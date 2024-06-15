Исследуем центр Краснодара в компании профессионального фотографа! Вы прогуляетесь по центральной улице — одному из самых фотогеничных мест в городе — и проникнетесь его атмфосферой. А я сделаю для вас десятки ярких фотографий на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Фотопрогулка понравится как жителям, так и гостям города: мы увидим сердце Краснодара. Прогуляемся мимо красивых домов и необычных памятников, посмотрим на фонтаны и Триумфальную арку, магазинчики и карусели.
На прогулке я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы — на память у вас останется более 60 фотографий в авторской ретуши и цветокоррекции.
Организационные детали
Готовые фотографии в цветокоррекции и ретуши вы получите через 5-7 дней после прогулки — я отправлю вам ссылку на облачное хранилище.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 63 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф. Снимаю по всему городу, в том числе в любимом парке Галицкого — это одна из самых ярких достопримечательностей Краснодара, прекрасная и утром, и вечером. В результате нашей прогулки на память вы получите профессиональные фотографии, которые будут радовать вас на протяжении долгих лет!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
1 990₽ за человека
Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
12 июня в 17:00
20 июня в 08:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:00
3 330₽ за человека