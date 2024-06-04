Смотровые площадки Краснодара

Найдено 5 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
«Мы посетим амфитеатр, зеркальный лабиринт, фонтан «Инфинити», водоём-амфитеатр «Кратер» с карпами кои, поднимемся на смотровую площадку «Пирамида»»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Затем я отвезу вас на другую смотровую площадку Панораму»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
«У вас будет возможность погулять по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Смотровые на хребте Азиш-Тау: остановимся в нескольких обзорных точках, откуда вам откроются панорамы бескрайнего плато и его голубоватых гор, которые буквально сливаются с синим небом»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Большая Азишская пещера с посещением смотровой площадки»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
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    драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.

    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
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    места схода лавины - очень душевно! Затем небольшой поход в горы на Орлиную полочку. Если бы не постоянная моральная поддержка Батыра, мы могли бы и не достичь конечной цели:) Дошли, полюбовались прекрасными горными панорамами… Рекомендую всем любителям природы эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Смотровые площадки»

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  4. Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
  5. Фототур в волшебные горы Адыгеи
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  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
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  5. Войсковой собор Александра Невского
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