Во время прогулки по Парку Галицкого в Краснодаре можно насладиться всеми его удивительными локациями.
Зеркальный лабиринт с королевским делониксом, фонтаны "Инфинити" и "Стремительная река", а также водоем "Кратер" с красными карпами
Зеркальный лабиринт с королевским делониксом, фонтаны "Инфинити" и "Стремительная река", а также водоем "Кратер" с красными карпами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные растения и деревья
- 💧 Живописные фонтаны и водоемы
- 📸 Отличные фотолокации
- 🎭 Арт-объекты и амфитеатр
- 🚶♂️ Приятная прогулка на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Зеркальный лабиринт
- Фонтан Инфинити
- Фонтан Стремительная река
- Водоем Кратер
- Амфитеатр
- Весенний сад
Описание экскурсииДвухчасовая пешая прогулка с посещением всех наиболее живописных зон, красивых фотолокаций и арт-объектов, увлекательные факты об эксклюзивных растениях и других обитателях парка. Все популярные локации лучшего парка России Зеркальный лабиринт. В самом его центре растет королевский делоникс родом с Мадагаскара. Когда он обрастает огненно-красными цветами, создается ощущение, что вы совсем не в Краснодаре… А на острове у юго-восточного побережья Африки! В парке есть множество самых разнообразных фонтанов, которые в жаркий летний день принесут прохладу, а звук воды будет шептать о спокойствии. К примеру, фонтан «Инфинити» похож на чашу, с которой спускается вода. Он окружен лесенками, где вы можете прогуляться босиком или отдохнуть на лавочке, расположившейся за водопадом. Фонтан «Стремительная река» и водоем «Кратер». Они расположены рядом друг с другом. У водоема вы сможете насладиться его обитателями — большими красными карпами, а у фонтана прогуляться под дугообразными струями воды. Во время прогулки по парку еще вас ожидают: амфитеатр, весенний сад, арт-объекты, баобаб, пальмы и другие диковинные растения. Важная информация:
- Дополнительные расходы не предусмотрены.
- Одевайтесь по погоде.
- Вход с домашними животными запрещен!
По будням после 19:00.<br>В выходные в любое время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеркальный лабиринт
- Фонтан «Стремительная река»
- Водоем «Кратер»
- Амфитеатр
- Весенний сад
- Фонтан «Инфинити»
- Арт-объекты
- Баобаб, пальмы и другие диковинные растения
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Разведчика Леонова, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: По будням после 19:00.
В выходные в любое время.
В выходные в любое время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Одевайтесь по погоде
- Вход с домашними животными запрещен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Бываю в парке на прогулке часто. Но вот на экскурсию решилась впервые. Очень понравилось. Много интересной информации, необычные впечатления, даже увидела новые места и взглянула на старые под новым ракурсом. Большое спасибо! Очень рекомендую! Хочу ещё сходить на вечерний вариант экскурсии- взглянуть на парк при ночном освещении и узнать ещё сто нибудь интересненькое
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М
Бываю в парке на прогулке часто. Но вот на экскурсию решилась впервые. Очень понравилось. Много интересной информации, необычные впечатления, даже увидела новые места и взглянула на старые под новым ракурсом. Большое спасибо! Очень рекомендую! Хочу ещё сходить на вечерний вариант экскурсии- взглянуть на парк при ночном освещении и узнать ещё сто нибудь интересненькое
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R
Экскурсовод Денис вполнил со своей стороны все возможное, много рассказал не только о праке Галицкого, но и вообще о городе Краснодар. Погодные условия - дождь внес свои коррективы, но не испортил наши впечатления. Спасибо!
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К
Гид - просто СУПЕР!! Сама экскурсия - необходима для первого посещения парка. Ничего не поймёте, если пойдёте гулять первый раз без экскурсии. Всем рекомендую!!
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М
Отличная экскурсия! Легко, познавательно, очень красиво, необычно, рекомендую
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О
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Входит в следующие категории Краснодара
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