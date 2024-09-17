Мои заказы

Дантово ущелье – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Дантово ущелье» в Краснодаре, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Краснодара - в Горячий Ключ
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
Завтра в 08:30
9 ноя в 08:30
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Горячий Ключ - изумительный всегда. Поездка из Краснодара
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горячий Ключ - изумительный всегда. Поездка из Краснодара
Полюбоваться ландшафтами и познакомиться с основными сюжетами из истории города
Завтра в 12:30
9 ноя в 09:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Начало: На улице Тюляева
10 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    17 сентября 2024
    Из Краснодара - в Горячий Ключ
    Виктория - отличный гид - знающий, постоянно рассказывала то какие-то факты, то про фауну интересные моменты, то про людей, про местность. Учитывала все наши поделания. Однозначно рекомендуем и благодарим за хорошо проведённое время и познавательную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    22 марта 2023
    Из Краснодара - в Горячий Ключ
    Гид умеют создать добрую, тёплую атмосферу. Слушать её очень интересно и детям и взрослым. Очень хорошо провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Дантово ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Краснодара - в Горячий Ключ
  2. Горячий Ключ - изумительный всегда. Поездка из Краснодара
  3. Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Горячий Ключ
  9. Екатерининский собор
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Дантово ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Дантово ущелье», 2 ⭐ отзыва, цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь