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Обзорная экскурсия по Краснодару

4
2 отзыва
Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Краснодар – один из крупнейших кубанских городов.

Несмотря на свой небольшой возраст, это один из самых развитых областных центров России.

Я познакомлю вас с жизнью Краснодара.

Вы увидите символы города, его архитектурные шедевры и памятники.

Мы пройдемся по центральной улице, заглянем в парки 🌳.

Вас ждут собор Александра Невского, сквер имени Георгия Жукова и даже памятник влюбленным собачкам.

За три часа прогулки по Краснодару у вас появятся только приятные впечатления.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Краснодару
Обзорная экскурсия по Краснодару

Что вы увидите

  • Городской сад
  • Памятный камень – места основания города Краснодара
  • Собор Александра Невского
  • Здание Законодательного собрания Краснодарского края
  • Памятник Екатерине II
  • Концертный зал Кубанского хора
  • Краевая библиотека им. Пушкина.
Краснодар — город 🏙️ с населением около миллиона жителей, Краснодар-южная столица ⭐️ России. Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного Федерального округа. Краснодар сохранил свой исторический облик конца XIX века. Вы познакомитесь с национальными традициями и обычаями Кубанского казачества. Во время прогулки по первой улице города Красной вы восхититесь архитектурными шедеврами. Краснодарцы с любовью называют свой город «Маленький Париж». В 80-х годах XX века Виктор Лихоносов, автор книги «Мой маленький Париж», посвятил судьбе Краснодара (до 1920 г. Екатеринодар ) на переломе XIX-XX веков.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Начало
🚩 г. Краснодар. Остановка трамвая “ул. Захарова”
Место завершения
🏁 Пересечение улиц Красная и Северная
Обзорная экскурсия по Краснодару
Обзорная экскурсия по Краснодару
Обзорная экскурсия по Краснодару
Обзорная экскурсия по Краснодару

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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2 отзыва оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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