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самым интересным и красивым местам парка, но и рассказал множество удивительных фактов, которые мы бы сами никогда не узнали.

Экскурсия была очень живой, познавательной и при этом лёгкой для восприятия. Благодаря гиду мы не просто посмотрели парк, а по-настоящему его прочувствовали: узнали о задумках архитекторов, особенностях ландшафта и даже о скрытых символах.

Если вы впервые в Парке Галицкого — обязательно идите на экскурсию! Это тот случай, когда профессионал делает ваш визит по-настоящему незабываемым. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за яркие эмоции и новые знания! 🌳💚