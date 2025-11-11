Мои заказы

Золотые Планческие скалы, винодельня Собер Баш и беседка желаний

Из Краснодара - к живописным Золотым камням, виноградникам и панорамам
Всего за один день мы побываем сразу в нескольких живописных местах.

Будем любоваться природой со смотровых площадок и скал, загадаем желание в магическом месте, отдохнём у водопадов, прогуляемся по виноградникам. А я сделаю для вас на память красивые фото на iPhone на фоне горных и лесных пейзажей.
Описание экскурсии

Подвесной мост над рекой Афипс (30 минут)

Золотые Планческие скалы (2–3 часа)

Известны как Золотые камни из-за желтого оттенка песчаника. Скальная гряда образовалась 12–15 миллионов лет назад.

Беседка желаний (1 час)

С этого холма открываются великолепные виды на горы и реку Афипс. А ещё здесь можно отдохнуть, насладиться тишиной и чистым воздухом.

Виноградники и винодельня Собер Баш (1 час)

Современное винодельческое хозяйство в долине реки Афипс. Вас ждёт прекрасный вид на виноградники и предгорья Кавказа.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Hyundai Solaris
  • Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 17 Pro и отправлю сразу после поездки
  • По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽

Ответы на вопросы

Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
читать дальше

а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее. Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями. Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
11 ноя 2025
Я с подругой была впервые в Краснодаре и решила посмотреть природу. Выбрали экскурсию с Андреем и не пожалели. Андрей приехал вовремя, очень внимателен и доброжелателен. С комфортом и легкостью прокатил
читать дальше

нас по все заявленным местам. Время пролетело незаметно за рассказами о местной природе, местах, людях и о том самом лучшем, за что он любит Краснодарский край. Экскурси, была насыщенная, постоянно в движении, предполагает восхождение на скалы с приятным чаепитие на вершине и любованием местных красот, посещение виноградников на винодельни, а также других мест. Всю экскурсию Андрей делал фото и видео, а потом смонтировал замечательный клип, в котором чётко отобразил все самые лучшие моменты нашей незабываемый экскурсии. Спасибо Андрею за прекрасно проведённое время!!!

Лариса
Лариса
20 окт 2025
В процессе начала поездки, я сказала что хочу побывать в Горячем ключе, Андрей любезно согласился изменить маршрут. По канатной дороге проехала в парк и даже в это время года там очень красиво. От экскурсии осталось масса впечатлений, очень красивое место, меня все впечатлило.
Е
Елена
13 окт 2025
Андрей, спасибо вам за это маленькое приключение. Мы немного не ожидали похода по горам, но это было уместно и совсем не сложно) Виды прекрасные, ощущения после - отличные, Андрей замечательный собеседник, а горячий чай на горе - это выше всех ожиданий! И за фото отдельно спасибо, очень приятная неожиданность!
И
Ирина
4 окт 2025
Очень красивый маршрут, масса ярких впечатлений, отдыхаешь душой, тренируешь тело🤗
Спасибо большое гиду за прекрасно проведённое время!
Светлана
Светлана
3 окт 2025
Спасибо Андрею за вчерашний супер треккинг!!! Отлично провели время и голову очистили от лишних мыслей))) и релакснули и прекрасные виды посмотрели и ещё получили целую кучу супер фото и видео о нашей поездке от Андрея. Если вы хотите насладиться природой без толпы туристов, то вам однозначно надо на эту экскурсию с Андреем!
