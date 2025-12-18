Мои заказы

Горячий Ключ - изумительный всегда. Поездка из Краснодара

Полюбоваться ландшафтами и познакомиться с основными сюжетами из истории города
Всего за один день вы познакомитесь с провинциальным курортным городом — Горячим Ключом! Предгорья Кавказа, свежий воздух, природная минеральная вода, прекрасные виды — вы посетите главные достопримечательности, которые заслуживают внимания. И всё это на фоне увлекательного рассказа об истории этого гостеприимного и благотворного места!
Описание экскурсии

  • По аллее тысячи сосен вы проследуете в Целебный парк, наслаждаясь живительным воздухом
  • По пути — узнаете историю крепости Псыфабэ и Адыгейского столба
  • Посетите часовню Иверской Богоматери и памятник минеральной воде
  • Полюбуетесь Дантовым ущельем, скалой Петушок и изумрудной рекой Псекупс
  • Конечно же, продегустируете целебные минеральные воды в питьевой галерее
  • Насладитесь панорамными видами хребта Котх, если захотите прокатиться по канатной дороге
  • А долина ручья Мальцева станет окном в живую природу, которая прячется от нас за поворотом!

А ещё поговорим:

  • о целебных свойствах местной минеральной воды
  • истории черкесских племен и их наследии
  • казачьих станицах горячеключевской земли
  • подвигах и отваге эпохи Великой Отечественной войны

И не только!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно по желанию оплачивается питание и катание по канатной дороге: взрослый — 1200 ₽, детский — 500 ₽, до 7 лет бесплатно
  • Время в пути в одну сторону — около 1 ч 40 мин, во время экскурсии предусмотрен перерыв на обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 140 туристов
Здравствуйте, друзья! Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, изучаю историю казачества и региональную историю Кубани. Своими знаниями и пониманием исторического процесса делюсь на своих экскурсиях, переводя в практическую плоскость свой опыт и вашу любознательность! Каждая экскурсия — это глубокое погружение в эпохи, сопричастность событиям и сопереживание героям рассказа! Приходите!

