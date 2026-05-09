Парк Галицкого - пространства фантазии

Увидеть, как современный ландшафтный дизайн раскрывает метафоры жизни и пути
Приглашаю вас увидеть два ярких мира современного паркового искусства.

Парк «Краснодар», больше известный как парк Галицкого, поражает масштабом и объединяет природу, искусство и инженерную мысль. Отдельно мы исследуем «Парк Облаков», созданный по принципам бионики.

Растения здесь цветут почти круглый год, а зимой их дополняют световые инсталляции лотосов, роз и шалфея.
Описание экскурсии

Вы узнаете, как на месте обычного городского участка по инициативе мецената Сергея Николаевича Галицкого появился один из самых смелых проектов ландшафтного дизайна России.

Увидите террасированный, французский и английский сады, зеркальный лабиринт, кратер и амфитеатр. И поймёте, как рельеф и смена уровней формируют постоянно меняющиеся перспективы.

Полюбуетесь фонтанами «Инфинити», «Бугенвиллея», «Арки», «Ротонда» и «Каньон», каждый из которых создаёт собственный ритм воды и усиливает ощущение пространства, света и движения.

Познакомитесь с современными арт-объектами и инсталляциями, которые органично вписаны в ландшафт.

Осмотрите редкие и экзотические растения: жакаранды, делоникс огненный, хоризию, тюльпановые деревья, сакуры, реликтовые гинкго, тисы и араукарии.

Посетите «Парк облаков» и раскроете принципы бионики в ландшафтном дизайне.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что мы не будем осматривать Японский сад
  • По пути по желанию сделаем перерыв на кофе или чай — не входит в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 203 туристов
Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса.

