Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

Дома и истории 📖, связанные с черкесскими (адыгским) меценатами конца 19-го - начала 20-го века в Екатеринодаре. По фотографиям сравним современный вид с видом из прошлого. Кто такие черкесы (адыги) – коренное население края и какие связи у них были с казачьим городом? Черкесское благотворительное общество и его знаменитые вечера прогремевшие в начале 20 века на всю область. Идеи и судьбы черкесских меценатов. В конце выпьем чай/кофе в доме, где до 1936 года находилась столица ⭐️ Адыгеи.