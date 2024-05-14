1 чел.
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скидка
5%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 72006 840₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
43003 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 08:30
8 июля в 08:00
45004 050₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
- ЮЮлия2 мая 2024Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
- ООльга22 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
- ООльга22 апреля 2024С нами работал фотограф Вадим, все прошло отлично. он прекрасно видит кадр, учитывает наши пожелания. Спасибо большое за классные фото!
- ЕЕлена22 апреля 2024На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
- ЕЕлена13 апреля 2024Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
- ААлия13 марта 2024Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной волне) на фотографиях максимально передана атмосфера того дня и настроение, которое я хотела получить. Огромная благодарность!
- ААлександра?13 января 2024Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
- ННаталья3 января 2024Спасибо огромное Ольге. Очень интересный и динамичный квест. Задания не сложные, больше на внимательность. Большая компания, состоящая из детей и
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Со скидкой»
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