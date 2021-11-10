Сообщество туроператоров «Большая страна»



Мы с женой впервые пользовались услугами Сообщества туроператоров «Большая страна» (bolshayastrana.com). И скажу сразу, не пожалели. Выбор направлений и видов внутреннего отдыха в этой организации обширнейший. У нас прямо глаза разбежались. Проспорив безрезультатно о выборе маршрута, мы поняли, что без консультации специалиста не обойтись. Обратились к эксперту по путешествиям в компании «Большая страна» Юлии Ростовщиковой. Девушка активно включилась в поиск подходящего для нас тура: не очень дорогого, не очень физически напряжённого, но очень интересного. Задача не из простых. Но Юля, проявив терпение и профессионализм, сумела найти вариант, который нас полностью устроил – «Экскурсионный тур по Адыгее. Сокращённый маршрут». Путешествие рассчитано на 6 дней (с 3 по 8 октября). Что и говорить, времени не очень много, поэтому для нас дорог был каждый час предстоящего отдыха. И Юля сумела найти авиабилеты, которые позволили нам использовать по полной и день приезда, и день отъезда. Рановато пришлось выезжать из дома в аэропорт, но зато в нашем распоряжении оставался почти целый первый день путешествия.

За пару дней до начала тура с нами связалась гид, которой предстояло сопровождать нас во время путешествия - Алина Гиричева (фамилия неточно). Для нас она создала группу в WhatsApp, благодаря чему мы находились в постоянном контакте с нашим инструктором и имели возможность получать исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы ещё до начала путешествия. В общем, очень удобно.

Встреча в аэропорту Краснодара прошла без каких-либо накладок. Дорога до посёлка Каменномостский неблизкая - больше 2-х часов. Но мне повезло: досталось место рядом с водителем, и я мог наслаждаться видом мелькавших вдоль дороги пейзажей (пассажирские места оборудованы затемнёнными окнами).

По приезду в гостиницу «Парк Хаджох» нас разместили по номерам, мы пообедали и отправились на первую нашу экскурсию на термальные источники «Водная Ривьера». Сразу отмечу, что программа тура подобрана очень рационально. Дорога на экскурсии не занимала много времени, а потому туристы имели возможность получше ознакомиться с достопримечательностями.

В первый день микроавтобус приехал за нами с опозданием, а потому народ был немного взведён. На стоянке турбазы «Водная Ривьера» мы впервые очно познакомились с Алиной. К сожалению, знакомство прошло не очень гладко: одна из туристок на повышенных тонах стала требовать, чтобы было учтено наше опоздание, и мы смогли провести на источнике положенные нам три часа. Никто с ней не спорил. Нам раздали полотенца, на ресепшене мы получили браслеты и направились в раздевалки.

По-видимому, термальный источник пользуется повышенным спросом. В раздевалке было многолюдно, шумно и влажно. Это характерно для всех бассейнов, аквапарков, бань и т. п. Вместе с тем, в помещении было относительно чисто. Уборщицы постоянно протирали полы, прибирались в туалете, убирали забытые посетителями полотенца, поправляли шторы в душевых. Спасибо им.

С погодой нам не очень повезло: пасмурно, ветрено, время от времени начинался мелкий противный дождь, температура +13℃. Поэтому первым делом мы нырнули в бассейн, где вода была нагрета до +37℃ (температура воды указана на щите, установленном рядом с ванной). Пробежка раздетым по промозглой погоде увеличила наслаждение от пребывания в почти горячей воде. Выходить не хотелось, но надо было попробовать воду и в других бассейнах. Больше всего людей было в ванне с водой, температура которой, согласно объявлению на щите у бортика, +39℃. Мне же понравилось чередовать бассейны с горячей водой и с освежающей - +19℃.

Как ни здорово было принимать контрастные ванны, примерно через час нам стало наскучивать это развлечение. На улице холодно, не полежать на шезлонгах, не позагорать. В бассейнах не поплавать - слишком много посетителей. Приходилось бегать от ванны к ванной, и, в конце концов, мы решили завершить водные процедуры и попить кофе в буфете. Но вид полутёмного зала и очереди к стойке оставил наше намерение не исполненным. Рядом был ещё какой-то большой, такой же полутёмный зал, со стоящими в ряд столами и скамейками вдоль них. За ними сидели люди с, по-видимому, принесённой с собой снедью. Увиденное также не вдохновило нас, да и с собой мы не взяли ничего на перекус. Пришлось коротать оставшееся до окончания сеанса время в вестибюле турбазы.

