Оценить урбанистический проект, услышать его историю и факты об арт-объектах
Парк Галицкого — это настоящий оазис посреди города.
Здесь приятно гулять среди зелени по искусственным ландшафтам и рассматривать многочисленные арт-объекты.
Чем мы и займёмся! Со мной вы не пропустите ни одну любопытную деталь, узнаете, как был создан парк, какие растения здесь растут, что за рыбки плавают в водоёмах и кто из художников и архитекторов причастен к творению.
Здесь приятно гулять среди зелени по искусственным ландшафтам и рассматривать многочисленные арт-объекты.
Чем мы и займёмся! Со мной вы не пропустите ни одну любопытную деталь, узнаете, как был создан парк, какие растения здесь растут, что за рыбки плавают в водоёмах и кто из художников и архитекторов причастен к творению.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите такие достопримечательности парка, как стадион «Краснодар», арт-объекты «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта». О смысле каждого из них я вам расскажу.
- Мы посетим амфитеатр, зеркальный лабиринт, фонтан «Инфинити», водоём-амфитеатр «Кратер» с карпами кои, поднимемся на смотровую площадку «Пирамида».
- Прогуливаясь по аллеям парка, вы полюбуетесь экзотическими деревьями, а я расскажу, откуда они привезены и в чём их уникальность. Также вы услышите одну из легенд, связанную с местными растениями. А ещё я поделюсь интересными фактами о рыбках, которые плавают в водоёмах.
- Приятным бонусом станет фотосессия на фоне основных локаций, которые мы посетим!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- Фотосессия включена в стоимость. На следующий день после прогулки я отправлю вам на почту 10–12 фото с зеркальной камеры Nikon без обработки и потери качества.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Разведчика Леонова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Светлана. Я давно мечтала жить в Краснодаре. Переехав, сразу в него влюбилась. Меня заинтересовала история как самого города, так и его жителей. Вначале своими знаниями и впечатлениями я делилась с друзьями. Потом закончила курсы гидов — и стала профессионально заниматься любимым делом. С радостью покажу вам главные достопримечательности кубанской столицы!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 авг 2023
Я впервые в Краснодаре и решила взять экскурсию для ознакомления с парком, так как он больший и плутать без дела просто так не хочется. В итоге я осталась очень довольна, Светлана прекрасно всё рассказала, показала, было очень легко и интересно. Отличный бонус к программе это фотографии, которые сделала мне Светлана на фотоаппарат, качественные и красивые🌞Благодарю🙏и рекомендую!!!
А
Александр
1 авг 2023
Всем доброго дня посетили парк Галицкого очень интересное и красивое место. Брали экскурсию в 6 вечера чтобы можно было посмотреть парк днём и вечернюю подсветку. Все очень круто. Времени не хватило чтобы посмотреть полностью весь парк. Светлана очень увлечённый экскурсовод, очень правильный и грамотный выстроенный маршрут. Понравилось всем и детям и взрослым.
С
Светлана
31 июля 2023
Посмотрела наикрасивейший парк, послушала замечательного гида Светлану, бонусом экскурсии фото Светланы в красивых местах парка, что немаловажно!!!! Не надо ни кого просить, Светлана фотографирует хорошим фотоапппаратом!!!! Рекомендую всем!!!!
Д
Дарья
27 июля 2023
Чудесная экскурсовод, нам всё очень понравилось🌸
Елена
24 июля 2023
Добрый день! Экскурсия со Светланой по Галицкому парку очень понравилась. Экскурсовод пришла на место встречи заранее - минут за 20.
Рассказ был интересный и познавательный. Парк поразил размерами, невероятными локациями, ухоженностью, а гид – кроме основной информации, знанием большого количества растений парка, их родины, как выглядят, время цветения, как укрывают на зиму.
Светлана человек улыбчивый, позитивный, деликатный. Очень понравилась.
В качестве бонуса ждём фотографии.
Если бы не жара +32, остались бы подольше. Но мы были проездом с моря, уставшие, конечно. В следующий раз надо основательно изучить Краснодар и обязательно посетить Японский сад.
Рассказ был интересный и познавательный. Парк поразил размерами, невероятными локациями, ухоженностью, а гид – кроме основной информации, знанием большого количества растений парка, их родины, как выглядят, время цветения, как укрывают на зиму.
Светлана человек улыбчивый, позитивный, деликатный. Очень понравилась.
В качестве бонуса ждём фотографии.
Если бы не жара +32, остались бы подольше. Но мы были проездом с моря, уставшие, конечно. В следующий раз надо основательно изучить Краснодар и обязательно посетить Японский сад.
Ю
Юлия
22 июля 2023
Очень понравилась и впечатлила экскурсия, много полезной информации, все очень понятно и интересно и ещё и фотографии сделаны были и я их получила.
Очень советую именно этого экскурсавода
Очень советую именно этого экскурсавода
Любовь
20 июля 2023
Здравствуйте! Экскурсия прошла на высшем уровне. Светлана прекрасный, хорошо эрудированный, коммуникабельный гид. Хорошо владеет и интересно преподносит материал. Благодаря Светлане узнала много нового и интересного о парке Галицком. Очень благодарна и ещё раз огромное спасибо за предоставленную экскурсию. С уважением Пинчук Любовь Николаевна.
София
16 июля 2023
Эта была замечательная экскурсия! Грамотная, интересная подача материала от Светланы👍. Увлекательный маршрут!
Парк Галицкого - место необыкновенной красоты и приятной атмосферы: узнала много нового для себя об уникальных видах экзотических растений. Стоит отметить чудесные арт-объекты, различные фонтаны, рыбки кои. Прогулка проходила в спокойном темпе. Отдельная благодарность за красивые, качественно сделанные в рамках фотосессии фотографии🌸
Данная экскурсия прекрасно подойдёт как для одного человека, так и для семейного отдыха.
Всем рекомендую 👍👍👍.
Спасибо.
Парк Галицкого - место необыкновенной красоты и приятной атмосферы: узнала много нового для себя об уникальных видах экзотических растений. Стоит отметить чудесные арт-объекты, различные фонтаны, рыбки кои. Прогулка проходила в спокойном темпе. Отдельная благодарность за красивые, качественно сделанные в рамках фотосессии фотографии🌸
Данная экскурсия прекрасно подойдёт как для одного человека, так и для семейного отдыха.
Всем рекомендую 👍👍👍.
Спасибо.
А
Анна
14 июля 2023
Приятно провели время в компании Светланы. Прогулка по парку была в спокойном темпе, прошлись по всем основным локациям и узнали много интересного.
Уже на следующий день получили фотографии. Спасибо.
Уже на следующий день получили фотографии. Спасибо.
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