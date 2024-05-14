Экскурсии со скидкой в Краснодаре 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Краснодаре, цены от 3 870 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 72006 840 за всё до 10 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
43003 870 за всё до 4 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 08:30
8 июля в 08:00
45004 050 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
    читать дальше

    мы были втроем -Подруга, моя дочь(6 лет) и я. Ольга услышала все пожелания и максимально облегчила повествование(учитывая возраст дочки). Безусловно, наличие заданий квеста, делают прогулку по парку не только познавательной, но и азартной))). Ольга-прекрасный рассказчик, знающий и любящий свое дело! Мы получили огромное удовольствие!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    С нами работал фотограф Вадим, все прошло отлично. он прекрасно видит кадр, учитывает наши пожелания. Спасибо большое за классные фото!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
    читать дальше

    будет скучно. Но нет! Ольга настолько динамично и грамотно построила маршрут, что даже те места, в которых мы проходили пару часов назад, открывались новым и необычным. Загадки подогревали азарт и усиливали вовлеченность в процесс. Пройденные 10 тысяч шагов мы просто не заметили. Зато позитивные впечатления и желание вернуться в это место с нами до сих пор, видимо, и не исчезнут до следующего раза.

    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
  • А
    Алия
    13 марта 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной волне) на фотографиях максимально передана атмосфера того дня и настроение, которое я хотела получить. Огромная благодарность!
    Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной
  • А
    Александра?
    13 января 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
    читать дальше

    интересно, даже при том, что мы местные жители г. Краснодара. Мы выполняли задания и находили ответы на вопросы, при этом наша прогулка сопровождалась интересным рассказом гида, а на прощание нам подарили памятные сувениры об этом дне. Большая благодарность Ольге за такой замечательный квест и за наши позитивные эмоции🙏🏼

    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастомКвест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастомКвест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом
  • Н
    Наталья
    3 января 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Спасибо огромное Ольге. Очень интересный и динамичный квест. Задания не сложные, больше на внимательность. Большая компания, состоящая из детей и
    читать дальше

    взрослых (возраст от 10 до 45 лет), осталась довольна. 2 пролетели незаметно. Рекомендуем всем для знакомства с парком, а также просто для интересного провождения времени. Ольге ещё раз большое спасибо. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия по парку Галицкого
  2. Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
  3. Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 3 870 до 6 840 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Скидки в Краснодаре на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам