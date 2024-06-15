Что вас ждет

Экскурсия индивидуальная, будете только вы, ваши друзья или семья.

Встречаемся в заранее запланированное время, точное место я сообщу вам после бронирования.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь, воду и головной убор.

Мы посетим летний амфитеатр, Зеркальный лабиринт с уникальным Королевским Делониксом, фонтан «Инфинити», водный амфитеатр «Кратер» с удивительными карпами кои и «Французский сад». Я расскажу Вам легенды об экзотических деревьях парка, откуда они привезены и как они себя чувствуют в далеке от родины. Эта экскурсия идеально подойдет для семей с детьми, романтических пар и тех, кто просто хочет насладиться красотой этого уникального парка и узнать много интересного. Важная информация: