1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«Комплекс термальных источников»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
«Термальные источники (по желанию)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«А завершится экскурсия в местном термальном источнике со слабоминерализованной водой»
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Посетим храмы и монастырь в горах, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТравушкина16 мая 2024Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
- ККсения11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
- ММария27 апреля 2024Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
- ССергей19 апреля 2024Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
- ААнастасия17 апреля 2024Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «SPA»
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