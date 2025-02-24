Индивидуальная
до 4 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКраснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Краснодар - город мечты
Открыть для себя самые популярные среди местных жителей локации
Завтра в 10:00
10 мар в 10:00
4900 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 февраля 2025Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия. Интересный материал, информацию Марина рассказывает понятно и сопровождает фотографиями. Необычный маршрут и кульминация экскурсии. Время пролетело на одном дыхании. Рекомендую!
- ООльга10 февраля 2025Великолепно! Узнали много интересного о Краснодаре. Марина очень приятный человек, любящий свой город. Спасибо за увлекательный рассказ!
- ИИльгиз3 февраля 2025Марина, профессионал. Приятная, знающая и историю и культуру и быт. Обогатила наш опыт и знания. Благодарю.
- ВВалентина18 июня 2024Всё очень понравилось, было интересно и познавательно. Единственное, лучше начинать маршрут в обратном порядке, с кинотеатра Аврора и дальше по бульвару.
- ДДарья6 июня 2024Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!
- ВВиктория16 мая 2024Прогулка очень понравилась. Лёгкий маршрут, много новой интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Памятник Шурику и Лидочке»
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