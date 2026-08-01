Мы пройдём всю центральную часть Краснодара с его бульварами, площадями, парками и скверами. Вы увидите множество фонтанов, храмов и памятников. Узнаете об особенностях города и насладитесь красотой южной столицы России. На протяжении всего маршрута я буду вас фотографировать на iPhone 17 Pro, чтобы вы сохранили воспоминания об этом дне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Краснодаре

Описание фото-прогулки

Прогуляемся по Александровскому бульвару — главной улице города, где расположена величественная триумфальная арка (Царские ворота).

На главной площади рассмотрим академический театр, поющий фонтан и мемориал, посвящённый 200-летию Кубанского казачества. По желанию заглянем в лучшую пирожковую.

В сквере имени Жукова увидим храм-часовню Александра Невского, памятник «Казакам — основателям земли Кубанской», музей-заповедник им. Фелицына и фонтан.

По пути сфотографируемся со знаменитыми бронзовыми собачками, которые отправились на свидание.

В Городском саду покормим уток в пруду и остановимся у дуба, которому больше 600 лет. В парке красивейшая ротонда, колоннада и розарий.

Посетим Екатерининский сквер и кафедральный собор Александра Невского (Войсковой собор) — один из самых красивых храмов Краснодара.

А ещё увидим:

памятник Лидочке и Шурику из знаменитой комедии Леонида Гайдая

мемориал «Ими гордится Кубань»

гостиницу «Централь»

Краснодарский дом книги

и многое другое

Организационные детали