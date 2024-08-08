1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«В жаркую погоду для фотопрогулки рекомендую раннее утро или время заката»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
«Подсказки будут подводить вас к фильму вечера — его мы посмотрим в последнем баре»
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопрогулка в парке Галицкого (в группе)
Погулять по одному из самых красивых мест Краснодара и получить профессиональные снимки на память
Начало: У кафе 1.62
«В жаркую погоду для фотопрогулки рекомендую раннее утро или время заката»
Расписание: в субботу в 18:30
17 авг в 18:30
24 авг в 18:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина8 августа 2024Анна провела замечательную фотопрогулку. Дети испытали суперпозитивные эмоции. Фотографии - полный восторг: они отражают бурю эмоций, выбраны очень удачные ракурсы
- ААнна12 июля 2024Спасибо Анне за замечательную прогулку и отличные фотографии)Холодными зимними вечерами будем их пересматривать и вспоминать нашу поездку в жаркий Краснодар)
- ЛЛианна26 июня 2024Спасибо большое Анечке за такие живые и красивучие фотографии.
- ММихаил5 апреля 2024Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
- ООльга29 марта 2024Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Вечерние», 16 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь