Ирина

Как приятно иметь дело с профессионалом!!! Гид Елена Ульянченко именно такой человек! Все прекрасно в ней! Образ, интеллект, воспитание, прекрасный представитель города Краснодар! Сколько эмпатии, уважения и доброты! Отличная экскурсия, много интересной информации, приятный и полезный диалог! Рекомендую всем! День прошел очень насыщенно, а время пролетело незаметно. С удовольствием буду вспоминать поездку и надеюсь на новые встречи! Спасибо 🙏🙏🙏💓