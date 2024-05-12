Кавказский заповедник — самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трёх субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Кавказский заповедник был образован 12 мая 1924 года на месте бывшего охотничьего заказника и изначально назывался «Кавказским зубровым заповедником», так как основной целью его создания было сохранение численности зубров, обитающих в горах Кавказа. Современное же название появилось относительно недавно — в 2007 году, в честь ученого и первого директора Зубрового заповедника. Статус биосферного заповедник получил в феврале 1979 года, а в 1999 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:

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