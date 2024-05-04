по Краснодарскому краю – экскурсии в Краснодаре

Найдено 10 экскурсий в категории «по Краснодарскому краю» в Краснодаре, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в станицу Азовская
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Шапсугские аномалии: тур по сакральному треугольнику
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара
Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 500 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Супер отлично👍👍👍🥰🥰
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
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    места схода лавины - очень душевно! Затем небольшой поход в горы на Орлиную полочку. Если бы не постоянная моральная поддержка Батыра, мы могли бы и не достичь конечной цели:) Дошли, полюбовались прекрасными горными панорамами… Рекомендую всем любителям природы эту экскурсию!

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
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    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
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    Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.

  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на
  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
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    влюблённый в свой край. С ней очень легко и комфортно, время пролетело незаметно. Мария, большое спасибо за экскурсию! Надеемся, что приедем ещё и вновь поедем с Вами изучать чудесные места!

    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария
  • С
    Софья
    17 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр - внимательный проводник, с
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    которым чувствуешь себя в безопасности. Кроме того, еще и замечательный фотограф, умеющий уловить момент и настроение. Спасибо большое за эмоции и прекрасные фотографии!

    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр
  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде по ущелью. Много интересного узнал об истории ущелья. Прекрасная прогулка и горный воздух. Восхитительно!!!!
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и
  • А
    Анна
    9 апреля 2023
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «по Краснодарскому краю»

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