Какие в итоге впечатления остались у меня после посещения термального источника «Водная Ривьера»? Многолюдно, но это не удивительно. Такого рода развлечения всегда привлекают много туристов. Взять хотя бы тот же «бассейн Афродиты» в знаменитом турецком «Памуккале». Там тоже яблоку негде упасть. Удовольствия от необычного купания от этого не убывает.

А вот сопутствующая инфраструктура произвела не самое лучшее впечатление. Зал для отдыха и кафе вообще напомнили мне вокзальные точки общепита 90-х годов прошлого века.

Вода в бассейнах минеральная, но никто не рассказал нам о правилах пребывания в ней. Случайно, уже накупавшись вдоволь, я увидел плакат с регламентом купания в необычной воде. Было туманно, и видимость неважная.

Хорошо было бы сделать более гибким расписание посещения источника. В непогоду сеанс в 3 часа представляется мне чересчур долгим, а одного часа маловато. Может быть, имело бы смысл предусмотреть длительность сеансов в 1,5 и 2 часа?

Понятно, что всё это требует финансовых вложений. Но, мне кажется, что дополнительный комфорт привлечёт ещё больше туристов, а значит и отдачу от инвестиций.

Чтобы не подумали, что я только и делаю, что брюзжу, скажу: мне очень понравилась сама процедура купания в термальной воде. А ещё довольно привлекательно выглядит вечерняя расцветка площади с бассейнами.

На следующий день мы выехали в Свято-Михайло-Афонский монастырь (Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую общежительную мужскую пустынь).

Небольшое отступление. На экскурсии нас отвозили на микроавтобусах. Как правило, они подавались в оговоренное время, ну, может быть, с небольшой задержкой. А вот место отъезда часто менялось без предупреждения: один раз от ворот гостиницы «Парк Хаджох», другой – от универмага, расположенного неподалёку. Дело не в том, что до автобуса надо было пройти метров 150-200, просто приходилось гадать, куда сегодня нам выходить. Ну да ладно.

Так вот, у Свято-Михайло-Афонского монастыря очень трудная судьба. Основанный в конце 19-го века, он не избежал печальной участи многих духовных обителей в начале века 20-го. Чего только не видели его стены: и дом отдыха ГПУ, и коммуну, и дом инвалидов войны, и детскую трудовую колонию… Были взорваны Успенский собор и храм Преображения на горе Физиабго, разобраны многие другие здания монастыря. Только в начале нынешнего тысячелетия произошло возвращение святыни верующим. Упорным и тяжёлым трудом братии монастырь можно сказать восстанавливается из руин. Низкий поклон им.

К сожалению, нам опять сопутствовала непогода: туман, дождь, низкие облака. Поэтому оценить окружающую обитель красоту нам было затруднительно. Зато территория самой пустыни, кажется, вычищена до блеска. Липовая аллея, ведущая к восстановленному Храму Архангела Михаила, поражает курортной красотой и монументальностью деревьев. Их кроны сомкнулись вверху, образуя свод, защищающий и от дождя, и от жаркого солнца. Даже в непогоду всё выглядит очень уютно, умиротворяюще. Вообще меня не покидало чувство необычайного спокойствия, пока я ходил по дорожкам этого святого места.

Мы побывали в двух храмах: Архангела Михаила и Свято-Троицкий. Оба они продолжают восстанавливаться. Но то, что уже сделано, поражает яркой росписью и какой-то необычной светлостью.

Посмотреть на окрестности монастыря с высоты колокольни Свято-Троицкого храма нам не удалось из-за непогоды.

