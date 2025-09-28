Парк Галицкого — это современный оазис с футуристичной архитектурой, уютными уголками и потрясающими видами.
Во время прогулки вы увидите его самые интересные локации, отдохнёте и просто отлично проведёте время. А мы поймаем естественные эмоции и создадим кадры, которые захочется пересматривать снова и снова.
Описание фото-прогулки
Парк Галицкого — удивительное пространство, где каждый найдёт уголок себе по душе. Мы пройдёмся по дорожкам, посмотрим на цветущие сады (в зависимости от времени года), остановимся у арт-объектов и фонтанов, полюбуемся видами.
Вы будете наслаждаться прогулкой, а остальное — за нами! Мы сделаем яркие снимки и сохраним ваши искренние эмоции в кадре.
Организационные детали
- Съёмка ведется на Sony A7M2
- Вы получите 10–20 фото в цветокоррекции в течение 7 дней после прогулки
- С вами будет один из фотографов нашей команды
- Предпочтительные часы прогулки — утренние или вечерние
- Фотопрогулку можно продлить. За каждый последующий час работы — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 387 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
28 сен 2025
Благодарим за прекрасную вечернюю фотосессию в парке
Галицкого! Прошли несколько локаций для разнообразных фото. Андрей давала рекомендации, как лучше встать/сесть, чтобы получились удачные кадры. Фото получили уже утром. Просто супер!
