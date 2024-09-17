И Инна

Виктория - отличный гид - знающий, постоянно рассказывала то какие-то факты, то про фауну интересные моменты, то про людей, про местность. Учитывала все наши поделания. Однозначно рекомендуем и благодарим за хорошо проведённое время и познавательную экскурсию.