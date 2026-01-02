Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто зеленый оазис, это целый мир искусства и природы, который ждет, чтобы вы его исследовали.
Вас ждет увлекательная прогулка по искусственно созданным ландшафтам, где
Вас ждет увлекательная прогулка по искусственно созданным ландшафтам, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Погружение в уникальный ландшафтный дизайн
- 🎨 Встреча с современными арт-объектами
- 🏟 Посещение стадиона «Краснодар»
- 🌿 Узнаете о редких растениях и их истории
- 🐟 Интересные факты о рыбках в водоёмах
- 📸 Отличные возможности для фотографий
Что можно увидеть
- Стадион «Краснодар»
- Арт-объекты "Геолокация", "Искусственная среда", "Внутренний ребенок", "Абстракта"
- Амфитеатр
- Зеркальный лабиринт
- Фонтан «Инфинити»
- Водоём-амфитеатр «Кратер»
- Смотровая площадка «Пирамида»
Описание экскурсии
- Вы увидите такие достопримечательности парка, как стадион «Краснодар», арт-объекты «Геолокация», «Искусственная среда», «Внутренний ребенок», «Абстракта». О смысле каждого из них я вам расскажу.
- Мы посетим амфитеатр, зеркальный лабиринт, фонтан «Инфинити», водоём-амфитеатр «Кратер» с карпами кои, поднимемся на смотровую площадку «Пирамида».
- Прогуливаясь по аллеям парка, вы полюбуетесь экзотическими деревьями, а я расскажу, откуда они привезены и в чём их уникальность. Также вы услышите одну из легенд, связанную с местными растениями. А ещё я поделюсь интересными фактами о рыбках, которые плавают в водоёмах.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- Посещение японского сада не входит в программу экскурсии.
- Возрастное ограничение 7+.
ежедневно в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Разведчика Леонова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3105 туристов
Меня зовут Светлана. Я давно мечтала жить в Краснодаре. Переехав, сразу в него влюбилась. Меня заинтересовала история как самого города, так и его жителей. Вначале своими знаниями и впечатлениями я делилась с друзьями. Потом закончила курсы гидов — и стала профессионально заниматься любимым делом. С радостью покажу вам главные достопримечательности кубанской столицы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 378 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Дата посещения: 30 дек 2025
Светлана замечательный гид. Несмотря на погоду=снег,дождь, солнце и ветер- как в сказке 12 месяцев, я получила большое удовольствие от экскурсии. Представляю, как повезет тем, когда будет чудесная погода. Все рассказала, показала тайные уголки, ответила на все меня интересующие вопросы. Вежлива, понимающая, приятная девушка. Спасибо ей большое! Рекомендую!
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Л
Дата посещения: 16 янв 2026
Сегодня прошла чудесная экскурсия по парку Галицкого с замечательной Светланой. Она ждала меня в кафе Оттенок заранее. Так получилось, что экскурсия была индивидуальной. Я поговорила свои ожидания и предпочтения и
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Ю
Спасибо прекрасной Светлане за великолепную прогулку по парку. Информация подана коротко, но ёмко и очень душевно, с любовью к городу и парку.
Ну и с товарищами по прогулке нам тоже повезло. Дети сдружились и мы ещё несколько часов погуляли вместе после экскурсии.
Ну и с товарищами по прогулке нам тоже повезло. Дети сдружились и мы ещё несколько часов погуляли вместе после экскурсии.
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У
Мы впервые побывали в Парке Галицкого и, честно говоря, без экскурсовода бы точно не справились! 🌿✨ Наш гид оказался невероятно увлечённым и знающим человеком. Он не только провёл нас по
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Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане!
Маршрут продуман до мелочей, информация подаётся увлекательно и грамотно. Сочетание профессионализма и искренней доброжелательности сделало прогулку по парку Галицкого не просто информативной, а по-настоящему тёплой и живой. Благодаря Светлане парк Галицкого открылся для нас с новой, очень интересной стороны. Спасибо!!!Рекомендуем!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маршрут продуман до мелочей, информация подаётся увлекательно и грамотно. Сочетание профессионализма и искренней доброжелательности сделало прогулку по парку Галицкого не просто информативной, а по-настоящему тёплой и живой. Благодаря Светлане парк Галицкого открылся для нас с новой, очень интересной стороны. Спасибо!!!Рекомендуем!!!!!!!!!!!!!!!!!
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С
👍🏻
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