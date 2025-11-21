Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Краснодаре, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Фотопрогулка до 6 чел. Фотопрогулка по зимнему Краснодару Полюбоваться нарядной Красной улицей и получить классные снимки Начало: На Красной улице «Главная артерия — улица Красная — превращается в новогодний лабиринт чудес и иллюминаций» 4990 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия Аудиоэкскурсия «Рождество в старом городе» предлагает окунуться в атмосферу праздников 19 века, узнать о казачьих и купеческих традициях и городских легендах Начало: Рядом с ЗСК «какие новогодние балы остались в памяти и почему» 1000 ₽ за экскурсию На автобусе 14 часов Групповая Конное шоу «Новогодние Мифы Древнего Рима: Боги и Демоны» в Абрау-Дюрсо Начало: Г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.110, театр Др... Расписание: по расписанию 3150 ₽ за человека Другие экскурсии Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Новогодние 2026»

Ищете где отпраздновать Новый год в Краснодаре? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Краснодара, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025