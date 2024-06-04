Смотровые площадки Краснодара

1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
«Мы посетим амфитеатр, зеркальный лабиринт, фонтан «Инфинити», водоём-амфитеатр «Кратер» с карпами кои, поднимемся на смотровую площадку «Пирамида»»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Затем я отвезу вас на другую смотровую площадку Панораму»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
«У вас будет возможность погулять по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Смотровые на хребте Азиш-Тау: остановимся в нескольких обзорных точках, откуда вам откроются панорамы бескрайнего плато и его голубоватых гор, которые буквально сливаются с синим небом»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Большая Азишская пещера с посещением смотровой площадки»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ЕЕлена3 июня 2024Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
- ННаталья2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
- ИИгорь28 апреля 2024Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
- ССергей23 апреля 2024И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Смотровые площадки»
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