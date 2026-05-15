впечатление при свете огней ночного города. Огромным преимуществом маршрута явилось то, что туристов в вечернее время не много и создалось ощущение, что вся иллюминация города светила только для нас. Елена окутала всю группу заботой, фотографировала, подавала руку в местах с недостаточным освещением, много и интересно рассказывала о жизни Краснодара в прошлом и настоящем. Буду рекомендовать Вас, чудесная обзорная экскурсия в экспресс-формате!