Но на этом наша экскурсия не закончилась. Мы отправились в рукотворную пещеру, по легенде вырытую на склоне горы несколькими старцами для обустройства подземного храма и жилых келий. Прежде всего меня поразила живописная дорога, которой мы добирались до неё. Нас окружал поистине реликтовый лес: с могучими деревьями, увитыми лианами и покрытыми мохнатым мхом. Снизу невозможно было разглядеть их величие, но в поваленном состоянии они являли свои размеры во всей красе. Спасибо братии, нам не пришлось скользить по мокрому и раскисшему от непрерывного дождя склону, чтобы достигнуть входа в пещеру. К нему ведёт коленчатая металлическая лестница, местами с очень крутыми уклонами. На обратном пути приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание.

Сама пещера выглядит почти первозданно. Ну, может быть, я чуть преувеличиваю. Вход настолько низок, что невольно пришлось поклониться не очень гостеприимно встречающему нас культовому месту. Ходы и своды внутри местами также весьма узкие и низкие, поэтому из пещеры мы выбрались малость помятыми и испачканными. Но это не главное. Древней наскальной живописи мы не увидели, зато результаты упорного труда человека смогли оценить. Высоченный свод подземного храма свидетельствовал о том, сколько сил потребовалось вложить нашим предкам, чтобы попытаться искупить допущенные ими грехи.

Путь себе мы освещали свечами, что придавало ещё большей таинственности и мистичности происходящему. Колеблющийся отсвет огня выхватывал из темноты неровные стены узких проходов, уходящие в темноту входы в кельи, смыкающиеся над головой своды храмового зала. Не хватало только соответствующего музыкального сопровождения. А может, и лучше, что слышался только людской шёпот и шорох нащупывающих дорогу ног. В одном из залов пещеры мы увидели двух летучих мышей. Они висели вниз головой. Что интересно, никто не испугался их вида.

Путь наверх занял гораздо больше времени, чем спуск к пещере. На верхней точке я едва мог перевести дыхание, но всё же решил идти к ещё одной святыне монастыря - источнику Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, чтобы набрать немного святой водицы. Дорога к нему мне показалась тоже не из простых, но с Божьей помощью я доковылял до него и увидел солидную очередь из жаждущих наполнить необъятные пятилитровые баклажки. А струйка воды была едва различима. Мне хватило времени сходить на колокольню на вершине горы, в которую может позвонить каждый желающий. Я не стал, силы были уже на исходе. С горы должен был открываться вид на её подножие, но не случилось: внизу всё заволокло туманом.

Вернулся к источнику и понял, что не успеваю заполнить свою трёхсотграммовую бутылочку от минералки. Пришлось умолять очередь. Не без возмущения, но мне разрешили набрать святой воды.

Несмотря на усталость, я остался очень доволен посещением ещё одного святого места на земле. Хочу ещё раз поблагодарить братию монастыря, его служащих и всех причастных к восстановлению этой легендарной обители за их упорный и благородный труд.

В тот же день после обеда мы отправились в ущелье ручья Руфабго. Эту экскурсию я бы охарактеризовал двумя словами: трудно и великолепно. Очень, во всяком случае для меня, оказалась напряженной дорога вдоль стремительного ручья, более похожего на небольшую горную речку. Затрудняли передвижение раскисшие от продолжительных дождей тропинки вдоль его берега. Но то, что представало перед моими глазами поражало своим величием, стремительностью, незабываемым великолепием падающих с горных уступов вниз потоков воды, зажатых высокими скалистыми берегами. Трудно описать увиденное словами, но это правда было очень впечатляюще и запомнится навсегда. Тем более, что, надеюсь, у меня получится сделать видео из отснятого материала.

Да, это была первая экскурсия, которую для нас проводила непосредственно Алина. Спасибо ей! Своей энергией, неунываемым характером она заряжала нас, ну, по крайней мере, меня, немолодого уже человека, отвыкшего от неприкаянной туристической жизни. И ни на минуту не оставляла без внимания всех членов группы. Дожидалась отставших, давала им возможность отдышаться. В общем, настоящий инструктор.

И ещё на что я обратил внимание. Мне почти не встретилось характерного для публичных мест мусора. Либо туристы стали у нас бережнее относиться к природе, либо сотрудники, обслуживающие маршрут, ответственно выполняют свои обязанности.

