EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Эта поездка познакомит вас с одними из самых красивых панорам Лаго-Наки.
Поднявшись по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы прогуляетесь к скале Чёртов палец, заглянете в Пещеру Желаний и полюбуетесь горными пейзажами.
Завершится путешествие посещением «Дома Мёда и сыра», где можно попробовать натуральные продукты Адыгеи.
Поднявшись по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы прогуляетесь к скале Чёртов палец, заглянете в Пещеру Желаний и полюбуетесь горными пейзажами.
Завершится путешествие посещением «Дома Мёда и сыра», где можно попробовать натуральные продукты Адыгеи.
Описание экскурсииЛаго-Наки — это простор горных плато, отвесные скалы и панорамы, которые надолго остаются в памяти. Во время этой поездки вы подниметесь по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, прогуляетесь по живописным тропам и побываете у одной из самых известных природных достопримечательностей Адыгеи — скалы Чёртов палец. С высоты почти километра над уровнем моря перед вами откроются виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау и гору Большой Тхач. По пути вы заглянете в просторную Пещеру Желаний, рядом с которой оборудована смотровая площадка с великолепными видами на горные леса. Маршрут проходит по хребту, где среди скал скрываются гроты и небольшие пещеры, а главной точкой путешествия станет скала Чёртов палец. С ней связано множество легенд, а с вершины открываются впечатляющие панорамы горных хребтов, долин и адыгейских деревень. Во время прогулки предусмотрен привал на природе, поэтому стоит взять с собой лёгкий перекус и любимый напиток в термосе. На обратном пути мы посетим «Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук, где можно попробовать горный мёд разных сортов, продукты пчеловодства и знаменитые адыгейские сыры местных производителей. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
Выходные и праздничные
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даховская канатная дорога
- Хребет Уна-Коз
- Лаго-Накское нагорье
- Панорама на хребет Азиш-Тау
- Панорама Горы Большой Тхач
- Пещера Желаний
- Скала Чёртов палец
- Гроты и пещеры хребта Уна-Коз
- «Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд на канатной дороге - 800 руб. в обе стороны
- ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: Выходные и праздничные
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Хорошо организована экскурсия: быстро собрались, чуть раньше выехали, дали время прийти в себя после раннего пробуждения.
Гид рассказывал много интересных историй о крае и республике Адыгея, про Майкоп. Скучно не было).
Гид рассказывал много интересных историй о крае и республике Адыгея, про Майкоп. Скучно не было).
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Р
Увидел всё, что хотел. Природа супер, гид очень интересно всё рассказывает. В общем советую всем. Будьте внимательны и рассчитывайте свои силы, маршрут около 12км, из них большая часть это спуск. Людям в возрасте может быть тяжело.
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О
подниматься в горы на канатке это еще одно впечатление,но в дождь идти на плато к Чертовому пальцу просто не стоит. Т.к. пока дойдешь ладно все мокрые,но грязные это никуда не
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В
Очень понравилась экскурсия! Все отлично организовано, экскурсовод замечательный👍впечатлений море! Время пролетело незаметно 🤗
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П
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