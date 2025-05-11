EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта поездка познакомит вас с одними из самых красивых панорам Лаго-Наки.



Поднявшись по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы прогуляетесь к скале Чёртов палец, заглянете в Пещеру Желаний и полюбуетесь горными пейзажами.



Завершится путешествие посещением «Дома Мёда и сыра», где можно попробовать натуральные продукты Адыгеи. 4.8 5 отзывов

EOS-tour Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Групповая экскурсия 3700 ₽ за человека 4.8 5 отзывов более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Лаго-Наки — это простор горных плато, отвесные скалы и панорамы, которые надолго остаются в памяти. Во время этой поездки вы подниметесь по Даховской канатной дороге на хребет Уна-Коз, прогуляетесь по живописным тропам и побываете у одной из самых известных природных достопримечательностей Адыгеи — скалы Чёртов палец. С высоты почти километра над уровнем моря перед вами откроются виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау и гору Большой Тхач. По пути вы заглянете в просторную Пещеру Желаний, рядом с которой оборудована смотровая площадка с великолепными видами на горные леса. Маршрут проходит по хребту, где среди скал скрываются гроты и небольшие пещеры, а главной точкой путешествия станет скала Чёртов палец. С ней связано множество легенд, а с вершины открываются впечатляющие панорамы горных хребтов, долин и адыгейских деревень. Во время прогулки предусмотрен привал на природе, поэтому стоит взять с собой лёгкий перекус и любимый напиток в термосе. На обратном пути мы посетим «Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук, где можно попробовать горный мёд разных сортов, продукты пчеловодства и знаменитые адыгейские сыры местных производителей. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

Выходные и праздничные Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Даховская канатная дорога

Хребет Уна-Коз

Лаго-Накское нагорье

Панорама на хребет Азиш-Тау

Панорама Горы Большой Тхач

Пещера Желаний

Скала Чёртов палец

Гроты и пещеры хребта Уна-Коз

«Дом Мёда и сыра» на хуторе Шунтук Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение

Страховка Что не входит в цену Проезд на канатной дороге - 800 руб. в обе стороны

ВСЕ ДОПЛАТЫ НА МЕСТЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Место начала и завершения? Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Когда и сколько длится? Когда: Выходные и праздничные Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация При бронировании обязательно указывайте фамилии

Имена

Отчества

Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.