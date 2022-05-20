Аутентичная Хата атамана Григория Кочубея

В самом центре станицы Азовской Северского района Краснодарского края расположена большая белая хата с синими ставнями да резными наличниками, которые так и зовут заглянуть в гости и познакомиться с хозяевами. Здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей.

Как подворье, основанное казаками около 150 лет назад, реставрировали 5 лет старинным традиционным способом семья Кузнецовых и их друзья можно посмотреть 40 видео на канале «Хата атамана». Много находок рассказывают, что пережила Хата и её жители в годы гражданской, Великой Отечественной войны.

Возле хаты возвышается вековой реликтовый можжевельник — живой свидетель и участник истории хаты. Требует восстановления таинственный каменный колодец. На подворье всё говорит об исконных традициях и быте уникального Азовского казачьего войска! Слышите? Это песни народа сопровождают каждый шаг и можно живо представить уклад станичной жизни, её основательность: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко, готовили пищу из натуральных продуктов на огне, парились, а по вечерам нежились на печи, чтили воинов, шили наряды и украшали вышивкой рушники да шали и без Бога ни до порога. Получатся прекрасные фотографии!

Маршрут «Солёный»

И уже хочется поближе познакомиться с нынешними жителями Азовской — они также соблюдают традиции дедов, не зарывают свои таланты в землю? Вместе с Историческим театром погрузимся в удивительные звуки старинных русских музыкальных инструментов, которые затронут струны чьей-то души. А казаки? Также они смекалисты, бесстрашны, знают каждую яругу в округе? Доверимся — с ними не страшно даже в гору, в лес по маршруту «Солёный». На верху, на широкой поляне глянем окрест, полюбуемся горой Собер-Баш, хранящей станицу. Надышимся. Проголодаемся и вспомним про ждущий нас традиционный казачий плов и узвар, где взор услаждает пасущийся на поляне великолепный казачий конь Казбек и тихо журчит целебный ручеёк Солёный.

Обращает на себя внимание вереница людей. А куда они тянутся? И слышим в ответ: в православную часовню к месту памяти, где целебные источники и купель. И мы идём с ними отведать серебряной и сероводородной воды да помолиться в благодарность за чудесный день.