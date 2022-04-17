Парк Галицкого - лучший парк России

Во время двухчасовой прогулки вы увидите все популярные локации лучшего парка России! Зайдете

5
1 отзыв
Индивидуальная
Во время двухчасовой прогулки вы увидите все популярные локации лучшего парка России! Зайдете в зеркальный лабиринт, в самом центре которого растет королевский делоникс родом с Мадагаскара.

Во время его цветения, вас не будет покидать ощущение, что вы на острове у юго-восточного побережья Африки! Пройдетесь босиком по лесенкам у фонтана «Инфинити», похожего на чашу, откуда спускается вода и отдохнете на лавочке, расположившейся за водопадом.

У водоема «Кратер» вы сможете насладиться его обитателями — большими красными карпами, а у фонтана «Стремительная река» прогуляться под дугообразными струями воды.

А еще вас ожидают: амфитеатр, весенний сад, арт-объекты, баобаб, пальмы и другие диковинные растения.
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого - лучший парк России

Что вас ожидает 🤩

  • Зеркальный лабиринт
  • Фонтан «Стремительная река»
  • Водоем «Кратер»
  • Амфитеатр
  • Весенний сад
  • Фонтан «Инфинити»
  • Арт-объекты
  • Баобаб, пальмы и другие диковинные растения
Двухчасовая пешая прогулка с посещением всех наиболее живописных зон, красивых фотолокаций и арт-объектов, увлекательные факты об эксклюзивных растениях и других обитателях парка.
Все популярные локации лучшего парка России
Зеркальный лабиринт. В самом его центре растет королевский делоникс родом с Мадагаскара. Когда он обрастает огненно-красными цветами, создается ощущение, что вы совсем не в Краснодаре… А на острове у юго-восточного побережья Африки!
В парке есть множество самых разнообразных фонтанов, которые в жаркий летний день принесут прохладу, а звук воды будет шептать о спокойствии. К примеру, фонтан «Инфинити» похож на чашу, с которой спускается вода. Он окружен лесенками, где вы можете прогуляться босиком или отдохнуть на лавочке, расположившейся за водопадом.
Фонтан «Стремительная река» и водоем «Кратер». Они расположены рядом друг с другом. У водоема вы сможете насладиться его обитателями — большими красными карпами, а у фонтана прогуляться под дугообразными струями воды.
Во время прогулки по парку еще вас ожидают: амфитеатр, весенний сад, арт-объекты, баобаб, пальмы и другие диковинные растения.
Важная информация
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Одевайтесь по погоде.
  • Вход с домашними животными запрещен!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
ул. Разведчика Леонова, д. 4
Когда и сколько длится
Когда: В выходные 12:00, 15:00, 18:00. По будням 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Одевайтесь по погоде.
  • Вход с домашними животными запрещен!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В выходные 12:00, 15:00, 18:00. По будням 19:00.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏞Парки

Еще несколько похожих предложений в Краснодаре

Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка Галицкого
3 часа
Индивидуальная
Гиды
5
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка Галицкого
Краснодар - крупный город на юге России
от 5 500 за 1-10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Ольга
5
8 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
1 600 за 1 человека
Парк «Краснодар»: территория будущего
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
5
35 отзывов
Парк «Краснодар»: территория будущего
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
2 500 за 1-2 чел.
История Краснодара с парком Галицкого
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
История Краснодара с парком Галицкого
1 200 за 1 человека
Поход по природному парку «Большой Тхач»
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Ирина
Нет отзывов
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Побыть вдали от шума городов, покорить вершины и пройти по заповеднику
28 000 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение
от 4 500 за 1-10 чел.
Интересный Краснодар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.9
88 отзывов
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
19901 692 за 1 человека
Парки Геленджика и Кабардинки
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
Парки Геленджика и Кабардинки
Кабардинка - ещё одна жемчужина Краснодарского края
2 000 за 1 человека
Экстрим-парк Мишоко, водопады и гроты
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
Экстрим-парк Мишоко, водопады и гроты
Горные пещеры и река, бегущая по скалистому ущелью - этот маршрут удивит вас невероятно живописными ландшафтами
2 000 за 1 человека
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Познакомиться с одним из старейших бальнеологических курортов Кавказа и посетить целебные источники
9 000 за 1-4 чел.
«Красная летопись» | пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
2 отзыва
«Красная летопись» | пешеходная экскурсия по Краснодару
Краснодар - самобытный, интересный город с занимательной историей
2 500 за 1-10 чел.
По центральной улице Краснодара
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.5
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
от 3 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