Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

Екатеринодар - город 🏙️ южный, со своим колоритом, где пройдясь по улице можно было услышать десяток языков и наречий. Обычаи и традиции представляли собой ядрёную смесь самых разных национальностей. Они даже благотворительностью занимались по-разному. Да и кухня 🥧 здесь особая: украинские, армянские, греческие блюда предлагали местные рестораны своим посетителям. Эта межнациональная смесь во всём и сформировали настоящее лицо Екатеринодара-Краснодара. Каким был этот облик? Чем занимались представители разных этносов? Какой след оставили в городской истории?