Приглашаю вас увидеть два ярких мира современного паркового искусства. Парк «Краснодар», больше известный как парк Галицкого, поражает масштабом и объединяет природу, искусство и инженерную мысль. Отдельно мы исследуем «Парк Облаков», созданный по принципам бионики. Растения здесь цветут почти круглый год, а зимой их дополняют световые инсталляции лотосов, роз и шалфея.

Описание экскурсии

Вы узнаете, как на месте обычного городского участка по инициативе мецената Сергея Николаевича Галицкого появился один из самых смелых проектов ландшафтного дизайна России.

Увидите террасированный, французский и английский сады, зеркальный лабиринт, кратер и амфитеатр. И поймёте, как рельеф и смена уровней формируют постоянно меняющиеся перспективы.

Полюбуетесь фонтанами «Инфинити», «Бугенвиллея», «Арки», «Ротонда» и «Каньон», каждый из которых создаёт собственный ритм воды и усиливает ощущение пространства, света и движения.

Познакомитесь с современными арт-объектами и инсталляциями, которые органично вписаны в ландшафт.

Осмотрите редкие и экзотические растения: жакаранды, делоникс огненный, хоризию, тюльпановые деревья, сакуры, реликтовые гинкго, тисы и араукарии.

Посетите «Парк облаков» и раскроете принципы бионики в ландшафтном дизайне.

Организационные детали

Обратите внимание, что мы не будем осматривать Японский сад