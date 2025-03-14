Океанариум «Океан Парк» – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Океанариум «Океан Парк»» в Краснодаре, цены от 1880 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Интересный Краснодар
Пешая
На автобусе
1.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
На автобусе
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
25 апр в 18:00
26 апр в 08:00
3100 ₽ за человека
Автобусный тур в Шато Тамань и море
На автобусе
15 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусный тур в Шато Тамань и море
Начало: Краснодар
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    14 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности
    читать дальше

    старого центра вдоль улицы Красной, особенности архитектуры зданий. Было интересно слушать историю создания музеев, театров. Узнать о великих фамилиях Коваленко, Захарченко, Галицкий. Мне очень понравилвсь экскурсия! Всем советую.

  • Е
    Елена
    13 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Отличная экскурсия! Я первый раз была в Краснодаре, узнала много интересного, обошли все основные достопримечательности Краснодара. Гид Анна влюблена в свой город и с удовольствием делится этим с экскурсантами!!! Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    9 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже
    читать дальше

    давала подарочки за правильные ответы)) рассказывала факты, интересно погружала в жизнь значимых людей Краснодара. Анна очень светлый человечек, от знакомства с ней остались супер позитивные эмоции и впечатления! Она очень много знает про Краснодар, а также поразила нас знаниями про наш город, откуда мы прибыли) спасибо большое за интереснейшую экскурсию!!!

  • Т
    Татьяна
    14 февраля 2025
    Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
    Мы приехали в город Краснодар на пару дней. Вначале прогулялись сами по центральной части города, но, конечно, нам не хватало
    читать дальше

    не просто визуального осмотра, а именно истории и краеведческих знаний! Таким визуальным осмотром не ограничиться все-таки. Обратились на этот сайт и откликнулась экскурсовод Анна. Кроме недостающих нам фактов краеведения и в целом увлекательного исторического экскурса, мы узнали много информации о зданиях, людях и событиях Краснодара по всему пути нашего путешествия. Видно, что Анна глубоко знает историю своего города и края, увлеченная и очень приятная в общении. Если признаться, то у меня было ощущение, что нахожусь на прогулке в дружеской компании с ней! Благодарим и желаем благополучия во всем! Отдельное "спасибо" нашему водителю! У Вас слаженная команда!

  • С
    Светлана
    6 января 2025
    Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
    03.01.2025 запомнится надолго!"Автомобильная экскурсия по Краснодару с ветерком" с влюблённой в свой город экскурсоводом Анной подарила мне знакомство с чудесным
    читать дальше

    городом, жители которого бережно относятся к его истории. Краснодар меня покорил своей индивидуальностью, красотой и привлекательностью. Чувствуется любовь жителей и руководства края и города к родным местам. Заказывала экскурсию на Вашем сайте и рада, что необыкновенно эмоциональная гид Анна так тепло и с душой нас встретила(очень пунктуально!) и вела свой рассказ! Рекомендую!!! Узнала и увидела, благодаря ей, много нового для себя и интересного. Обязательно вернусь ещё в чудесный южный Краснодар в тёплое время года! До свидания, Екатеринодар-Краснодар! Дальнейшего тебе процветания! С любовью, Светлана Михайлова.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Океанариум «Океан Парк»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
  2. Интересный Краснодар
  3. Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
  4. Автобусный тур в Шато Тамань и море
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Лаго-Наки
  4. Парк Галицкого
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Мезмай
  8. Стадион Краснодар
  9. Парк Краснодар
  10. Орлиная полка
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в апреле 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Океанариум «Океан Парк»" можно забронировать 4 экскурсии от 1880 до 5500. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Океанариум «Океан Парк»», 124 ⭐ отзыва, цены от 1880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь