Памятный камень – места основания города Краснодара
Собор Александра Невского
Здание Законодательного собрания Краснодарского края
Памятник Екатерине II
Концертный зал Кубанского хора
Краевая библиотека им. Пушкина.
Краснодар — город 🏙️ с населением около миллиона жителей, Краснодар-южная столица ⭐️ России. Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного Федерального округа. Краснодар сохранил свой исторический облик конца XIX века. Вы познакомитесь с национальными традициями и обычаями Кубанского казачества. Во время прогулки по первой улице города Красной вы восхититесь архитектурными шедеврами. Краснодарцы с любовью называют свой город «Маленький Париж». В 80-х годах XX века Виктор Лихоносов, автор книги «Мой маленький Париж», посвятил судьбе Краснодара (до 1920 г. Екатеринодар ) на переломе XIX-XX веков.
Что входит
Услуги экскурсовода
Начало
🚩 г. Краснодар. Остановка трамвая “ул. Захарова”
Место завершения
🏁 Пересечение улиц Красная и Северная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.