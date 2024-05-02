Экспресс-фотосессия в парке Галицкого

Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Парк Галицкого в Краснодаре - это место, где каждый уголок способен рассказать свою уникальную историю.

Именно здесь, среди зелени и современной архитектуры, вы сможете оставить часть своего путешествия в виде ярких
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и живых фотографий.

Профессиональные фотографы помогут подобрать идеальные локации, позы и ракурсы, чтобы каждый снимок был неповторим.

Экспресс-фотосессия в парке Галицкого - это не просто фотографии, это воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Подходит как для индивидуальных, так и для семейных прогулок. Не упустите шанс запечатлеть самые счастливые моменты в одном из самых красивых мест Краснодара

5
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографы
  2. 🌳 Фотогеничные локации парка
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейных фотосессий
  4. 🎨 Арт-объекты и современная архитектура
  5. 🏞 Удобные позы и лучшие ракурсы
  6. 📅 Быстрая обработка фотографий

Что можно увидеть

  • Парк Галицкого
  • Амфитеатр
  • Футбольный стадион
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

С нами всё будет динамично и профессионально. Вам не придётся позировать часами и самим искать места для удачных кадров. Фотографы нашей команды:

  • Знают топовые локации парка
  • Подскажут удобные позы
  • Найдут лучшие ракурсы
  • Сделают яркие, живые фотографии

Экспресс-фотосессия подойдёт для гостей и жителей города, блогеров и любителей путешествовать. Можем провести фотосессию как в индивидуальном, так и семейном формате.

Организационные детали

  • На следующий день после прогулки вы получите ссылку на все удавшиеся фотографии и выберете 20 из них для ретуши
  • Образ и пожелания к фотосессии можно обсудить с фотографом
  • Можно и нужно приходить к нам с детьми — с ними веселее
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
2 мая 2024
Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
Ольга
22 апр 2024
С нами работал фотограф Вадим, все прошло отлично. он прекрасно видит кадр, учитывает наши пожелания. Спасибо большое за классные фото!
Алия
13 мар 2024
Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной волне) на фотографиях максимально передана атмосфера того дня и настроение, которое я хотела получить. Огромная благодарность!
Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной

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