Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

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Екатеринодар – кубанский Вавилон

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Краснодара
Екатеринодар – кубанский Вавилон
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Екатеринодар – кубанский Вавилон
Екатеринодар – кубанский Вавилон
Екатеринодар - город 🏙️ южный, со своим колоритом, где пройдясь по улице можно было услышать десяток языков и наречий. Обычаи и традиции представляли собой ядрёную смесь самых разных национальностей. Они даже благотворительностью занимались по-разному. Да и кухня 🥧 здесь особая: украинские, армянские, греческие блюда предлагали местные рестораны своим посетителям. Эта межнациональная смесь во всём и сформировали настоящее лицо Екатеринодара-Краснодара. Каким был этот облик? Чем занимались представители разных этносов? Какой след оставили в городской истории?
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Екатерининский сквер, памятник Екатерине II
Место завершения
🏁 Музей им. Е.Д. Фелицина
Екатеринодар – кубанский Вавилон
Екатеринодар – кубанский Вавилон
Екатеринодар – кубанский Вавилон
Екатеринодар – кубанский Вавилон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей К.
Алексей К.
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