Лучшее время для экскурсии - декабрь и январь, когда город украшен праздничными огнями и ёлками. В это время атмосфера особенно волшебная и сказочная. В феврале и марте также можно насладиться экскурсией, но праздничные декорации уже будут убраны. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но без праздничного антуража.

Аудиоэкскурсия "Рождество в старом городе" предлагает уникальную возможность узнать, как в 19 веке отмечали новогодние и рождественские праздники в Екатеринодаре.Памятник Екатерине Второй, дом купца Калшникова и кинотеатр "Мон Плезир" -

лишь часть маршрута, который откроет перед вами тайны старого города. Гости узнают о знаменитых балах, курьёзных происшествиях и городских байках. Программа длится 1,5 часа и включает бонус - рецепт лимонного пирога от купцов Богарсуковых. Необходимы мобильное устройство и доступ к Telegram

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Ваш гид в Краснодаре

Владимир Ваш гид в Краснодаре

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание аудиогида

Вот что вы увидите:

Памятник Екатерине Второй. Казаки, стоящие вокруг императрицы, стали прообразами героев «Ночи перед рождеством»

Дом купца Калшникова, где в 1872 году прошёл самый громкий и пышный бал в Екатеринодаре

Кинотеатр «Мон Плезир», построенный как скейтинг-ринг. В начале 20 века — самое модное развлечение горожан

Особняк купцов Богарсуковых, где проходили благотворительные детские балы. Попасть туда было заветной мечтой любого городского ребёнка

Дом по улице Орджоникидзе, связанный с ограблением местного мецената Фёдора Коваленко

Екатеринодар откроется вам с неожиданной стороны — вы будете читать и разглядывать старинные открытки, которые посылали друг другу горожане в начале 20 века, и объявления из газет того времени.

А ещё вы узнаете:

как праздничные казачьи традиции постепенно вытеснялись купеческими

как выглядел город в разные эпохи, как вместе с городом менялись и рождественские праздники

какие городские байки травили горожане раньше

какие новогодние балы остались в памяти и почему

и о многом, многом другом

Бонус — рецепт лимонного пирога, которым угощали гостей на балу у купцов Богарсуковых!

Организационные детали