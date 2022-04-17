Двухчасовая пешая прогулка с посещением всех наиболее живописных зон, красивых фотолокаций и арт-объектов, увлекательные факты об эксклюзивных растениях и других обитателях парка.

Все популярные локации лучшего парка России

Зеркальный лабиринт. В самом его центре растет королевский делоникс родом с Мадагаскара. Когда он обрастает огненно-красными цветами, создается ощущение, что вы совсем не в Краснодаре… А на острове у юго-восточного побережья Африки!

В парке есть множество самых разнообразных фонтанов, которые в жаркий летний день принесут прохладу, а звук воды будет шептать о спокойствии. К примеру, фонтан «Инфинити» похож на чашу, с которой спускается вода. Он окружен лесенками, где вы можете прогуляться босиком или отдохнуть на лавочке, расположившейся за водопадом.

Фонтан «Стремительная река» и водоем «Кратер». Они расположены рядом друг с другом. У водоема вы сможете насладиться его обитателями — большими красными карпами, а у фонтана прогуляться под дугообразными струями воды.

Во время прогулки по парку еще вас ожидают: амфитеатр, весенний сад, арт-объекты, баобаб, пальмы и другие диковинные растения.

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