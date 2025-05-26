Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
15 дек в 06:30
16 дек в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
Мечети, древний город, серпантины и горные пейзажи - прочувствовать дух республики
Начало: В районе ТЦ «Галерея»
12 дек в 22:00
6 янв в 22:00
16 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2025Только что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованное путешествие - посмотрели все,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Грозный»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Грозный" можно забронировать 4 экскурсии от 16 500 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Грозный», 176 ⭐ отзывов, цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль