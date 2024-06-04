Искусство и музеи – экскурсии в Краснодаре

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 2 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Краснодарская Аврора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по парку Галицкого
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • В
    Вера
    14 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
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    с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Прогулка по парку Галицкого
    Экскурсовод - приятный собеседник.
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Парк «Краснодар»: территория будущего
    Когда экскурсию проводит Андрей - это всегда интересная, полезная информация и невероятная подача! Мы в процессе экскурсии даже перешли на обсуждение экзистенциальных вопросов. Очень рекомендую гида!
    Когда экскурсию проводит Андрей - это всегда интересная, полезная информация и невероятная подача! Мы в процессеКогда экскурсию проводит Андрей - это всегда интересная, полезная информация и невероятная подача! Мы в процессеКогда экскурсию проводит Андрей - это всегда интересная, полезная информация и невероятная подача! Мы в процессе
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Экскурсия по парку Галицкого
    Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию. Эмоционально, ярко и интересно. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Экскурсия по парку Галицкого
    Спасибо Вам, Валерия, за прекрасную экскурсию в таком потрясающе красивом месте! Получили массу эстетического наслаждения, узнали много нового об экзотических деревьях со всего света, прониклись Вашей любовью и уважением к Сергею Галицкому. Рекомендуем всем эту прогулку по парку!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Искусство и музеи»

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  7. Стадион Краснодар
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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