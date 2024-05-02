Парк Галицкого в Краснодаре - это место, где каждый уголок способен рассказать свою уникальную историю.Именно здесь, среди зелени и современной архитектуры, вы сможете оставить часть своего путешествия в виде ярких

и живых фотографий. Профессиональные фотографы помогут подобрать идеальные локации, позы и ракурсы, чтобы каждый снимок был неповторим. Экспресс-фотосессия в парке Галицкого - это не просто фотографии, это воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Подходит как для индивидуальных, так и для семейных прогулок. Не упустите шанс запечатлеть самые счастливые моменты в одном из самых красивых мест Краснодара

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Алексей и Екатерина Ваш представитель в Краснодаре

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

С нами всё будет динамично и профессионально. Вам не придётся позировать часами и самим искать места для удачных кадров. Фотографы нашей команды:

Знают топовые локации парка

Подскажут удобные позы

Найдут лучшие ракурсы

Сделают яркие, живые фотографии

Экспресс-фотосессия подойдёт для гостей и жителей города, блогеров и любителей путешествовать. Можем провести фотосессию как в индивидуальном, так и семейном формате.

Организационные детали