

Узнайте о ключевых событиях и личностях белого движения в Краснодаре 1918 года. Аудиогид проведет вас по историческим местам города
В 1918 году Екатеринодар стал важным центром белого движения.

Ставка генерала Деникина, интеллигенция со всей страны, культурный взлет и хаос в экономике - все это оживает в аудиоэкскурсии.

Прогулка по историческим местам
читать дальше

города с голосом гида в наушниках позволит узнать о военных операциях, судьбах горожан и громких судебных процессах. Без сопровождения гида, в удобное время, с возможностью делать перерывы. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой России

5
3 отзыва

6 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобство аудиоформата
  • 📜 Историческая достоверность
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🕰 Гибкость времени
  • 🔍 Уникальные факты
  • 🎭 Культурное погружение
Что можно увидеть

  • Особняк Фотиади
  • Гранд-отель
  • Дом лётчика Ткачёва
  • Здание, где работал Самуил Маршак

Описание аудиогида

Особняк греческого торговца Фотиади, который на время стал домом для главкома Добровольческой армии Антона Деникина.

«Гранд-отель», у балкона которого большевики повесили тело погибшего идеолога белого движения генерала Корнилова.

Дом лётчика Ткачёва — главнокомандующего ВВС врангелевской армии.

Здание, где работал Самуил Маршак — услышите его сатирические стихи.

Вы узнаете:

  • о легендарном «ледяном походе», где офицеров было больше, чем солдат
  • переходящем из рук в руки Екатеринодаре, ставшем стратегической базой для сбора разрозненных частей белых
  • утраченном шансе свергнуть большевиков из-за случайного снаряда
  • золоте Кубанской рады, которое до сих пор ищут кладоискатели

и многом другом!

Организационные детали

  • При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
  • Сопровождение гида не предусмотрено
  • Вам понадобятся наушники, мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
  • Программа рассчитана на 3 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
  • Экскурсия не рекомендуется для детей младше 12 лет — в ней есть жестокие моменты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере им. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь 100, 200 лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Любовь
4 мая 2025
Очень интересно было слушать и гулять, даже дождь не помешал получить удовольствие от прогулки. Рекомендую)
Константин
Константин
2 апр 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Пешеходных экскурсий с гидом по центру Краснодара, к сожалению, мало.
Но эта аудиоэкскурсия без гида позволила решить проблему.
Спасибо большое за подробный рассказ про времена начала прошлого века, про историю людей и зданий, связанных с ними. Погрузился в вехи революции и гражданской войны, в ту атмосферу, узнал о судьбах известных деятелей из разных сфер жизни.
Благодарю!
Ильгиз
Ильгиз
1 фев 2025
Все понравилось: и формат и рассказчик. Грамотно построенный маршрут и тема прояснена в полном обьеме. Класс!

Входит в следующие категории Краснодара

