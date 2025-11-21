Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по зимнему Краснодару
Полюбоваться нарядной Красной улицей и получить классные снимки
Начало: На Красной улице
«Главная артерия — улица Красная — превращается в новогодний лабиринт чудес и иллюминаций»
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
4990 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Рождество в старом городе: праздничная аудиоэкскурсия
Аудиоэкскурсия «Рождество в старом городе» предлагает окунуться в атмосферу праздников 19 века, узнать о казачьих и купеческих традициях и городских легендах
Начало: Рядом с ЗСК
«какие новогодние балы остались в памяти и почему»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1000 ₽ за экскурсию
Групповая
Конное шоу «Новогодние Мифы Древнего Рима: Боги и Демоны» в Абрау-Дюрсо
Начало: Г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.110, театр Др...
Расписание: по расписанию
27 дек в 07:00
3 янв в 07:00
3150 ₽ за человека
