Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

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Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Краснодара
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
Дома и истории 📖, связанные с черкесскими (адыгским) меценатами конца 19-го - начала 20-го века в Екатеринодаре. По фотографиям сравним современный вид с видом из прошлого. Кто такие черкесы (адыги) – коренное население края и какие связи у них были с казачьим городом? Черкесское благотворительное общество и его знаменитые вечера прогремевшие в начале 20 века на всю область. Идеи и судьбы черкесских меценатов. В конце выпьем чай/кофе в доме, где до 1936 года находилась столица ⭐️ Адыгеи.
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Екатерининский сквер, памятник Екатерине II
Место завершения
🏁 Музей им. Е.Д. Фелицина
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей К.
Алексей К.
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