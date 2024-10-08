Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Краснодару

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Краснодаре, цены от 5 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Авторский гастротур из Краснодара
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный гастротур по винодельням Анапской долины с дегустацией
Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
«Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге»
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
На машине
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу»
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
19 500 за всё до 5 чел.
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Познакомиться с кубанской столицей через её вкусы и ароматы
«Зимой и летом мы, краснодарцы, прибегаем сюда за свежей зеленью, ароматным кубанским маслом и прочим-прочим-прочим»
27 окт в 13:00
28 окт в 13:00
5 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Чан
    8 октября 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Сайт подобрал для нас очень высокого и симпатичного красавца-гида. Молодой человек очень хороший и приятный. Он показал нам самые красивые
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    пейзажи в Адидже, а также проявил инициативу, рассказав нам о многих других вещах, помимо маршрута. Это очень помогает углубить взаимопонимание двух народов и укрепить традиционные традиции. дружба между Китаем и Россией. Я должен упомянуть, что из-за огромного количества контактов и ресурсов гидов-экскурсоводов босс Гранд-Каньона также освободил нас от билетов. Спасибо брату-гиду и красавице-менеджеру каньона.

  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Авторский гастротур из Краснодара
    все супер! все понравилось!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Зимние»

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  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
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  5. Лаго-Наки
  6. Стадион Краснодар
  7. Парк Краснодар
  8. Гуамское ущелье
  9. Городской сад
  10. Майкоп
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в октябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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