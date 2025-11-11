Всего за один день мы побываем сразу в нескольких живописных местах. Будем любоваться природой со смотровых площадок и скал, загадаем желание в магическом месте, отдохнём у водопадов, прогуляемся по виноградникам. А я сделаю для вас на память красивые фото на iPhone на фоне горных и лесных пейзажей.

Ваш гид в Краснодаре

Описание экскурсии

Подвесной мост над рекой Афипс (30 минут)

Золотые Планческие скалы (2–3 часа)

Известны как Золотые камни из-за желтого оттенка песчаника. Скальная гряда образовалась 12–15 миллионов лет назад.

Беседка желаний (1 час)

С этого холма открываются великолепные виды на горы и реку Афипс. А ещё здесь можно отдохнуть, насладиться тишиной и чистым воздухом.

Виноградники и винодельня Собер Баш (1 час)

Современное винодельческое хозяйство в долине реки Афипс. Вас ждёт прекрасный вид на виноградники и предгорья Кавказа.

Организационные детали