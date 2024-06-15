VIP-экскурсия по Парку Галицкого — это эксклюзивный тур для тех, кто хочет познакомиться с этим уникальным местом в атмосфере приватности и комфорта.
Вас ждёт знакомство со всеми арт-объекты парка: «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта» и другие. Вы узнаете об их создателях и смысле, вложенном, в каждый объект.
Вас ждёт знакомство со всеми арт-объекты парка: «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта» и другие. Вы узнаете об их создателях и смысле, вложенном, в каждый объект.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Летний амфитеатр
- Зеркальный лабиринт
- Фонтан «Инфинити»
- Водный амфитеатр «Кратер»
- Французский сад
- Арт-объекты:
- Геолокация
- Искусственная среда
- Внутренний ребенок
- «Абстракта» и другие
Описание экскурсии
Что вас ждетМы посетим летний амфитеатр, Зеркальный лабиринт с уникальным Королевским Делониксом, фонтан «Инфинити», водный амфитеатр «Кратер» с удивительными карпами кои и «Французский сад». Я расскажу Вам легенды об экзотических деревьях парка, откуда они привезены и как они себя чувствуют в далеке от родины. Эта экскурсия идеально подойдет для семей с детьми, романтических пар и тех, кто просто хочет насладиться красотой этого уникального парка и узнать много интересного. Важная информация:
- Экскурсия индивидуальная, будете только вы, ваши друзья или семья.
- Встречаемся в заранее запланированное время, точное место я сообщу вам после бронирования.
- Рекомендуем взять с собой удобную обувь, воду и головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний амфитеатр
- Зеркальный лабиринт
- Фонтан «Инфинити»
- Водный амфитеатр «Кратер»
- Французский сад
- Арт-объекты:
- Геолокация
- Искусственная среда
- Внутренний ребенок
- «Абстракта» и другие
Что включено
- Услуги персонального гида
Что не входит в цену
- Трансфер по городу до места проведения экскурсии (возможен за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Завершение: Ул. Разведчика Леонова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная, будете только Вы, ваши друзья или семья
- Встречаемся в заранее запланированное время, точное место я сообщу Вам после бронирования
- Рекомендуем взять с собой удобную обувь, воду и головной убор
- Обязательно возьмите с собой телефон, зарядите его и освободите место - у Вас будет много фотографий
- Экскурсия продлится 2 часа, после этого у вас будет свободное время на самостоятельный осмотр парка, можно будет посетить детские площадки, водный и музыкальный лабиринты, перекусить в кафе
- Бронируйте экскурсию заранее - спрос растет с каждым днем
- Предоплата - 50%. Бесплатная отмена за 48 часов до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Завтра в 17:00
17 июня в 17:00
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
13 июня в 15:00
14 июня в 09:30
от 6 800₽ за всё до 9 чел.