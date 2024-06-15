Исследуем центр Краснодара в компании профессионального фотографа! Вы прогуляетесь по центральной улице — одному из самых фотогеничных мест в городе — и проникнетесь его атмфосферой. А я сделаю для вас десятки ярких фотографий на память.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотопрогулка понравится как жителям, так и гостям города: мы увидим сердце Краснодара. Прогуляемся мимо красивых домов и необычных памятников, посмотрим на фонтаны и Триумфальную арку, магазинчики и карусели.

На прогулке я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы — на память у вас останется более 60 фотографий в авторской ретуши и цветокоррекции.

Организационные детали

Готовые фотографии в цветокоррекции и ретуши вы получите через 5-7 дней после прогулки — я отправлю вам ссылку на облачное хранилище.