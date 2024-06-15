Фотопрогулка по улице Красной

Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки
Исследуем центр Краснодара в компании профессионального фотографа! Вы прогуляетесь по центральной улице — одному из самых фотогеничных мест в городе — и проникнетесь его атмфосферой. А я сделаю для вас десятки ярких фотографий на память.
Фотопрогулка по улице Красной
Фотопрогулка по улице Красной
Фотопрогулка по улице Красной
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотопрогулка понравится как жителям, так и гостям города: мы увидим сердце Краснодара. Прогуляемся мимо красивых домов и необычных памятников, посмотрим на фонтаны и Триумфальную арку, магазинчики и карусели.

На прогулке я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы — на память у вас останется более 60 фотографий в авторской ретуши и цветокоррекции.

Организационные детали

Готовые фотографии в цветокоррекции и ретуши вы получите через 5-7 дней после прогулки — я отправлю вам ссылку на облачное хранилище.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Красной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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