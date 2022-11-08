Что это за хата такая? Большая, белая хата с синими ставнями и резными наличниками. Здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей.
Заглянем в гости и познакомимся с нынешними хозяевами, рассмотрим старинные предметы быта и расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом. А потом пойдем гулять по азовским просторам: лугам, лесам и горам.
Заглянем в гости и познакомимся с нынешними хозяевами, рассмотрим старинные предметы быта и расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом. А потом пойдем гулять по азовским просторам: лугам, лесам и горам.
Описание экскурсииАутентичная Хата атамана Григория Кочубея В самом центре станицы Азовской Северского района Краснодарского края расположена большая белая хата с синими ставнями да резными наличниками, которые так и зовут заглянуть в гости и познакомиться с хозяевами. Здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей. Как подворье, основанное казаками около 150 лет назад, реставрировали 5 лет старинным традиционным способом семья Кузнецовых и их друзья можно посмотреть 40 видео на канале «Хата атамана». Много находок рассказывают, что пережила Хата и её жители в годы гражданской, Великой Отечественной войны. Возле хаты возвышается вековой реликтовый можжевельник — живой свидетель и участник истории хаты. Требует восстановления таинственный каменный колодец. На подворье всё говорит об исконных традициях и быте уникального Азовского казачьего войска! Слышите? Это песни народа сопровождают каждый шаг и можно живо представить уклад станичной жизни, её основательность: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко, готовили пищу из натуральных продуктов на огне, парились, а по вечерам нежились на печи, чтили воинов, шили наряды и украшали вышивкой рушники да шали и без Бога ни до порога. Получатся прекрасные фотографии! Маршрут «Солёный» И уже хочется поближе познакомиться с нынешними жителями Азовской — они также соблюдают традиции дедов, не зарывают свои таланты в землю? Вместе с Историческим театром погрузимся в удивительные звуки старинных русских музыкальных инструментов, которые затронут струны чьей-то души. А казаки? Также они смекалисты, бесстрашны, знают каждую яругу в округе? Доверимся — с ними не страшно даже в гору, в лес по маршруту «Солёный». На верху, на широкой поляне глянем окрест, полюбуемся горой Собер-Баш, хранящей станицу. Надышимся. Проголодаемся и вспомним про ждущий нас традиционный казачий плов и узвар, где взор услаждает пасущийся на поляне великолепный казачий конь Казбек и тихо журчит целебный ручеёк Солёный. Обращает на себя внимание вереница людей. А куда они тянутся? И слышим в ответ: в православную часовню к месту памяти, где целебные источники и купель. И мы идём с ними отведать серебряной и сероводородной воды да помолиться в благодарность за чудесный день.
По договоренности в любой день кроме четверга
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хата атамана
- Панорамные точки
- Часовню Александра Невского
- Источники с минеральной водой
Что включено
- Транспортные услуги
- Экскурсионное сопровождение
- Прогулка к Базе казаков, Святому источнику и обзорной точке
- Посещение часовни и источников
- Дегустация минеральной воды
Что не входит в цену
- Театрализованное представление в казачьих традициях 5000 руб/группа
- Кафе от 400 руб/чел.
- Круг на казачьем коне 150 ₽/чел.
- Фермерские продукты, сувениры
- Фольклорный коллектив 8000 ₽/группа
Место начала и завершения?
Краснодар, ул. Одесская, 37 б
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности в любой день кроме четверга
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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