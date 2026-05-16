Мы отправимся на один из термальных источников Адыгеи — вы окунётесь в горячие бассейны среди заснеженных гор и насладитесь минеральной водой.
У вас будет время, чтобы посетить сауну, хаммам и зону релакса, а после я отвезу вас обратно в Краснодар.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Дорога
Туда и обратно доставлю вас на комфортабельном автомобиле, не нужно переживать о дороге и искать транспорт.
Отдых
- Вода с борной и кремниевой кислотами, йодом и бромом. Температура от 28 до 40°C
- Современная инфраструктура: открытые и крытые бассейны, гидромассажные аттракционы, спа-центр с саунами и фитобочками, тренажёрный зал, детский клуб и мангальная зона
- Ресторан с европейской и национальной кухней
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Краснодара
9:30 — отдых в термальном комплексе
14:00 — выезд обратно
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле Hyundai Solaris
- Вы можете выбрать один из трёх крупнейших термальных комплексов: «АкваТермо», «Псыгупс» или «Водная Ривьера»
- Дополнительные расходы: пребывание на термальных источниках (от 500 ₽ за час с чел.), обед в кафе
- Дополнительно (по желанию): я могу провести для вас фотосессию на iPhone 17 Pro (более 50 качественных фото) или смонтировать короткий видеоролик для размещения в соцсетях. Стоимость одной услуги — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Краснодаре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 494 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
от 12 990 ₽ за экскурсию