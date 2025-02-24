Памятник Шурику и Лидочке – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Шурику и Лидочке» в Краснодаре, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Краснодар - город мечты
Открыть для себя самые популярные среди местных жителей локации
Завтра в 10:00
10 мар в 10:00
4900 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Памятник Шурику и Лидочке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
  2. Краснодар - первая встреча
  3. Краснодар - город мечты
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лаго-Наки
  3. Парк Галицкого
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Мезмай
  9. Парк Краснодар
  10. Орлиная полка
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в марте 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Памятник Шурику и Лидочке" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4900. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Памятник Шурику и Лидочке», 108 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май