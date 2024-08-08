Г Галина Фотопрогулка в парке Галицкого читать дальше и локации в парке. Очень рада, что благодаря таким теплым фотографиям сохранится память о Краснодаре и о сестре с племянницами, которые очень далеко. Анна провела замечательную фотопрогулку. Дети испытали суперпозитивные эмоции. Фотографии - полный восторг: они отражают бурю эмоций, выбраны очень удачные ракурсы

А Анна Фотопрогулка в парке Галицкого Спасибо Анне за замечательную прогулку и отличные фотографии)Холодными зимними вечерами будем их пересматривать и вспоминать нашу поездку в жаркий Краснодар)

Л Лианна Фотопрогулка в парке Галицкого Спасибо большое Анечке за такие живые и красивучие фотографии.

М Михаил Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))