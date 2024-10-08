13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный гастротур по винодельням Анапской долины с дегустацией
Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
«Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге»
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу»
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Познакомиться с кубанской столицей через её вкусы и ароматы
«Зимой и летом мы, краснодарцы, прибегаем сюда за свежей зеленью, ароматным кубанским маслом и прочим-прочим-прочим»
27 окт в 13:00
28 окт в 13:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧан8 октября 2024Сайт подобрал для нас очень высокого и симпатичного красавца-гида. Молодой человек очень хороший и приятный. Он показал нам самые красивые
- ААнна11 июля 2024все супер! все понравилось!
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ССергей23 апреля 2024И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Зимние»
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