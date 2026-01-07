Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить Краснодара и познакомитесь с его историей.



Вы увидите все главные достопримечательности — Екатерининский сквер, собор Святого Александра Невского и памятник Кубанскому казачеству. А также мы заглянем в парк им. Галицкого — современный парк в самом центре города. Краснодар — крупный город на юге России. Он был основан в качестве крепости в XVIII веке. Об этом есть множество напоминаний на улочках города. С нами вы прогуляетесь по центру 5 26 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 26 отзывов 3 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Краснодара и красотами живописного парка имени Галицкого – одного из лучших в России. Осмотр города начнется с Екатерининского сквера, в центре которого возвышается монументальный памятник Екатерине Великой. Далее мы побываем у собора Святого Александра Невского, посмотрим на памятник Ленину и здание Художественного музея им. Ф. А. Коваленко, пройдемся по улице Красной до городской администрации и памятника Кубанскому казачеству. Напротив вы увидите сквер им. Жукова, где находится еще одно достояние Краснодара – Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань». По ул. Красной мы прогуляемся мимо памятников Пушкину и «Казаки пишут письмо…», а затем доберемся до пересечения с улицей Бабушкина. Здесь наше внимание привлекут Триумфальная арка и памятник Святой Екатерине, воздвигнутый на символичном для Руси постаменте – церковном колоколе. В рамках экскурсии нас ждет остановка на Кубанской набережной и посещение «Моста поцелуев», который связывает правобережье города с редко посещаемой ранее частью Парка 30-летия Победы. Ключевым пунктом нашей прогулки станет великолепный парк имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем. Парковая зона площадью 22,7 га создана на средства известного краснодарского мецената – Сергея Галицкого, бывшего собственника сети магазинов «Магнит». Проектированием парка занимались немецкие архитекторы, которые воплотили в жизнь уникальный дизайн и нестандартные ландшафтные решения. На его территории можно увидеть амфитеатр на 200 мест и спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион «Краснодар». Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.