Что касается в целом экскурсии в ущелье ручья Руфабго, то я не вижу, что можно было бы в ней изменить. Всё выглядит очень естественным, что, наверное, самое ценное в этом путешествии. И таким и должно остаться в дальнейшем. Ну, может быть, имело бы смысл открыть на входе на маршрут небольшое кафе, чтобы иметь возможность перевести дух после не самого простого перехода (по крайней мере, в дождливую и ненастную погоду). Может быть, правда, оно есть, но я не заметил его от усталости.

На следующее утро мы отправились на канатную дорогу. В общем-то сейчас канатной дорогой трудно кого-либо удивить. Даже в Москве недавно появилась такая на Воробьёвых горах. Да и я этим летом уже поднимался с внуком по канатке в Геленджике в парк «Олимп». И всё же… Невозможно найти хотя бы двух похожих друг на друга подъёмника. Речь не о технических характеристиках, а о ландшафте, на фоне которого происходит подъём на вершину горы. В этот раз кресла поднимались почти в абсолютной тишине, нарушаемой иногда лишь скрипом механизмов. Даже птиц не было слышно. В отсутствие ветра верхнюю станцию укрывал плотный туман. Подъём происходил вдоль коридора, образованного подёрнутыми уже разными цветами деревьями. Умиротворение абсолютное. В такие мгновения хорошо думается о вечном… По мере приближения к вершине туман постепенно рассеивался, открывая взору нечто вроде расщелины, на дне которой нам предстояло приземлиться. Это было обманчивое впечатление. Миновав участок, зажатый с обеих сторон изумительной красоты скалами, дорога вышла на плато (на самом деле, называемом Решеткина поляна), где мы и покинули свои кресла. Короче, я не пожалел, что вновь отправился в путешествие по канатке.

На плато оказалась смотровая площадка. К этому времени погода немного выправилась и перед нами во всей красе предстала живописная долина, раскинувшаяся между скрытыми в облаках (в тумане) вершинами гор. Все тут же принялись фоткать открывшуюся красоту.

Отсюда, как я понял, начинаются маршруты на квадроциклах и конные. Здесь же неподалёку я заметил несколько небольших кафе с мангалами. Но времени на то, чтобы отпробовать угощения, не было - нам предстояло отправиться в пеший маршрут к Чёртову пальцу – так обычно называют камни, выступающие на фоне склона горы. Здесь он напоминает сотворённую из пальцев «козу».

Путь вновь лежал по раскисшим от непрерывных дождей тропинкам, перерезанным корнями деревьев и каменными россыпями. Наша довольно многочисленная группа заметно растянулась. Но гиды заботливо оберегали её с обоих концов: впереди шла неунывающая, энергичная Алина, замыкал шествие общительный Руслан. Видя, что туристы выдыхаются, перескакивая с камня на камень, опираясь на выступающие корни деревьев, пытаясь обходить особенно большие грязные лужи, скользя, как на зимних горках на продолжительных «тягунках» (их я со школы не люблю), инструкторы устраивали для нас небольшие привалы на импровизированных смотровых площадках, откуда во всём могуществе открывалась красота горных пейзажей. Завораживающе! Уходящие за горизонт скрытые в тумане долины, поражали своей необъятностью. Буйство осенних красок расцветило склоны гор. Красавица Белая сверху казалась смиренным ручейком. Да и сама дорога, несмотря на всю свою слякотность, проходила по очень живописным местам. Высоченные буки, будто в почётном карауле выстроились по обеим её сторонам.

Наградой нам была возможность запечатлеть себя в истории на фоне того самого «Чёртова пальца», зависшего над долиной, которая здесь ещё сохранила летние, преимущественно зелёные и изумрудные, цвета.

Не могу не сказать. На этом маршруте на фоне завораживающих видов, не часто, но всё же встречаются следы человеческого присутствия. По-видимому, сказывается наличие на смотровой площадке кафе. Пришлось захватить с собой брошенные кем-то остатки трапезы, чтобы они не портили впечатление другим туристам.

Спускались мы на канатке вновь в тумане.

