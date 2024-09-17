Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
Завтра в 08:30
9 ноя в 08:30
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Горячий Ключ - изумительный всегда. Поездка из Краснодара
Полюбоваться ландшафтами и познакомиться с основными сюжетами из истории города
Завтра в 12:30
9 ноя в 09:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Начало: На улице Тюляева
10 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
- ИИнна17 сентября 2024Виктория - отличный гид - знающий, постоянно рассказывала то какие-то факты, то про фауну интересные моменты, то про людей, про местность. Учитывала все наши поделания. Однозначно рекомендуем и благодарим за хорошо проведённое время и познавательную экскурсию.
- ННаталья22 марта 2023Гид умеют создать добрую, тёплую атмосферу. Слушать её очень интересно и детям и взрослым. Очень хорошо провели время.
