Из Краснодара в Азовскую к казакам

Что это за хата такая

Что это за хата такая? Большая, белая хата с синими ставнями и резными наличниками.

Здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей.

Заглянем в гости и познакомимся с нынешними хозяевами, рассмотрим старинные предметы быта и расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом.

А потом пойдем гулять по азовским просторам: лугам, лесам и горам.
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Из Краснодара в Азовскую к казакам

Что вас ожидает 🤩

  • Хата атамана
  • Панорамные точки
  • Часовню Александра Невского
  • Источники с минеральной водой

Аутентичная Хата атамана Григория Кочубея

В самом центре станицы Азовской Северского района Краснодарского края расположена большая белая хата с синими ставнями да резными наличниками, которые так и зовут заглянуть в гости и познакомиться с хозяевами. Здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей.
Как подворье, основанное казаками около 150 лет назад, реставрировали 5 лет старинным традиционным способом семья Кузнецовых и их друзья можно посмотреть 40 видео на канале «Хата атамана». Много находок рассказывают, что пережила Хата и её жители в годы гражданской, Великой Отечественной войны.
Возле хаты возвышается вековой реликтовый можжевельник — живой свидетель и участник истории хаты. Требует восстановления таинственный каменный колодец. На подворье всё говорит об исконных традициях и быте уникального Азовского казачьего войска! Слышите? Это песни народа сопровождают каждый шаг и можно живо представить уклад станичной жизни, её основательность: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко, готовили пищу из натуральных продуктов на огне, парились, а по вечерам нежились на печи, чтили воинов, шили наряды и украшали вышивкой рушники да шали и без Бога ни до порога. Получатся прекрасные фотографии!

Маршрут «Солёный»

И уже хочется поближе познакомиться с нынешними жителями Азовской — они также соблюдают традиции дедов, не зарывают свои таланты в землю? Вместе с Историческим театром погрузимся в удивительные звуки старинных русских музыкальных инструментов, которые затронут струны чьей-то души. А казаки? Также они смекалисты, бесстрашны, знают каждую яругу в округе? Доверимся — с ними не страшно даже в гору, в лес по маршруту «Солёный». На верху, на широкой поляне глянем окрест, полюбуемся горой Собер-Баш, хранящей станицу. Надышимся. Проголодаемся и вспомним про ждущий нас традиционный казачий плов и узвар, где взор услаждает пасущийся на поляне великолепный казачий конь Казбек и тихо журчит целебный ручеёк Солёный.
Обращает на себя внимание вереница людей. А куда они тянутся? И слышим в ответ: в православную часовню к месту памяти, где целебные источники и купель. И мы идём с ними отведать серебряной и сероводородной воды да помолиться в благодарность за чудесный день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение
  • Поход
  • Посещение часовни и источников
  • Дегустация минеральной воды
Что не входит
  • Театрализованное представление в казачьих традициях 3000 руб/группа
  • Обед в казачьих традициях: плов, сезонные овощи, хлеб, узвар 350 руб/чел.
  • Круг на казачьем коне 100 ₽
  • Фермерские продукты, сувениры
Место начала и завершения?
Краснодар, ул. Одесская, 37 б
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности в любой день кроме четверга
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь рекомендуется удобная для прогулок.
  • Питание с собой захватить, либо заранее заказать осетинские пироги по 450 ₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договоренности в любой день кроме четверга

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