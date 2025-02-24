О Ольга Краснодар - первая встреча Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия. Интересный материал, информацию Марина рассказывает понятно и сопровождает фотографиями. Необычный маршрут и кульминация экскурсии. Время пролетело на одном дыхании. Рекомендую!

О Ольга Краснодар - первая встреча Великолепно! Узнали много интересного о Краснодаре. Марина очень приятный человек, любящий свой город. Спасибо за увлекательный рассказ!

И Ильгиз Краснодар - первая встреча Марина, профессионал. Приятная, знающая и историю и культуру и быт. Обогатила наш опыт и знания. Благодарю.

В Валентина Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара Всё очень понравилось, было интересно и познавательно. Единственное, лучше начинать маршрут в обратном порядке, с кинотеатра Аврора и дальше по бульвару.

Д Дарья Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!