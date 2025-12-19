Пожалуй, это самая вкусная экскурсия по Адыгее! По пути в Майкоп вы досконально изучите историю адыгов — через яркие рассказы, легенды и музыку — а затем узнаете секреты приготовления нескольких традиционных продуктов. Попробуете блюда, которые местные жители готовят столетиями. И привезёте домой необычные впечатления и гастрономические сувениры.
Описание экскурсии
Трансфер из Краснодара (3 часа)
Дом мёда (30 мин)
С утра заглянем в дом мёда: с горным чаем на травах вы попробуете мёд, крем-мёд и варенье с местной пасеки.
Питейный дом 1902 года (1 час)
Это место хранит атмосферу начала 20 века и до сих пор работает по старинным рецептам. Экскурсию и, если захотите, дегустацию проведёт для вас местный гид.
Семейное осетровое хозяйство (1 час)
Заедем на небольшую семейную ферму, где разводят осетров. Узнаете, как здесь ухаживают за рыбой и почему эта ферма считается одной из самых аккуратных и дружелюбных в округе.
Обед с выпечкой и домашним сыром (1 час)
В местном кафе попробуете ароматные лепёшки и свежий домашний сыр. Это простая, но невероятно тёплая кухня, которой адыги гордятся.
Магазин Майкопского пивоваренного завода (30 мин)
На обратном пути остановимся у фирменного магазина завода — здесь можно взять напитки в дорогу или сувениры для друзей.
Возвращение в Краснодар (3 часа)
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле
- Возьмите с собой наличные: банковские карты принимают не везде
Дополнительные расходы
- Питейный дом: экскурсия с дегустацией – 2500 ₽ с чел., без дегустации – 1500 ₽ с чел.
- Национальная выпечка с чаем и дегустацией сыра – 200 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Аттестованный гид с большим опытом работы. С рождения живу в столице Кубани. Буду рада познакомить вас с моим родным краем — и не только. Вожу в Крым, Адыгею, Чечню. Индивидуальный подход.
