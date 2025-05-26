читать дальше

что планировали по программе. Огромная благодарность за информационное наполнение поездки гиду Светлане. Очень опытный и профессиональный гид и просто потрясающая женщина! С ней любое путешествие будет максимально интересным и увлекательным. Отдельная благодарность нашему сопровождающему гиду Ксении - за заботу, внимательность, красивые фотесессии и контроль тайминга)). Благодаря ей везде успели и все посмотрели. Дорога была безопасной и комфортной, благодаря водителю Дмитрию. От души рекомендую компанию всем желающим увидеть Чечню и узнать о ее обычаях и истории.