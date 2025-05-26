Мои заказы

Экскурсии из Краснодара в Грозный

Найдено 4 экскурсии в категории «Грозный» в Краснодаре, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
На машине
13 часов
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
15 дек в 06:30
16 дек в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
Мечети, древний город, серпантины и горные пейзажи - прочувствовать дух республики
Начало: В районе ТЦ «Галерея»
12 дек в 22:00
6 янв в 22:00
16 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2025
    Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
    Только что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованное путешествие - посмотрели все,
    читать дальше

    что планировали по программе. Огромная благодарность за информационное наполнение поездки гиду Светлане. Очень опытный и профессиональный гид и просто потрясающая женщина! С ней любое путешествие будет максимально интересным и увлекательным. Отдельная благодарность нашему сопровождающему гиду Ксении - за заботу, внимательность, красивые фотесессии и контроль тайминга)). Благодаря ей везде успели и все посмотрели. Дорога была безопасной и комфортной, благодаря водителю Дмитрию. От души рекомендую компанию всем желающим увидеть Чечню и узнать о ее обычаях и истории.

    Только что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованноеТолько что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованное

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Грозный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
  2. Из Краснодара - в горную Адыгею
  3. Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
  4. Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Гуамское ущелье
  5. Лаго-Наки
  6. Войсковой собор Александра Невского
  7. Стадион Краснодар
  8. Орлиная полка
  9. Горячий Ключ
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Грозный" можно забронировать 4 экскурсии от 16 500 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Грозный», 176 ⭐ отзывов, цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль