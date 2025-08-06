Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Путешествие в Горячий Ключ подарит вам возможность насладиться целебными источниками и уникальными пейзажами. Узнайте историю и тайны этого курорта
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
9990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Начало: На улице Тюляева
13 авг в 07:00
21 авг в 07:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Комфортное путешествие из Краснодара к морю с увлекательной экскурсией. Откройте для себя скрытые жемчужины и наслаждайтесь видами по пути
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 августа 2025Отличная прогулка, посмотрели все основные достопримечательности Горячего ключа, покатались на канатке и колесе обозрения, попробовали местные минералки, купили сувениры и остались довольны)
- ААлександра18 июня 2025Добрый день, поездка в Горячий ключ была интересна и содержательна, большое спасибо Андрею за интересную экскурсию, фото и видео сессию.
