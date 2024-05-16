Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 6 экскурсий в категории «SPA» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«Комплекс термальных источников»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
«Термальные источники (по желанию)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«А завершится экскурсия в местном термальном источнике со слабоминерализованной водой»
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Посетим храмы и монастырь в горах, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Травушкина
    16 мая 2024
    В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
    Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
    Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
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    мере. Кстати, очень удобные кресла в автобусе, что бывает крайне редко. Все остановки комфортные, где можно сходить и в туалет и вкусно покушать. Отдельное спасибо гиду Андрею. Замечательная организация и было интересно слушать легенды и историю мест.

  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
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    Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.

  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
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    влюблённый в свой край. С ней очень легко и комфортно, время пролетело незаметно. Мария, большое спасибо за экскурсию! Надеемся, что приедем ещё и вновь поедем с Вами изучать чудесные места!

    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «SPA»

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  1. Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
  2. Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
  3. Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
  4. В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
  5. Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
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  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "SPA" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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