Рядом с нижней станцией разместился небольшой рыночек, где можно было купить мёд разных сортов, варенье из всякой всячины и местные сувениры, вроде черкесок за 1000 рублей.

Надо отметить, чёткую работу служителей канатной дороги, которые были очень любезны, помогли нам безопасно разместиться в креслах.

После обеда нас повезли в Хаджохскую теснину. Вот где Белая предстаёт во всей красе! Мощный бурлящий поток мутной от постоянных дождей воды с силой протискивается между сжавших его отвесных скал причудливой формы, поросших вековыми деревьями и густым кустарником. Практически в черте посёлка имеется возможность лицезреть мощь природной силы, завораживающий вид бурунящихся потоков, способных всё смести на своём пути!

На всём протяжении Хаджохской теснины оборудованы удобные смотровые площадки для наблюдения за беснующейся Белой. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Много интересного рассказала нам наш гид Алина.

Против платы за возможность приобщиться к этому чуду не возражаю, и сумма 500 рублей (около 6 евро) вполне подъёмная для тех, кто приезжает отдохнуть и познакомиться с красотами нашей необъятной родины за тысячи километров. Чтобы поддерживать эту достопримечательность в приличном состоянии нужны средства, и немалые. Не надо быть ханжами. Турецкие достопримечательности менее 20 евро редко когда стоят.

На территории теснины устроен небольшой зверинец. В нём содержатся два медведя (Тимофей и Афанасий) и медведица (Маня). Знаю, многие зоозащитники возмущаются этим. Но, судя по тому, что нам рассказывали, зверью этому приют был предоставлен в ситуации, угрожающей их жизни, причём со стороны нас, так «любящих» животных, людей. Здесь же для них организованы обширные вольеры. В дикой природе мишки не выживут. Слишком привыкли они к человеку.

Так что ставлю твёрдую пятёрку сотрудникам парка «Хаджохская теснина».

На следующее утро я понял, что не готов отправиться в путешествие в ущелье Мишоко. С трудом поднялся с постели. Ноги практически не держали меня. Икры просто сводило. Всё-таки такая нагрузка оказалась для меня чрезмерной. Возраст, знаете ли. Больные суставы, эндопротез… Короче, взяли с женой тайм-аут на целый день. На конную прогулку тоже не пошли. И правильно сделали. Отдохнув, отмокнув в тёплом гостиничном бассейне, помассировав натруженные ноги, на следующий день с новыми силами утром отправились в Азишскую пещеру.

Надо сказать, что это не первое наше погружение под землю. Вместе с женой в своё время мы побывали в карстовых пещерах Арты на Майорке, поразивших нас своими размерами. Во время сплава по реке Белой на Урале я осматривал наскальную живопись древнего человека в Каповой пещере, почти ползком продирался сквозь узкие проходы и низкие своды Театральной пещеры. А ещё раньше, в студенческие годы, спускался в дикую пещеру в Хакассии. В общем, есть с чем сравнивать. И вот, что я вам скажу. Азишская пещера уступает подземельям Арты по размерам, но не по оформлению, обеспечению доступности. Адыгейская достопримечательность мне даже больше понравилась тем, что удалось сохранить бо́льшую её первозданность. Заграничная больше напоминала залы какого-нибудь грандиозного собора с безупречными дорожками, навязчивым освещением в не совсем подходящих, по моему мнению, местах (всё выглядело бы значительно таинственнее, если бы было поменьше света). Здесь же устроителям удалось сохранить природную дикость пещеры, обеспечив при этом вполне цивилизованные проходы по ней. И освещение оставляло простор нашей фантазии, когда самые тёмные проходы, уходящие в неизвестном направлении, сулили необычные, сказочные приключения. Очень способствовал созданию романтического настроения наш гид по пещере, имя его я, к сожалению, не запомнил. Он так интересно и так заинтересованно рассказывал о, видимо, любимом им чуде природы, что я невольно заслушался. Он же и предложил нам несколько сказочных сюжетов о подземных не очень дружелюбных жителях - троллях.

Поднявшись наверх, мы ещё успели сходить на смотровую площадку, чтобы в который раз полюбоваться красотой горных пейзажей. Благо к этому времени погода наладилась, и нам удалось в полной мере оценить ширь и мощь кавказской природы, разноцветье осеннего леса. У меня просто не хватает слов, чтобы описать всё это великолепие.

