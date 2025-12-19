Пожалуй, это самая вкусная экскурсия по Адыгее! По пути в Майкоп вы досконально изучите историю адыгов — через яркие рассказы, легенды и музыку — а затем узнаете секреты приготовления нескольких традиционных продуктов. Попробуете блюда, которые местные жители готовят столетиями. И привезёте домой необычные впечатления и гастрономические сувениры.

Описание экскурсии

Трансфер из Краснодара (3 часа)

Дом мёда (30 мин)

С утра заглянем в дом мёда: с горным чаем на травах вы попробуете мёд, крем-мёд и варенье с местной пасеки.

Питейный дом 1902 года (1 час)

Это место хранит атмосферу начала 20 века и до сих пор работает по старинным рецептам. Экскурсию и, если захотите, дегустацию проведёт для вас местный гид.

Семейное осетровое хозяйство (1 час)

Заедем на небольшую семейную ферму, где разводят осетров. Узнаете, как здесь ухаживают за рыбой и почему эта ферма считается одной из самых аккуратных и дружелюбных в округе.

Обед с выпечкой и домашним сыром (1 час)

В местном кафе попробуете ароматные лепёшки и свежий домашний сыр. Это простая, но невероятно тёплая кухня, которой адыги гордятся.

Магазин Майкопского пивоваренного завода (30 мин)

На обратном пути остановимся у фирменного магазина завода — здесь можно взять напитки в дорогу или сувениры для друзей.

Возвращение в Краснодар (3 часа)

Организационные детали

Поедем на легковом автомобиле

Возьмите с собой наличные: банковские карты принимают не везде

