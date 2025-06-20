Аудиоэкскурсия "Рождество в старом городе" предлагает уникальную возможность узнать, как в 19 веке отмечали новогодние и рождественские праздники в Екатеринодаре.
Памятник Екатерине Второй, дом купца Калшникова и кинотеатр "Мон Плезир" -
Памятник Екатерине Второй, дом купца Калшникова и кинотеатр "Мон Плезир" -
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Уникальная аудиоэкскурсия
- 🎄 Праздничная атмосфера
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎉 Узнайте городские байки
- 🍰 Рецепт лимонного пирога
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - декабрь и январь, когда город украшен праздничными огнями и ёлками. В это время атмосфера особенно волшебная и сказочная. В феврале и марте также можно насладиться экскурсией, но праздничные декорации уже будут убраны. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но без праздничного антуража.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Памятник Екатерине Второй
- Дом купца Калшникова
- Кинотеатр «Мон Плезир»
- Особняк купцов Богарсуковых
- Дом по улице Орджоникидзе
Описание аудиогида
Вот что вы увидите:
- Памятник Екатерине Второй. Казаки, стоящие вокруг императрицы, стали прообразами героев «Ночи перед рождеством»
- Дом купца Калшникова, где в 1872 году прошёл самый громкий и пышный бал в Екатеринодаре
- Кинотеатр «Мон Плезир», построенный как скейтинг-ринг. В начале 20 века — самое модное развлечение горожан
- Особняк купцов Богарсуковых, где проходили благотворительные детские балы. Попасть туда было заветной мечтой любого городского ребёнка
- Дом по улице Орджоникидзе, связанный с ограблением местного мецената Фёдора Коваленко
Екатеринодар откроется вам с неожиданной стороны — вы будете читать и разглядывать старинные открытки, которые посылали друг другу горожане в начале 20 века, и объявления из газет того времени.
А ещё вы узнаете:
- как праздничные казачьи традиции постепенно вытеснялись купеческими
- как выглядел город в разные эпохи, как вместе с городом менялись и рождественские праздники
- какие городские байки травили горожане раньше
- какие новогодние балы остались в памяти и почему
- и о многом, многом другом
Бонус — рецепт лимонного пирога, которым угощали гостей на балу у купцов Богарсуковых!
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
- Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
- Программа рассчитана на 1,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
- Проходить эту экскурсию лучше всего в декабре-январе, когда в городе наряжены ёлки. А чтобы было колоритно и сказочно, лучше выбрать вечернее время
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с ЗСК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь 100, 200 лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.Задать вопрос
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