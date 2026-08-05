Вас ждёт знакомство с необычным общественным пространством Краснодара: поговорим о его идеях, деталях и символах, а после продолжим общение в ресторане. Вы будете пользоваться радиогидом, поэтому сможете свободно фотографировать и рассматривать парк, не боясь пропустить мой рассказ. В подарок каждый участник получит сертификат на спа-процедуры со скидкой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Основная часть парка, где архитектура, вода, растения и современное искусство объединены в единую концепцию. Я расскажу, как создавался парк и какую роль в этом сыграл Сергей Галицкий.

Зона «Бугенвиллия», круглая площадка с фонтаном и вечнозелёными растениями. Поговорим о местных поверьях и знаменитом денежном магните.

Фонтан «Инфинити» с эффектом бесконечности. Разберёмся, благодаря каким архитектурным приёмам создаётся эта оптическая иллюзия.

Водный амфитеатр «Кратер», в котором увидим карпов кои и поговорим о легендах, связанных с магнолией.

Зеркальный лабиринт, где исследуем игру отражений и неожиданных ракурсов. Я объясню, какое дерево считается самым дорогим в парке и зачем здесь так много зеркальных поверхностей.

Арт-объект «Абстракта», возле которого я расскажу о творчестве итальянского скульптора, создавшего эту необычную инсталляцию.

Арт-объект «Искусственная среда», посвящённый человеку, игре и искусственному интеллекту. Выясним, какие идеи современные художники закладывают в искусство общественных пространств.

Пирамида с весенним садом, где вы подниметесь на смотровую площадку с видом на парк и стадион «Краснодар». Объясню метод двойной спирали, его неожиданные исторические параллели и детали, которые большинство посетителей обычно не замечают.

Финал в ресторане, где сможем спокойно обсудить увиденное и завершить знакомство с парком в приятной атмосфере.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

— питание в ресторане

— депозит для бронирования столика — 1000 ₽ за чел. (учитывается при оплате блюд и напитков)

— трансфер до места встречи и обратно — по желанию, уточняйте при бронировании