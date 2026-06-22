Всего час от Краснодара — и совсем другой ритм.
Горячий Ключ лечит не только водой: здесь помогает сам воздух, настоянный на фитонцидах пицундских сосен, виды скал и тишина старого курортного парка.
Это идеальный экспресс-формат для перезагрузки, оздоровления и погружения в атмосферу знаменитого курорта.
Горячий Ключ лечит не только водой: здесь помогает сам воздух, настоянный на фитонцидах пицундских сосен, виды скал и тишина старого курортного парка.
Это идеальный экспресс-формат для перезагрузки, оздоровления и погружения в атмосферу знаменитого курорта.
Описание экскурсии
- Аллея тысячи сосен — сосновый бор с пицундскими соснами и соснами Коха
- Целебный парк — сердце курорта с фонтанами, беседками и Питьевой галереей, где можно попробовать воду из разных скважин. Здесь же — Триумфальная арка и памятник с золотыми львами
- Подвесной мост с панорамой реки Псекупс и гор, а рядом — Минеральная поляна с имперским обелиском
- Родник Святителя Пантелеймона и Иверская часовня
- Дантово ущелье и скала Петушок — впечатляющие творения природы и местные легенды
Вы узнаете:
- как поселение Псыфабэ превратилось во всероссийский курорт
- в чём секрет минеральных и святых источников Горячего Ключа
- какие легенды хранят скалы Дантова ущелья
- как устроена питьевая галерея и чем отличаются воды разного состава
После экскурсионной части у вас будет свободное время — на сувенирные лавки, дом мёда или канатную дорогу с посещением парка «Дыхание гор» и колеса обозрения.
Организационные детали
- Выезд из Краснодара в 10:00, возвращение около 15:30. Дорога в один конец занимает около часа с технической остановкой
- Трансфер — на микроавтобусе или легковом автомобиле Hyundai, Toyota или Renault. По запросу поставим детские кресла
- На территории парка есть кафе — при желании вы перекусите там или устроите пикник в беседке (не входит в стоимость)
- Дополнительно по желанию оплачивается билет на канатную дорогу — 1600 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 690 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Как приятно иметь дело с профессионалом!!! Гид Елена Ульянченко именно такой человек! Все прекрасно в ней! Образ, интеллект, воспитание, прекрасный представитель города Краснодар! Сколько эмпатии, уважения и доброты! Отличная экскурсия, много интересной информации, приятный и полезный диалог! Рекомендую всем! День прошел очень насыщенно, а время пролетело незаметно. С удовольствием буду вспоминать поездку и надеюсь на новые встречи! Спасибо 🙏🙏🙏💓
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Е
Елена - восхитительный гид! Экскурсия супер, любая беседа будет поддержана, любой вопрос будет решен 🫶🏻
+2
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N
Так сложилось, что на эту дату оказалась только я в группе:) Тем не менее организаторы выполнили все свои обязательства, за что я им (Полине) очень благодарна. Из шумного, душного, жаркого
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Поездка с гидом Еленой к Горячему ключу мне очень понравилась! Гид отлично владеет материалом, заботится о комфорте группы, точно соблюдает тайминги (мне было важно, чтобы мы вернулись в обозначенное в
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Т
Провели прекрасный день на экскурсии в Горячем Ключе. Живописная местность, горный воздух, вкусная вода из минеральных источников (особенно 21), сосновая аллея, благоустроенные горные тропы вдоль водопадов и реки. Есть и где перекусить, и где послушать пенье птиц.
А главный заряд хорошего настроения мы получили от нашего гида Елены - исключительно энергичного и положительно заряженного человека!
Однозначно рекомендуем посетить.
А главный заряд хорошего настроения мы получили от нашего гида Елены - исключительно энергичного и положительно заряженного человека!
Однозначно рекомендуем посетить.
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Экскурсия отличная, Елена прекрасный гид. Запомнились ступени из песчаника - ощущения при подъеме драйвовые, и канатка - виды прекрасные. Елена знает всё, рассказывает о каждом шаге на экскурсии - интересно,
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