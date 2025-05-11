EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

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Лаго-Наки: На хребет УНА-КОЗ к скале «Чёртов палец»

Экскурсия на Савранскую канатную дорогу и Желания в Краснодаре
Эта поездка познакомит вас с одними из самых красивых панорам Лаго-Наки.

Поднявшись по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы прогуляетесь к скале Чёртов палец, заглянете в Пещеру Желаний и полюбуетесь горными пейзажами.

Завершится путешествие посещением «Дома Мёда и сыра», где можно попробовать натуральные продукты Адыгеи.
4.8
5 отзывов
Лаго-Наки: На хребет УНА-КОЗ к скале «Чёртов палец»
Лаго-Наки: На хребет УНА-КОЗ к скале «Чёртов палец»
Лаго-Наки: На хребет УНА-КОЗ к скале «Чёртов палец»

Описание экскурсии

Лаго-Наки — это простор горных плато, отвесные скалы и панорамы, которые надолго остаются в памяти. Во время этой поездки вы подниметесь по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, прогуляетесь по живописным тропам и побываете у одной из самых известных природных достопримечательностей Адыгеи — скалы Чёртов палец. С высоты почти километра над уровнем моря перед вами откроются виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау и гору Большой Тхач. По пути вы заглянете в просторную Пещеру Желаний, рядом с которой оборудована смотровая площадка с великолепными видами на горные леса. Маршрут проходит по хребту, где среди скал скрываются гроты и небольшие пещеры, а главной точкой путешествия станет скала Чёртов палец. С ней связано множество легенд, а с вершины открываются впечатляющие панорамы горных хребтов, долин и адыгейских деревень. Во время прогулки предусмотрен привал на природе, поэтому стоит взять с собой лёгкий перекус и любимый напиток в термосе. На обратном пути мы посетим «Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук, где можно попробовать горный мёд разных сортов, продукты пчеловодства и знаменитые адыгейские сыры местных производителей. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

Выходные и праздничные

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Даховская канатная дорога
  • Хребет Уна-Коз
  • Лаго-Накское нагорье
  • Панорама на хребет Азиш-Тау
  • Панорама Горы Большой Тхач
  • Пещера Желаний
  • Скала Чёртов палец
  • Гроты и пещеры хребта Уна-Коз
  • «Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд на канатной дороге - 800 руб. в обе стороны
  • ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: Выходные и праздничные
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте фамилии
  • Имена
  • Отчества
  • Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Ю
Хорошо организована экскурсия: быстро собрались, чуть раньше выехали, дали время прийти в себя после раннего пробуждения.
Гид рассказывал много интересных историй о крае и республике Адыгея, про Майкоп. Скучно не было).
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Водитель очень внимательный к пассажирам, всегда старался сделать наше путешествие комфортнее).
Немного погода подвела: дождь и туман на хребте. Дороги сразу превратились в кашу, было сложно передвигаться без туристических палок. Сам маршрут очень приятный, через лес, несложный, если не считать мокрой грязи под ногами.
На хребте есть кафе, где можно поесть, чай попить.
На обратном пути заехали в дом мёда: очень вкусный мёд, джем из местных ягод/фруктов.

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Р
Увидел всё, что хотел. Природа супер, гид очень интересно всё рассказывает. В общем советую всем. Будьте внимательны и рассчитывайте свои силы, маршрут около 12км, из них большая часть это спуск. Людям в возрасте может быть тяжело.
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О
подниматься в горы на канатке это еще одно впечатление,но в дождь идти на плато к Чертовому пальцу просто не стоит. Т.к. пока дойдешь ладно все мокрые,но грязные это никуда не
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пойдет. Люди после экскурсии могут ехать на вокзал,в таком виде никуда не годится. большая благодарность экс-ду Андрею. грамотная речь,отношение к членам группы,знание истории края такое редко встретишь среди молодых представителей турфирм. И как же не оставить слова благодарности водителю микроавтобуса. Большое-большое всем спасибо. 4ка за непогоду

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В
Очень понравилась экскурсия! Все отлично организовано, экскурсовод замечательный👍впечатлений море! Время пролетело незаметно 🤗
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П
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