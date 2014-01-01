EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

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На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)
Савранская канатная дорога - первая канатная дорога Адыгеи, открыта в 2014г. В ст. Даховской. По Даховской канатной дороге или еще её называют "Савранская", мы поднимемся почти на 1 км. над уровнем моря 🌊 на хребет "Уна-Коз". Протяжённость канатной дороги – 1 км 250 м.
Обзорная площадка. С обзорной площадки откроются красивейшие 🤩 панорамы на Лаго-Накское нагорье: хребет "Азиш-Тау", гору Большой "Тхач", скалу "Чертов палец". Рядом есть пещера "Желаний" и веревочный парк 🌳.
Пещера «Желаний». От верхней станции канатной дороги до пещеры Желаний всего несколько десятков метров. Пещера очень просторная, в ней может поместиться одновременно несколько человек, стоя во весь рост. У выхода из пещеры оборудована удобная площадка с ограждением, с которой можно полюбоваться первозданной природой.
Грот «Каменного человека». Причудливая форма гор ⛰️, источенная ветрами, дождями, укрытая лишайниками ежегодно привлекает к себе сотни туристов. Окрестности окружены ареалом таинственности - в скальном боку хребта находятся большое количество гротов и ряд пещер, некоторые из них сквозные, и, войдя в одну из них, вы можете выйти с другой, среди них есть пещеры со следами пребывания в ней древнего человека.
Скала «Чертов палец». Знаменитый Чертов палец расположен на обрывистом юго-западе массива Уна-Коз. По форме скала напоминает пару пальцев, языческого идола или же рога козы. Традиция называть подобные образования «Чертовыми» уходит в глубокую древность, когда предки верили в громовержца Перуна и особо почитали его. Люди верили, что это настоящие места силы, их следует уважать и бояться. Туристы любят утес за возможность сделать на его вершине красивые 🤩 фото. Скала Чертов палец, поросшая лишайником, мхом и зеленью, открывает невероятные виды на близлежащие пики, далекие деревушки и бескрайние просторы – снимки с возвышенности получаются действительно эффектными и оригинальными. Живописная и интересная природа делает путешествие сюда по-настоящему запоминающимся и необычным.
Каменный мост в ст. Даховской. Заканчивается наш маршрут у старого каменного моста ст. Даховской. Мост начали возводить в 1905 году и строили его несколько лет в качестве укрепления на кордоне казаками-штрафниками, выполнявшими принудительные работы за участие в восстании, но и сегодня время над ним неподвластно, он служит визиткой ст. Даховской.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Проезд на канатной дороге - 600 руб.
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)
На хребет Уна-Коз по Савранской канатной дороге (зима)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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