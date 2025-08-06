Мои заказы

Горячий Ключ – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Горячий Ключ» в Краснодаре, цены от 9990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Краснодара - в Горячий Ключ
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Путешествие в Горячий Ключ подарит вам возможность насладиться целебными источниками и уникальными пейзажами. Узнайте историю и тайны этого курорта
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
9990 ₽ за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Начало: На улице Тюляева
13 авг в 07:00
21 авг в 07:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Комфортное путешествие из Краснодара к морю с увлекательной экскурсией. Откройте для себя скрытые жемчужины и наслаждайтесь видами по пути
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 августа 2025
    Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
    Отличная прогулка, посмотрели все основные достопримечательности Горячего ключа, покатались на канатке и колесе обозрения, попробовали местные минералки, купили сувениры и остались довольны)
  • А
    Александра
    18 июня 2025
    Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
    Добрый день, поездка в Горячий ключ была интересна и содержательна, большое спасибо Андрею за интересную экскурсию, фото и видео сессию.
    Добрый день, поездка в Горячий ключ была интересна и содержательна, большое спасибо Андрею за интересную экскурсию, фото и видео сессиюДобрый день, поездка в Горячий ключ была интересна и содержательна, большое спасибо Андрею за интересную экскурсию, фото и видео сессию

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горячий Ключ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Краснодара - в Горячий Ключ
  2. Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
  3. Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
  4. Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Лаго-Наки
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Мезмай
  9. Екатерининский собор
  10. Орлиная полка
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Горячий Ключ" можно забронировать 4 экскурсии от 9990 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Горячий Ключ», 4 ⭐ отзыва, цены от 9990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь