Анна С. – Гид из Краснодара

Краснодар – один из крупнейших кубанских городов.



Несмотря на свой небольшой возраст, это один из самых развитых областных центров России.



Я познакомлю вас с жизнью Краснодара.



Вы увидите символы города, его архитектурные шедевры и памятники.



Мы пройдемся по центральной улице, заглянем в парки 🌳.



Вас ждут собор Александра Невского, сквер имени Георгия Жукова и даже памятник влюбленным собачкам.



За три часа прогулки по Краснодару у вас появятся только приятные впечатления.