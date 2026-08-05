Вы будете пользоваться радиогидом, поэтому сможете свободно фотографировать и рассматривать парк, не боясь пропустить мой рассказ. В подарок каждый участник получит сертификат на спа-процедуры со скидкой.
Описание экскурсии
Основная часть парка, где архитектура, вода, растения и современное искусство объединены в единую концепцию. Я расскажу, как создавался парк и какую роль в этом сыграл Сергей Галицкий.
Зона «Бугенвиллия», круглая площадка с фонтаном и вечнозелёными растениями. Поговорим о местных поверьях и знаменитом денежном магните.
Фонтан «Инфинити» с эффектом бесконечности. Разберёмся, благодаря каким архитектурным приёмам создаётся эта оптическая иллюзия.
Водный амфитеатр «Кратер», в котором увидим карпов кои и поговорим о легендах, связанных с магнолией.
Зеркальный лабиринт, где исследуем игру отражений и неожиданных ракурсов. Я объясню, какое дерево считается самым дорогим в парке и зачем здесь так много зеркальных поверхностей.
Арт-объект «Абстракта», возле которого я расскажу о творчестве итальянского скульптора, создавшего эту необычную инсталляцию.
Арт-объект «Искусственная среда», посвящённый человеку, игре и искусственному интеллекту. Выясним, какие идеи современные художники закладывают в искусство общественных пространств.
Пирамида с весенним садом, где вы подниметесь на смотровую площадку с видом на парк и стадион «Краснодар». Объясню метод двойной спирали, его неожиданные исторические параллели и детали, которые большинство посетителей обычно не замечают.
Финал в ресторане, где сможем спокойно обсудить увиденное и завершить знакомство с парком в приятной атмосфере.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
— питание в ресторане
— депозит для бронирования столика — 1000 ₽ за чел. (учитывается при оплате блюд и напитков)
— трансфер до места встречи и обратно — по желанию, уточняйте при бронировании