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Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан

Открыть замысел пространства и завершить прогулку вкусным обедом
Вас ждёт знакомство с необычным общественным пространством Краснодара: поговорим о его идеях, деталях и символах, а после продолжим общение в ресторане.

Вы будете пользоваться радиогидом, поэтому сможете свободно фотографировать и рассматривать парк, не боясь пропустить мой рассказ. В подарок каждый участник получит сертификат на спа-процедуры со скидкой.
Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан
Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан
Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан

Описание экскурсии

Основная часть парка, где архитектура, вода, растения и современное искусство объединены в единую концепцию. Я расскажу, как создавался парк и какую роль в этом сыграл Сергей Галицкий.

Зона «Бугенвиллия», круглая площадка с фонтаном и вечнозелёными растениями. Поговорим о местных поверьях и знаменитом денежном магните.

Фонтан «Инфинити» с эффектом бесконечности. Разберёмся, благодаря каким архитектурным приёмам создаётся эта оптическая иллюзия.

Водный амфитеатр «Кратер», в котором увидим карпов кои и поговорим о легендах, связанных с магнолией.

Зеркальный лабиринт, где исследуем игру отражений и неожиданных ракурсов. Я объясню, какое дерево считается самым дорогим в парке и зачем здесь так много зеркальных поверхностей.

Арт-объект «Абстракта», возле которого я расскажу о творчестве итальянского скульптора, создавшего эту необычную инсталляцию.

Арт-объект «Искусственная среда», посвящённый человеку, игре и искусственному интеллекту. Выясним, какие идеи современные художники закладывают в искусство общественных пространств.

Пирамида с весенним садом, где вы подниметесь на смотровую площадку с видом на парк и стадион «Краснодар». Объясню метод двойной спирали, его неожиданные исторические параллели и детали, которые большинство посетителей обычно не замечают.

Финал в ресторане, где сможем спокойно обсудить увиденное и завершить знакомство с парком в приятной атмосфере.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:
— питание в ресторане
— депозит для бронирования столика — 1000 ₽ за чел. (учитывается при оплате блюд и напитков)
— трансфер до места встречи и обратно — по желанию, уточняйте при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я Марина Юльяновна — аттестованный гид-экскурсовод по Краснодару, автор проекта «Юльяновна. Впечатления с историей». Живу в Краснодаре давно и знаю город не по открыткам: его историю, атмосферные места, гастрономические маршруты, Парк
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Галицкого и южный стиль отдыха. Рядом с парком я живу и наблюдаю за его развитием с момента открытия. Сначала прогулки по городу были моим хобби для друзей, коллег и близких. В 2024 году я ушла из найма, прошла аттестацию и стала встречаться с путешественниками профессионально. За плечами — высшее образование и более 20 лет в банковской сфере: аналитика, проекты, работа с клиентами. Поэтому мои экскурсии — это не только эмоции, но и чёткая организация, комфортный темп и внимание к деталям. Телеканал «Кубань 24» назвал меня человеком, который знает об отдыхе на Кубани как никто другой. Со мной вы почувствуете себя не «на экскурсии», а в гостях у человека, который искренне любит Краснодар.

Входит в следующие категории Краснодара

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