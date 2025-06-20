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Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия

Аудиоэкскурсия «Рождество в старом городе» предлагает окунуться в атмосферу праздников 19 века, узнать о казачьих и купеческих традициях и городских легендах
Аудиоэкскурсия "Рождество в старом городе" предлагает уникальную возможность узнать, как в 19 веке отмечали новогодние и рождественские праздники в Екатеринодаре.

Памятник Екатерине Второй, дом купца Калшникова и кинотеатр "Мон Плезир" -
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лишь часть маршрута, который откроет перед вами тайны старого города. Гости узнают о знаменитых балах, курьёзных происшествиях и городских байках. Программа длится 1,5 часа и включает бонус - рецепт лимонного пирога от купцов Богарсуковых. Необходимы мобильное устройство и доступ к Telegram

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальная аудиоэкскурсия
  • 🎄 Праздничная атмосфера
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🎉 Узнайте городские байки
  • 🍰 Рецепт лимонного пирога

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - декабрь и январь, когда город украшен праздничными огнями и ёлками. В это время атмосфера особенно волшебная и сказочная. В феврале и марте также можно насладиться экскурсией, но праздничные декорации уже будут убраны. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но без праздничного антуража.
Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия
Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия
Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия
Ближайшие даты:
19
июн20
июн21
июн22
июн23
июн24
июн25
июн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Памятник Екатерине Второй
  • Дом купца Калшникова
  • Кинотеатр «Мон Плезир»
  • Особняк купцов Богарсуковых
  • Дом по улице Орджоникидзе

Описание аудиогида

Вот что вы увидите:

  • Памятник Екатерине Второй. Казаки, стоящие вокруг императрицы, стали прообразами героев «Ночи перед рождеством»
  • Дом купца Калшникова, где в 1872 году прошёл самый громкий и пышный бал в Екатеринодаре
  • Кинотеатр «Мон Плезир», построенный как скейтинг-ринг. В начале 20 века — самое модное развлечение горожан
  • Особняк купцов Богарсуковых, где проходили благотворительные детские балы. Попасть туда было заветной мечтой любого городского ребёнка
  • Дом по улице Орджоникидзе, связанный с ограблением местного мецената Фёдора Коваленко

Екатеринодар откроется вам с неожиданной стороны — вы будете читать и разглядывать старинные открытки, которые посылали друг другу горожане в начале 20 века, и объявления из газет того времени.

А ещё вы узнаете:

  • как праздничные казачьи традиции постепенно вытеснялись купеческими
  • как выглядел город в разные эпохи, как вместе с городом менялись и рождественские праздники
  • какие городские байки травили горожане раньше
  • какие новогодние балы остались в памяти и почему
  • и о многом, многом другом

Бонус — рецепт лимонного пирога, которым угощали гостей на балу у купцов Богарсуковых!

Организационные детали

  • При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
  • Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
  • Программа рассчитана на 1,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
  • Проходить эту экскурсию лучше всего в декабре-январе, когда в городе наряжены ёлки. А чтобы было колоритно и сказочно, лучше выбрать вечернее время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с ЗСК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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