Территория, на которой располагается вход в пещеру, хорошо обустроена. Имеется несколько кафе, сувенирные лавки, неподалёку, на дороге, ведущей к плато Лаго-Наки, небольшой рынок, где мы прибрели вкуснейший адыгейский сыр. И ещё не могу не отметить расположенный на этой же площадке туалет – чудо цивилизации, не встречавшееся больше ни на одной другой экскурсии. Это я без сарказма. На самом деле всё очень чисто, технологично и удобно.

В целом я остался доволен этой экскурсией.

Перекусив любезно приготовленной для нас в гостинице «Парк Хаджох» снедью, запив её вкуснейшим травяным чаем с мёдом, затарив рюкзаки адыгейскими деликатесами, мы отправились на плато Лаго-Наки. Вот тут я понял, что означает выражение «дорога, как стиральная доска». Она была не просто разбита – раскурочена. Нашему водителю пришлось проявлять чудеса вождения, чтобы прокарабкиваться между глубокими ямами и выбоинами горного серпантина, рискуя временами сорваться с обрыва (может быть, мне так показалось со страха, но дорога на самом деле просто ужасная). Да ещё погода, как на грех опять испортилась. Все притихли. Не хотелось покидать тёплый салон. Но Алина сумела большинство из нас растормошить, чуть-чуть зажечь своим оптимизмом. Не рискнули всего человека три.

Натянув дождевики, накинув капюшоны, поникшие мы двинулись пешком по направлению к плато. Опять под ногами раскисшая грязь, опять ботинки скользят по мокрым камням, разъезжаются, в казалось, набухшем от влаги гравии. Я молил Бога, чтобы не сесть в шпагат. Обратно женщинам пришлось бы нести меня на руках (я был единственный мужчина). Было не до окружающих «красот». Но Алина изо всех сил старалась поднять наше настроение. Она шутила, рассказывала байки. Подведя к одной из смотровых площадок, она указала на простирающийся до невидимого горизонта плотный туман и сказала: «Представьте, под туманом – великолепное плато». Им же безнадёжно заполнены были и разломы, к которым подводила нас наш гид. Её уверенный голос убеждал нас, что там, под туманом, на самом деле неописуемая красота.

На вершине картина ничуть не изменилась. Сразу за обрывом простирались волны серого набухшего тумана. Делать нечего, пришлось снимать эту безрадостную картину. Не зря же я карабкался сюда!

Седлали привал. Алина угостила нас травяным чаем. Настроение вроде бы немного поправилось. Кто-то рассказал, что слышал, для того чтобы погода улучшилась надо взяться за руки, встать к краю обрыва и громко крикнуть в небо «Хха-а-а!», подняв сцепленные руки вверх. Так и сделали. Не поверите! Сначала робко, а затем всё настойчивее в небе стал проявляться просвет. Потом туман приподнял свой мрачноватый полог, открыв нашему взору великолепную картину широкой долины, окружённой горами, укрытыми свинцового цвета облаками. Но солнышко упорно пробивалось сквозь их плотный строй, пуская «зайчики» по склонам Кавказских хребтов.

Открылся перед нами и устрашающий разлом с остатками выпавшего накануне снега.

Все были счастливы. Казалось, ничего кроме плотного тумана, противного дождя и раскисших дорог нам не достанется во время этой экскурсии. А вот, поди ж ты… Кто-то предположил, что, наверное, среди нас нет грешников, раз Господь смилостивился над нами. Ему ответили: «Грешники остались в автобусе».

Вот так завершилось наше путешествие в волшебную Адыгею. В очередной раз я убеждаюсь в том, что наша страна неиссякаема на природную красоту, на разнообразие впечатлений и эмоций от прикосновения к ней. А ещё в том, что наши люди – лучшие в мире!

На следующий день мы уезжали домой. В аэропорт мы прибыли задолго до вылета нашего самолёта, а потому нам удалось ещё несколько часов погулять по центру Краснодара.

Спасибо всем за чудесную поездку!