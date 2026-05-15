Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков

Изучить кубанскую столицу с коренным жителем, поговорить о прошлом, современности и личном
От первых казачьих укреплений до лучшего парка России — покажем вам Краснодар во всём многообразии.

На главной улице вы поймёте, как осваивали кубанские земли, как развивались ремёсла и промышленность Екатеринодара.

очереди парка Галицкого познакомитесь с передовыми проектами и биографией знаменитого мецената.

А также услышите небанальные факты и личные истории коренного краснодарца и от первого лица узнаете все за и против жизни в нашем городе.

5 отзывов
Описание экскурсии

Центр города

  • Войсковой собор Александра Невского.
  • Памятник Екатерине II.
  • Улица Красная.
  • Пушкинская площадь и библиотека.
  • Музей Коваленко.
  • Краевая администрация.
  • Гостиница «Централь».
  • Музей Фелицына.
  • Театральная площадь.
  • Триумфальная арка.
  • Александровский бульвар.

Новая очередь парка «Краснодар»

  • Парк облаков.
  • Кроличья нора.
  • Каньон, или Водный амфитеатр.
  • Озёра Отражение и Лесное.

Вы узнаете о:

  • освоении Кубани.
  • основании Екатеринодара.
  • казачестве.
  • развитии ремёсел и промышленности.
  • строительстве парка «Краснодар».
  • биографии Сергея Галицкого.
  • жизни в кубанской столице.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai или Toyota, есть детское кресло.
  • На следующий день отправим вам фото и видео прогулки — на память.
  • Экскурсия по первым очередям парка оплачивается отдельно (по желанию, в дополнительное время) — 1000 ₽.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2945 ₽
Дети до 12 лет2755 ₽
Пенсионеры2755 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Красной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 499 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия топ 🔝
Гид Елена прекрасная;
Все четко; по делу, интересно. Рекомендую!)
Е
Отличная экскурсия, с комфортом посмотрели ночной город и прогулялись по парку Галицкого. Несмотря на холод и дождь, остались только приятные впечатления☺️
М
Выражаю благодарность нашему экскурсоводу Елене и всем организаторам! Очень слаженная оперативная работа. Маршрут получился насыщенным, проехали по всем знаковым местам Краснодара и закончили в парке Облаков. Краснодар произвёл очень приятное
впечатление при свете огней ночного города. Огромным преимуществом маршрута явилось то, что туристов в вечернее время не много и создалось ощущение, что вся иллюминация города светила только для нас. Елена окутала всю группу заботой, фотографировала, подавала руку в местах с недостаточным освещением, много и интересно рассказывала о жизни Краснодара в прошлом и настоящем. Буду рекомендовать Вас, чудесная обзорная экскурсия в экспресс-формате!

А
Огни Краснодара: ночной маршрут — влюбилась заново!
На майские посетили Краснодар. Из-за дождливо погоды выбрали данную экскурсию. И увидели другой город!
Красная улица ночью выглядит как театральная сцена — подсветка превращает старые
купеческие дома в ювелирные украшения. Гид без скучных дат, под ритм города, показал архитектуру с непривычного ракурса. Кульминация — Парк облаков: сверху огни проспектов текут внизу, как расплавленное золото. Фото внеземные, атмосфера романтичная. Бонус — узнали пару крутых ночных мест. Минус: нужна удобная обувь, маршрут бодрый. Итог: 10/10. Советую и туристам, и местным, кто думает, что знает всё о городе.

Е
Спасибо гиду Юлии, за интересную экскурсию! Очень удобно, что формат авто-пешеходный и за 2 часа мы посмотрели центр города и ультрасовременный парк. Краснодар с подсветкой прекрасен.
Юлия любит свой город и
делилась интересными историями, историческими фактами и наблюдениями местного жителя. Очень понравилось, что гид фотографировала меня практически на каждом углу, чтобы оставить воспоминания о прогулке. Впервые встречаю такой клиентоориентированный подход, благодарю от души! Буду рекомендовать Вас друзьям 😊

