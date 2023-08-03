Добрый день! Экскурсия со Светланой по Галицкому парку очень понравилась. Экскурсовод пришла на место встречи заранее - минут за 20.

Рассказ был интересный и познавательный. Парк поразил размерами, невероятными локациями, ухоженностью, а гид – кроме основной информации, знанием большого количества растений парка, их родины, как выглядят, время цветения, как укрывают на зиму.

Светлана человек улыбчивый, позитивный, деликатный. Очень понравилась.

В качестве бонуса ждём фотографии.

Если бы не жара +32, остались бы подольше. Но мы были проездом с моря, уставшие, конечно. В следующий раз надо основательно изучить Краснодар и обязательно посетить Японский сад.