Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России.

Осмотр города начнется с Екатерининского сквера, в центре которого возвышается монументальный памятник Екатерине Великой. Далее мы побываем у собора Святого Александра Невского, посмотрим на памятник Ленину и здание Художественного музея им. Ф. А. Коваленко, пройдемся по улице Красной до городской администрации и памятника Кубанскому казачеству. Напротив вы увидите сквер им. Жукова, где находится еще одно достояние Краснодара – Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань».

По ул. Красной мы прогуляемся мимо памятников Пушкину и «Казаки пишут письмо... », а затем доберемся до пересечения с улицей Бабушкина. Здесь наше внимание привлекут Триумфальная арка и памятник Святой Екатерине, воздвигнутый на символичном для Руси постаменте – церковном колоколе. В рамках экскурсии 🧭 нас ждет остановка на Кубанской набережной и посещение «Моста поцелуев», который связывает правобережье города с редко посещаемой ранее частью Парка 30-летия Победы.

Ключевым пунктом нашей прогулки станет великолепный парк 🌳 имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем. Парковая зона площадью 22, 7 га создана на средства известного краснодарского мецената – Сергея Галицкого, бывшего собственника сети магазинов «Магнит». Проектированием парка занимались немецкие архитекторы, которые воплотили в жизнь уникальный дизайн и нестандартные ландшафтные решения. На его территории можно увидеть амфитеатр на 200 мест и спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион 🏟️ «Краснодар». Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами.