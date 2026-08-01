Увидеть достопримечательности центра Краснодара, узнать историю города и получить яркие снимки
Мы пройдём всю центральную часть Краснодара с его бульварами, площадями, парками и скверами. Вы увидите множество фонтанов, храмов и памятников. Узнаете об особенностях города и насладитесь красотой южной столицы России.
На протяжении всего маршрута я буду вас фотографировать на iPhone 17 Pro, чтобы вы сохранили воспоминания об этом дне.
Описание фото-прогулки
Прогуляемся по Александровскому бульвару — главной улице города, где расположена величественная триумфальная арка (Царские ворота).
На главной площади рассмотрим академический театр, поющий фонтан и мемориал, посвящённый 200-летию Кубанского казачества. По желанию заглянем в лучшую пирожковую.
В сквере имени Жукова увидим храм-часовню Александра Невского, памятник «Казакам — основателям земли Кубанской», музей-заповедник им. Фелицына и фонтан.
По пути сфотографируемся со знаменитыми бронзовыми собачками, которые отправились на свидание.
В Городском саду покормим уток в пруду и остановимся у дуба, которому больше 600 лет. В парке красивейшая ротонда, колоннада и розарий.
Посетим Екатерининский сквер и кафедральный собор Александра Невского (Войсковой собор) — один из самых красивых храмов Краснодара.
А ещё увидим:
памятник Лидочке и Шурику из знаменитой комедии Леонида Гайдая
мемориал «Ими гордится Кубань»
гостиницу «Централь»
Краснодарский дом книги
и многое другое
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком в спокойной дружеской атмосфере
В стоимость входит фотосессия на iPhone 17 Pro — более 50 снимков я отправлю вам сразу после экскурсии
Дополнительно (по желанию) во время экскурсии я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне и для размещения в соцсетях. Стоимость — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 620 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальшеуменьшить
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.
Входит в следующие категории Краснодара
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