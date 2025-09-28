Парк Галицкого — это современный оазис с футуристичной архитектурой, уютными уголками и потрясающими видами. Во время прогулки вы увидите его самые интересные локации, отдохнёте и просто отлично проведёте время. А мы поймаем естественные эмоции и создадим кадры, которые захочется пересматривать снова и снова.

Парк Галицкого — удивительное пространство, где каждый найдёт уголок себе по душе. Мы пройдёмся по дорожкам, посмотрим на цветущие сады (в зависимости от времени года), остановимся у арт-объектов и фонтанов, полюбуемся видами.

Вы будете наслаждаться прогулкой, а остальное — за нами! Мы сделаем яркие снимки и сохраним ваши искренние эмоции в кадре.

Организационные детали