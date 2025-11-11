Всего за один день мы побываем сразу в нескольких живописных местах.
Будем любоваться природой со смотровых площадок и скал, загадаем желание в магическом месте, отдохнём у водопадов, прогуляемся по виноградникам. А я сделаю для вас на память красивые фото на iPhone на фоне горных и лесных пейзажей.
Будем любоваться природой со смотровых площадок и скал, загадаем желание в магическом месте, отдохнём у водопадов, прогуляемся по виноградникам. А я сделаю для вас на память красивые фото на iPhone на фоне горных и лесных пейзажей.
Описание экскурсии
Подвесной мост над рекой Афипс (30 минут)
Золотые Планческие скалы (2–3 часа)
Известны как Золотые камни из-за желтого оттенка песчаника. Скальная гряда образовалась 12–15 миллионов лет назад.
Беседка желаний (1 час)
С этого холма открываются великолепные виды на горы и реку Афипс. А ещё здесь можно отдохнуть, насладиться тишиной и чистым воздухом.
Виноградники и винодельня Собер Баш (1 час)
Современное винодельческое хозяйство в долине реки Афипс. Вас ждёт прекрасный вид на виноградники и предгорья Кавказа.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Hyundai Solaris
- Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 17 Pro и отправлю сразу после поездки
- По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 ноя 2025
Я с подругой была впервые в Краснодаре и решила посмотреть природу. Выбрали экскурсию с Андреем и не пожалели. Андрей приехал вовремя, очень внимателен и доброжелателен. С комфортом и легкостью прокатил
Лариса
20 окт 2025
В процессе начала поездки, я сказала что хочу побывать в Горячем ключе, Андрей любезно согласился изменить маршрут. По канатной дороге проехала в парк и даже в это время года там очень красиво. От экскурсии осталось масса впечатлений, очень красивое место, меня все впечатлило.
Е
Елена
13 окт 2025
Андрей, спасибо вам за это маленькое приключение. Мы немного не ожидали похода по горам, но это было уместно и совсем не сложно) Виды прекрасные, ощущения после - отличные, Андрей замечательный собеседник, а горячий чай на горе - это выше всех ожиданий! И за фото отдельно спасибо, очень приятная неожиданность!
И
Ирина
4 окт 2025
Очень красивый маршрут, масса ярких впечатлений, отдыхаешь душой, тренируешь тело🤗
Спасибо большое гиду за прекрасно проведённое время!
Спасибо большое гиду за прекрасно проведённое время!
Светлана
3 окт 2025
Спасибо Андрею за вчерашний супер треккинг!!! Отлично провели время и голову очистили от лишних мыслей))) и релакснули и прекрасные виды посмотрели и ещё получили целую кучу супер фото и видео о нашей поездке от Андрея. Если вы хотите насладиться природой без толпы туристов, то вам однозначно надо на эту экскурсию с Андреем!
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Завтра в 07:00
3 дек в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
В трендеИнтересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
4 дек в 06:00
5 дек в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.