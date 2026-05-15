От первых казачьих укреплений до лучшего парка России — покажем вам Краснодар во всём многообразии.
На главной улице вы поймёте, как осваивали кубанские земли, как развивались ремёсла и промышленность Екатеринодара.
В новой
Описание экскурсии
Центр города
- Войсковой собор Александра Невского.
- Памятник Екатерине II.
- Улица Красная.
- Пушкинская площадь и библиотека.
- Музей Коваленко.
- Краевая администрация.
- Гостиница «Централь».
- Музей Фелицына.
- Театральная площадь.
- Триумфальная арка.
- Александровский бульвар.
Новая очередь парка «Краснодар»
- Парк облаков.
- Кроличья нора.
- Каньон, или Водный амфитеатр.
- Озёра Отражение и Лесное.
Вы узнаете о:
- освоении Кубани.
- основании Екатеринодара.
- казачестве.
- развитии ремёсел и промышленности.
- строительстве парка «Краснодар».
- биографии Сергея Галицкого.
- жизни в кубанской столице.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai или Toyota, есть детское кресло.
- На следующий день отправим вам фото и видео прогулки — на память.
- Экскурсия по первым очередям парка оплачивается отдельно (по желанию, в дополнительное время) — 1000 ₽.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2945 ₽
|Дети до 12 лет
|2755 ₽
|Пенсионеры
|2755 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 499 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
А
Экскурсия топ 🔝
Гид Елена прекрасная;
Все четко; по делу, интересно. Рекомендую!)
Е
Отличная экскурсия, с комфортом посмотрели ночной город и прогулялись по парку Галицкого. Несмотря на холод и дождь, остались только приятные впечатления☺️
М
Выражаю благодарность нашему экскурсоводу Елене и всем организаторам! Очень слаженная оперативная работа. Маршрут получился насыщенным, проехали по всем знаковым местам Краснодара и закончили в парке Облаков. Краснодар произвёл очень приятное
А
Огни Краснодара: ночной маршрут — влюбилась заново!
На майские посетили Краснодар. Из-за дождливо погоды выбрали данную экскурсию. И увидели другой город!
Красная улица ночью выглядит как театральная сцена — подсветка превращает старые
Е
Спасибо гиду Юлии, за интересную экскурсию! Очень удобно, что формат авто-пешеходный и за 2 часа мы посмотрели центр города и ультрасовременный парк. Краснодар с подсветкой прекрасен.
Юлия любит свой город и
