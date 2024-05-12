Описание экскурсии
Кавказский заповедник — самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трёх субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Кавказский заповедник был образован 12 мая 1924 года на месте бывшего охотничьего заказника и изначально назывался «Кавказским зубровым заповедником», так как основной целью его создания было сохранение численности зубров, обитающих в горах Кавказа. Современное же название появилось относительно недавно — в 2007 году, в честь ученого и первого директора Зубрового заповедника. Статус биосферного заповедник получил в феврале 1979 года, а в 1999 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
выходные и праздничные дни
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кавказский Биосферный заповедник. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Шапошникова был основан почти 100 лет назад. Охранять эту территорию начали еще в 1888 году. Тогда внуки Николая I арендовали у Министерства госимущества и Кубанской Рады огромный участок для охоты. В 1892 году они передали права на землю великому князю Сергею Михайловичу Романову. Он был настолько впечатлен красотой этих мест, что поручил обустроить там домики для проживания и проложить новые дороги. В 1909 году срок аренды истекал, казаки решили разделить участок между 135 станицами для выпаса скота. Местный лесничий, ученый и биолог Христофор Шапошников встал на защиту заказника. Он отправил в Академию наук письмо, где объяснил, что это грозит уничтожением редких растений и животных. В правительстве согласились, специалисты наметили границы заповедника
- Партизанская поляна - очень живописное местечко в горах, находящееся у самого подножия массива Каменное море. Прямо напротив нее расположен пик хребта, именуемый Нагой-Кош. На поляне находится живописное озеро, отличная локация для фото-стопа
- Яворовая поляна. Местность получила название в честь растущего здесь белого клена - явора. Здесь царит невероятная красота горного ландшафта. Наш маршрут проходит у подножия г. Оштен. Около часа идем по лесу, среди многовековых деревьев, затем выходим на красивейшие, живописные, альпийские луга, цветущие с весны до поздней осени. Невозможно описать всю красоту Фишт-Оштеновского горного массива. Лагонакское нагорье, включая Фишт-Оштенский массив, является уникальным природным комплексом, характеризуется чрезвычайно высоким ландшафтным и биологическим разнообразием и по многим показателям не имеет аналогов в России. В ботаническом отношении этот район уникален - это один из центров формирования видового и формового разнообразия Кавказа. Здесь зарегистрировано более 700 видов растений, из которых около 25% являются эндемиками. Видовое богатство альпийских фитоценозов нагорья превышает богатство сообществ, описанных на аналогичных местах обитания в других районах заповедника
- КПП "Узуруп". Контрольно-пропускной пункт в заповедник. где происходит проверка разрешительных документов и фиксация входящих на территорию заповедника туристов. От КПП "Узуруб" тропа, ведущая к озеру, пролегает через лес
- Озеро Змеиное находится неподалеку от тропы, которая ведет с кордона Лаго-Наки к приюту «Фишт». Озеро небольшое, но живописное. За характерную форму туристы дали ему также другое название - Треугольное. Озеро расположено на высоте 1970 метров в окружении невероятно красивых гор и является ледниково-карстовым по происхождению
- Визитной карточкой села Хамышки (Адыгея) является необычная плосковершинная гора Монах, у подножия которой располагаются несколько мегалитических памятников: дольмены, менгиры, валуны. Мегалитический памятник датируется второй половиной III тысячелетия до Н.Э. Дольмен представляет собой песчаниковую глыбу длиной более 11 метров
- Гранитный каньон. Это одно из примечательных мест в Адыгее. Горная река Белая бурлит, продираясь сквозь каменное ущелье, растянувшееся на 4 километра. Гранитный каньон вы не перепутаете ни с каким другим - он имеет характерный розоватый оттенок скал. Уникальный цвет камней и величественность делают это место привлекательным для многих туристов
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет на КПП «Узуруп» - 500 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «По альпийским лугам к вершине горы Оштен»
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
Отправиться в насыщенное, но не утомительное путешествие с гидом, влюбленным в горы
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
Начало: В Краснодаре
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от 23 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: В центре города
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 23 999 ₽ за всё до 3 чел.
3950 ₽ за человека