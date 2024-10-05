Невероятный парк Галицкого (в группе)

Посетить один из лучших парков страны и узнать о нём интересные факты
Парк Галицкого — не просто парк, а целое арт-пространство с множеством интересных мест.

Вы побываете в зеркальном лабиринте и античном амфитеатре, разберётесь в устройстве английского и французского садов, впечатлитесь экзотическими растениями и деревьями. А я поделюсь историей парка и расскажу о его владельце — Сергее Галицком.
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Диковинные растения

Мы побываем в мадагаскарском лесу, где растёт королевский делоникс. Обойдём вокруг настоящего баобаба и увидим живые вазы, сплетённые из индийской сирени. Полюбуемся фиалковыми и тюльпановыми деревьями, шёлковой акацией, вечнозелёными магнолиями и другими редкими растениями. Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате.

Современные арт-объекты и не только

Вы оцените один из самых современных стадионов мира — краснодарский Колизей. Пройдёте между колоннами местного Парфенона, увидите светящиеся одуванчики и каплю, олицетворяющую застывшее мгновение. Попробуете найти своего «внутреннего ребенка» и объяснить компьютерному разуму, что такое игра. Полюбуетесь фонтаном Инфинити, прогуляетесь по берегу Стремительной реки и понаблюдаете за рыбками, мирно плавающими в озере на дне кратера.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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