1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
«Этот алко-кино-променад посвящён всем любителям кино, экскурсий и дегустаций»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«научу базовым принципам дегустации»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«В стоимость экскурсии входит трансфер и сопровождение гида, питание и дегустации оплачиваются отдельно»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 мая 2024Супер отлично👍👍👍🥰🥰
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ААлена19 апреля 2024Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
- ММихаил5 апреля 2024Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
- ООльга29 марта 2024Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
- ЕЕвгения25 марта 2024Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.
- ООльга21 января 2024-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
- ММарианна8 января 2024Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
- OOvemarin10 июля 2023Все прошло замечательно, отлично провели время Понравилась дегустация Приятная атмосфера, компания
- ZZikalegn17 мая 2023Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанскогоВсё прошло замечательно, гид Александр, очень вежливый и эрудированный молодой человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Дегустационные туры»
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