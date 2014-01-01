EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Савранская канатная дорога - первая канатная дорога Адыгеи, открыта в 2014г. В ст. Даховской. По Даховской канатной дороге или еще её называют "Савранская", мы поднимемся почти на 1 км. над уровнем моря 🌊 на хребет "Уна-Коз". Протяжённость канатной дороги – 1 км 250 м.

Обзорная площадка. С обзорной площадки откроются красивейшие 🤩 панорамы на Лаго-Накское нагорье: хребет "Азиш-Тау", гору Большой "Тхач", скалу "Чертов палец". Рядом есть пещера "Желаний" и веревочный парк 🌳.

Пещера «Желаний». От верхней станции канатной дороги до пещеры Желаний всего несколько десятков метров. Пещера очень просторная, в ней может поместиться одновременно несколько человек, стоя во весь рост. У выхода из пещеры оборудована удобная площадка с ограждением, с которой можно полюбоваться первозданной природой.

Грот «Каменного человека». Причудливая форма гор ⛰️, источенная ветрами, дождями, укрытая лишайниками ежегодно привлекает к себе сотни туристов. Окрестности окружены ареалом таинственности - в скальном боку хребта находятся большое количество гротов и ряд пещер, некоторые из них сквозные, и, войдя в одну из них, вы можете выйти с другой, среди них есть пещеры со следами пребывания в ней древнего человека.

Скала «Чертов палец». Знаменитый Чертов палец расположен на обрывистом юго-западе массива Уна-Коз. По форме скала напоминает пару пальцев, языческого идола или же рога козы. Традиция называть подобные образования «Чертовыми» уходит в глубокую древность, когда предки верили в громовержца Перуна и особо почитали его. Люди верили, что это настоящие места силы, их следует уважать и бояться. Туристы любят утес за возможность сделать на его вершине красивые 🤩 фото. Скала Чертов палец, поросшая лишайником, мхом и зеленью, открывает невероятные виды на близлежащие пики, далекие деревушки и бескрайние просторы – снимки с возвышенности получаются действительно эффектными и оригинальными. Живописная и интересная природа делает путешествие сюда по-настоящему запоминающимся и необычным.

Каменный мост в ст. Даховской. Заканчивается наш маршрут у старого каменного моста ст. Даховской. Мост начали возводить в 1905 году и строили его несколько лет в качестве укрепления на кордоне казаками-штрафниками, выполнявшими принудительные работы за участие в восстании, но и сегодня время над ним неподвластно, он служит визиткой ст. Даховской.