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Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Краснодара
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого

Что вы увидите

  • Достопримечательности Краснодара и парка имени Галицкого
Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России.
Осмотр города начнется с Екатерининского сквера, в центре которого возвышается монументальный памятник Екатерине Великой. Далее мы побываем у собора Святого Александра Невского, посмотрим на памятник Ленину и здание Художественного музея им. Ф. А. Коваленко, пройдемся по улице Красной до городской администрации и памятника Кубанскому казачеству. Напротив вы увидите сквер им. Жукова, где находится еще одно достояние Краснодара – Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань».
По ул. Красной мы прогуляемся мимо памятников Пушкину и «Казаки пишут письмо... », а затем доберемся до пересечения с улицей Бабушкина. Здесь наше внимание привлекут Триумфальная арка и памятник Святой Екатерине, воздвигнутый на символичном для Руси постаменте – церковном колоколе. В рамках экскурсии 🧭 нас ждет остановка на Кубанской набережной и посещение «Моста поцелуев», который связывает правобережье города с редко посещаемой ранее частью Парка 30-летия Победы.
Ключевым пунктом нашей прогулки станет великолепный парк 🌳 имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем. Парковая зона площадью 22, 7 га создана на средства известного краснодарского мецената – Сергея Галицкого, бывшего собственника сети магазинов «Магнит». Проектированием парка занимались немецкие архитекторы, которые воплотили в жизнь уникальный дизайн и нестандартные ландшафтные решения. На его территории можно увидеть амфитеатр на 200 мест и спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион 🏟️ «Краснодар». Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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