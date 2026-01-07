Краснодар — крупный город на юге России. Он был основан в качестве крепости в XVIII веке. Об этом есть множество напоминаний на улочках города. С нами вы прогуляетесь по центру
Описание экскурсииЭкскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России. Осмотр города начнется с Екатерининского сквера, в центре которого возвышается монументальный памятник Екатерине Великой. Далее мы побываем у собора Святого Александра Невского, посмотрим на памятник Ленину и здание Художественного музея им. Ф. А. Коваленко, пройдемся по улице Красной до городской администрации и памятника Кубанскому казачеству. Напротив вы увидите сквер им. Жукова, где находится еще одно достояние Краснодара – Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань». По ул. Красной мы прогуляемся мимо памятников Пушкину и «Казаки пишут письмо…», а затем доберемся до пересечения с улицей Бабушкина. Здесь наше внимание привлекут Триумфальная арка и памятник Святой Екатерине, воздвигнутый на символичном для Руси постаменте – церковном колоколе. В рамках экскурсии нас ждет остановка на Кубанской набережной и посещение «Моста поцелуев», который связывает правобережье города с редко посещаемой ранее частью Парка 30-летия Победы. Ключевым пунктом нашей прогулки станет великолепный парк имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем. Парковая зона площадью 22,7 га создана на средства известного краснодарского мецената – Сергея Галицкого, бывшего собственника сети магазинов «Магнит». Проектированием парка занимались немецкие архитекторы, которые воплотили в жизнь уникальный дизайн и нестандартные ландшафтные решения. На его территории можно увидеть амфитеатр на 200 мест и спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион «Краснодар». Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия очень погравилась, огромное спасибо экскурсоводу Татьяне Сергеевне, интересно расказывает, с нами были дети и они тоже слушали с удовольствием.
Удобная экскурсия, и Краснодар посмотрели и парк Галицкого.
Удобная экскурсия, и Краснодар посмотрели и парк Галицкого.
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И
Была замечательная Экскурсия с прекрасным экскурсоводом Мариной! Очень интересно рассказала о парке, прогулялись, посмотрели интересные локации, сделали чудесные фото, обо всем был рассказ с историей, по Краснодару, посмотрели дома, послушали увлекательные факты, довелось даже увидеть казаков у памятника Екатерины, что было в тему нашей экскурсии! Очень советую
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И
Была замечательная Экскурсия с прекрасным экскурсоводом Мариной! Очень интересно рассказала о парке, прогулялись, посмотрели интересные локации, сделали чудесные фото, обо всем был рассказ с историей, по Краснодару, посмотрели дома, послушали увлекательные факты, довелось даже увидеть казаков у памятника Екатерины, что было в тему нашей экскурсии! Очень советую
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Т
Была замечательная Экскурсия с прекрасным экскурсоводом Мариной! Очень интересно рассказала о парке, прогулялись, посмотрели интересные локации, сделали чудесные фото, обо всем был рассказ с историей, по Краснодару, посмотрели дома, послушали увлекательные факты, довелось даже увидеть казаков у памятника Екатерины, что было в тему нашей экскурсии! Очень советую
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A
Прекрасно. Все было отлично. Анна- Прекрасный гид, очень приятная и образованная девушка, которая нас просто влюбила в Краснодар. Без неё мы и бы половины не узнали того, что она нам рассказала и показала. Отличная подача информации, очень доступно и легко. Спасибо 🙏
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A
Прекрасно. Все было отлично. Анна- Прекрасный гид, очень приятная и образованная девушка, которая нас просто влюбила в Краснодар. Без неё мы и бы половины не узнали того, что она нам рассказала и показала. Отличная подача информации, очень доступно и легко. Спасибо 🙏
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